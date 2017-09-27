3-й круг Уханя. Россиянки сражаются друг с другом. LIVE

В среду на турнире Premier 5 в Ухане проводятся матчи 3-го круга, в том числе Макарова – Касаткина и Веснина – Саккари. Болеем за наших.

Ухань-2017. Сетка

8:35. В сетке турнира кроме трёх упомянутых россиянок были еще Павлюченкова и Кузнецова. Обеих с турнирного пути убрала француженкаАлизе Корне.

Чемоданное настроение помешало Возняцки и Павлюченковой В то время как Возняцки, Павлюченкова и Кузнецова пакуют чемоданы, Шарапова усилено тренируется, а Серена отсыпается.

8:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! 27 сентября – день матчей третьего круга на турнире категории Premier 5 в Ухане. В том числе и с участием трёх оставшихся в строю россиянок. Екатерина Макарова сыграет с Дарьей Касаткиной, а Елена Веснина – с гречанкой Марией Саккари. Следим за текстовыми трансляциями этих поединков, а также за всем, что происходит вокруг.