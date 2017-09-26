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Текст: Даниил Сальников
Фото: twitter.com/CaroWozniacki

Чемоданное настроение помешало Возняцки и Павлюченковой

В то время как Возняцки, Павлюченкова и Кузнецова пакуют чемоданы, Шарапова усилено тренируется, а Серена отсыпается.
26 сентября 2017, вторник. 20:15 Теннис
Теннисный беби-бум набирает обороты
Серена Уильямс, Кириленко, Кеотавонг, Пеннетта радуются материнству, в то время как другие показывают своё только округлившееся счастье.

По предыдущим выпускам рубрики «Соцсети теннисистов» могло сложиться впечатление, что теннисисты только и делают, что рожают детей и возвращаются в тур после травм. Это и так, и не так. Ещё чаще они занимаются сборкой и разборкой своих спортивных сумок и чехлов для ракеток, а также стремительным перемещением между городами и странами, чтобы успеть сыграть на следующих турнирах, которые идут без перерыва, неделю за неделей. Так швейцаркаБелинда Бенчич, некогда 7-я ракетка мира, в минувшую субботу выиграла турнир ITF100 000 Neva Cup, с утра позавтракала в отеле и отправилась в аэропорт Пулково, откуда – во французский Клермон-Ферран, где проходит ITF25 000. Там Белинда стартует уже в среду. Кстати, победа в Санкт-Петербурге позволила швейцарке разом подняться на 115 позиций и стать 197-й ракеткой мира. Можно сказать, что возвращение Белинды в строй после травмы началось успешно.

Ещё более сжатым во времени получилось путешествие Каролины Возняцки и Анастасии Павлюченковой. В воскресенье они разыграли финал в Токио и сразу же отправились в китайский Ухань. Россиянке пришлось выходить на корт уже в понедельник. Справиться с француженкой Ализе Корне она не смогла. Датчанке повезло чуть больше. Каролина как высоко сеяная начала борьбу на день позже, но и она уступила на старте – квалифаеру из Греции Марии Саккари.

Зато заблаговременно, ещё в среду, прилетели в Ухань россиянки Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и румынка Симона Халеп. Правда, ранний прилёт – это далеко не гарантия успеха на корте. Кузнецова во вторник проиграла в рамках второго круга Корне, а Халеп – Касаткиной. Но Веснина и Макарова – в строю. Они в третьем круге.

Внушительной бригадой летели в китайский Чэнду Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Они – одни из главных звёзд турнира, к тому же Карен – ещё и действующий чемпион. Правда, старт в парном разряде им не удался – они там проиграли уже в понедельник. А в одиночке россияне начинают борьбу только со второго круга, в среду.

В свой выходной Карен решил посетить местный зоопарк, вместе с ещё двумя теннисистами из так называемого Next Gen – Джаредом Доналдсоном и Тэйлором Фрицем. Посмотрим, как этот визит и общение с коалами повлияет на выступление Хачанова на корте. Во всяком случае, можно будет сравнить с результатами Рублёва, который в зоопарке замечен не был.

Продолжая тему фауны, покажем, что успел приметить острый глаз канадца Милоша Раонича. Он запечатлел на теннисных мячам ящерицу, и какого-то другого пресмыкающегося. Варианты ответов можете писать в комментариях.

Не смогла себе отказать в удовольствии потискать тигра, попутно примеряя кроссовки, Дарья Гаврилова. Правда, тигр оказался игрушечным.

А вот экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой животные для релаксации не нужны. Она покачалась на качелях с видом на озеро и обыграла потом местную теннисистку Чжан Шуай.

Ещё немного китайской экзотики. Уже упомянутый Доналдсон и швед Микаэль Имер попробовали себя в искусстве каллиграфии. Рисовать иероглифы – это целая наука.

Не забудем мы и о героях прошлых выпусков, у которых, по большому счёту, всё развивается в том же направлении. Ана Иванович хвастает новой обложкой глянцевого журнала со своим изображением.

Ещё одна теннисистка, недавно завершившая карьеру, Даниэла Гантухова, всё глубже входит в образ участницы шоу «Танцы со звёздами».

Пока Серена Уильямс отсыпается, её новорождённая дочь Алексис Олимпия Оганян-младшая сообщила всему миру о своём решительном настрое на будущую карьеру теннисистки.

В это же время сын Виктории Азаренко Лео уже вовсю идёт по теннисной дорожке. Во всяком случае, форма у него такая же, как у мамы.

Знаменитая Билли-Джин Кинг активно приглашает всех на премьеру нового фильма «Battle of the Sexes», снятого по мотивам знаменитого теннисного матча с её участием. Похоже эти футболки, выпущенные по случаю выхода киноленты, пришлись по вкусу актрисе Эмме Стоун, исполнившей роль теннисистки, и экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.

А вот россиянка Мария Шарапова, отработав все положенные часы и дни по продвижению своей автобиографии, уже приступила к работе. Ближайший турнир для неё – китайский Тяньцзинь будет через неделю.

Серена показала дочь, а Иванович – идеальную форму и обложку журнала
Серена, Азаренко и Джокович хвастаются в соцсетях отпрысками, а Возняцки, Свитолина, Гантухова и Иванович – отличным времяпрепровождением.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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