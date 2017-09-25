Надаль и Федерер победили остальной мир. Как это было

Федерер в паре с Надалем: даже Супермен прилетел посмотреть. Фотообзор турнира

Проводить коммерческие турниры в разгар сезона — идея интересная, но вызывающая немало вопросов. Календарь ATP-тура насыщен гигантским количеством соревнований. Топовые спортсмены и так частенько пропускают турниры не из категории топ. А здесь им предложили альтернативу, от которой трудно было отказаться.



Понимаю недовольство организаторов Spb Open. Люди тратят деньги, силы, чтобы всё организовать на высшем уровне, пытаются пригласить звёздных теннисистов. Но вдруг приходят ещё более солидные дяди со связями и утаскивают у вас из-под носа прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева. Полагаю, дискуссия по поводу проведения коммерческих междусобойчиков посреди сезона только на стадии развития. Точка в ней точно не поставлена. Сейчас из-за Кубка Лэйвера пострадали Санкт-Петербург и Метц, куда бы могли приехать помимо Зверева Доминик Тим, Марин Чилич, Томаш Бердых. В следующем году может не повезти кому-то ещё. Так что вопрос просто необходимо прорабатывать.

Собкин: по человеческим качествам лучше Надаля нет никого Тренер Михаила Южного и Евгения Донского Борис Собкин — о St. Petersburg Open, о выступлении в паре и разочаровании в Роджере Федерере.

Но пора рассказать, что происходило в минувший уик-энд в Праге.

Формат Кубка Лэйвера

В профессиональном гольфе уже долгие годы проходит турнир в формате США против остального мира, известный как «Райдер Кап». Организаторы Кубка Лэйвера выбрали похожий вариант: европейские теннисисты играли против представителей США, Канады и Австралии. Здесь можно было бы добавить ещё и Аргентину, но Хуан-Мартин дель Потро вынужден был отказаться от приглашения из-за последствий болезни. В принципе, если бы турнир проводился в середине 90-х, то формат «Райдер Кап» можно было бы полностью повторить. Тогда США могли выставить команду против остального мира. Но времена меняются.



Капитанами были назначены Бьорн Борг и Джон Макинрой, которые взяли себе в помощники соответственно Томаса Энквиста и Патрика Макинроя.

В каждый из трёх дней должны были быть сыграны 4 матча — 3 одиночных и 1 парный. При этом состав пар не должен был пересекаться. Систему начисления очков приняли такую, что интрига в любом случае сохранялась до последнего дня. В пятницу любой успех приносил в копилку команды лишь 1 очко, в субботу — уже 2, а в воскресенье и вовсе 3. То есть полтора дня в теории можно было отдыхать, наслаждаться атмосферой, купаться во внимании, а затем спуртовать! Естественно, ничего похожего не было. Все включились с самого начала. Добавлю, что для победы нужно было набрать 13 баллов. Все матчи проводились из трёх партий, причём решающая проходила в формате чемпионского тай-брейка до 10 очков.

Пятница. День тай-брейков

Даже если просто взглянуть на результаты первого дня, видно, насколько насыщенными были встречи. В первых трёх матчах не было ни партии, которая бы не закончилась тай-брейком. Марин Чилич справился с Фрэнсисом Тиафо — 7:6, 7:6. Доминик Тим выстоял под обстрелом со стороны Джона Иснера, хотя первую партию уступил в 13-м гейме со счётом 15:17. Две следующие австриец забрал — 7:6 (7:2), 10:7. Далее пражские болельщики получили шанс увидеть в деле двух будущих претендентов на теннисный трон: Саша Зверев превзошёл Дениса Шаповалова — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

И лишь в парной встрече наконец-то появилось какое-то разнообразие в счёте, причём во всех смыслах. Наконец-то одна из партий не завершилась 7:6, к тому же первое очко для сборной остального мира добыли Ник Кирьос и Джек Сок, превзошедшие в третьем сете Рафу Надаля и Томаша Бердыха.

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Обстановка, конечно же, не напоминала рядовой теннисный турнир. Всё было сделано для привлечения аудитории: стильный корт чёрного цвета, постоянные интервью с игроками, сами теннисисты болели за своих партнёров с такой энергией, что и Кубок Дэвиса рядом не стоял. Рафа Надаль за эти дня улыбался столько, сколько, наверное, за предыдущие 3-4 года. Ну а что — результат наконец-то не так и важен, компания хорошая, платят прекрасно. Что ещё нужно?

Ну а счёт после первого дня — 3-1 в пользу Европы.

Суббота. Федерер и Надаль на одной стороне корта

Во второй день все ждали не одиночных баталий, а парной встречи, на которую у европейцев были заявлены Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Перед тем как сыграть в парной комбинации, они ещё выиграли по одиночному матчу. Швейцарец вынес с корта Сэма Куэрри — 6:4, 6:2. Испанец в драматичном матче превзошёл Джека Сока — 6:3, 3:6, 11:9. Пилюлю для команды Макинроя слегка подсластил Ник Кирьос, победивший Томаша Бердыха.



Всем хотелось поскорее увидеть, а как же это будет, как Рафа и Роджер будут делить корт, что собой будет представлять их пара. Поговаривали, что чуть ли не весь турнир организовали только для того, чтобы совместить величайших игроков в дуэте. Кстати, оба олимпийские чемпионы в паре! Федерер победил в Пекине вместе со Стэном Вавринкой, а Надаль в Рио с Марком Лопесом. Противостояли им далеко не новички в парных баталиях — американцы Джек Сок и Сэм Куэрри.

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Кривить душой не будем. Играли Рафа и Роджер далеко не блестяще. И взаимопонимания не хватало, и тактику они вряд ли сумели обсудить перед матчем. Но то мастерство, которое они проявляли в некоторых розыгрышах, взрывало публику. Таких вздохов Прага давно не слышала.

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Первая партия осталась за фаворитами, но во второй американцы раскрутили маховик своих атак, добавили в мощи и заставили Надаля и Федерера всё время защищаться. Итог — 6:1 в пользу Куэрри и Сока. Запахло сенсацией? Не тут-то было. Возможно, героям тенниса не хватало сыгранности, ещё каких-то компонентов, но они оба очень хотели победить. Это было видно по их реакции, по тому, как они цеплялись за каждое очко, порой переходя даже на свечки. И такая воля к победе была вознаграждена. 10:5 на чемпионском тай-брейке. А счёт после двух дней — 9-3 в пользу Европы!

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Воскресенье. Как у Федерера появился новый тренер… Рафа Надаль!

Заключительный день должен был стать обычной формальностью, ведь для победы сборной остального мира нужно было выигрывать все оставшиеся встречи. Ну, или по крайней мере три, чтобы получить право на дополнительную и решающую. Но и без того воскресный день подарил ещё одну баталию, которая заставила весь зал стоять на ушах.



Началось всё с того, что Сок и Иснер умыкнули три очка на двух тай-брейках у пары Бердых/Чилич. Но буквально тут же очередные три очка Европе принёс безупречный Саша Зверев, на одном дыхании обыгравший Сэма Куэрри.



Матч мог закрыть Рафаэль Надаль, который обычно щёлкал встречи с Джоном Иснером как орешки. Но на этот раз что-то пошло не так. Возможно, испанец толком не настроился. Не исключено, что ему нужно было уступить, чтобы болельщики раньше времени не разошлись. Как бы то ни было, но громила Джонни позволил своей команде вплотную подобраться к европейцам, выиграв — 7:5, 7:6.

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При счёте 12-9 в пользу подопечных Борга и Энквиста на корт вышли Роджер Федерер и Ник Кирьос. Австралиец в случае успеха обеспечивал бы дополнительную встречу, так сказать, продолжение банкета.



Борьбы хватало практически в каждом поединке, но этот, заключительный, был самым серьёзным — от начала и до конца. Он даже напомнил феноменальную схватку Федерера и Кирьоса образца Майами этого года, когда Ник играл лучше, но всё-таки упустил победу на тай-брейке решающего сета. Взгляните на этот розыгрыш, и вы поймёте, что здесь никто не шутил.

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Первый сет остался за Ником, второй ценой гигантских усилий забрал Роджер на тай-брейке. И здесь уже в бой включился Надаль, который перед третьей партией инструктировал Федерера. Испанец рассказал, как нужно играть Роджеру, чтобы создать максимум проблем для Кирьоса.

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Из-за шума сложно было услышать, что именно сказал Рафаэль. Но та энергия, с которой он всё это произносил, горячность придали Федереру новую порцию сил. Казалось, что Кирьос выглядит гораздо более свежим, но решающий, чемпионский тай-брейк упал в копилку Роджера и сборной Европы. Ну а больше всех радовался, конечно, Рафа!

Видео можно посмотреть в твиттере Laver Cup

Ника утешали всей командой, глаза у него были на мокром месте. Играл он на максимуме и реально хотел выиграть, что с ним бывает далеко не всегда. Но побеждают даже на таких выставочных турнирах настоящие чемпионы, которые никогда не позволяют себе плевать на теннис, как это частенько делает Кирьос.



Дальше европейцам вручали трофей, шампанское лилось рекой. Безусловно, такие турниры нужны, они интересуют болельщиков. Но вопрос, когда проводить подобные битвы, остаётся открытым.