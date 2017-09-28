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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: twitter.com/SpacePova

Китайский транзит. На пути к теннисным вершинам Шарапова приехала в Азию

Россиянка Мария Шарапова после US Open три недели отдыхала от тенниса. Но впереди турниры в Пекине и Тяньцзине.
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После US Open, на котором Мария Шарапова дошла до четвёртого круга, её поклонники воспряли духом. Ведь россиянка показала хороший теннис, к тому же значительно улучшила свои позиции в рейтинг-листе WTA. Собственным трудом она заработала место в основной сетке будущих турниров «Большого шлема», не завися теперь ни от каких «уайлд-кард». Кажется, ещё чуть-чуть, и Шарапова вновь окажется в первой десятке. Но спортсменка не стала форсировать события, а наоборот взяла трёхнедельную турнирную паузу.

Теннисные каникулы Мария полностью посвятила светским мероприятиям. Она общалась в чате с поклонниками, ходила в театр, на различные пафосные вечеринки и премьеры фильмов.

Но больше всего времени Шарапова посвятила продвижению своей автобиографической книги «Неудержимая. Моя жизнь».

Однако рано или поздно каникулы подходят к концу. И вот несколько дней назад теннисистка опубликовала фото, показав фанатам, что она уже активно тренируется под неусыпным оком своего папы Юрия.

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«Ура! Шарапова возвращается!» — возликовали поклонники россиянки. Первым турниром азиатской серии для неё станет Пекин.

В Китай Мария приехала не просто отдохнувшая и бодрая. Не вооружённым глазом видно, как Шарапова соскучилась по корту.

… и своим фанатам.

Россиянка с удовольствием купалась в их улыбках, аплодисментах и восторженных возгласах. Такое ощущение, что вынужденное отлучение от тенниса пробудило в ней новые эмоции, новые ощущения, новую любовь.

Как долго продлится у Шараповой это чувство безудержной радости от общения с поклонниками и от занятия любимым делом – предположить сложно. Более того, неизвестно, поможет ли такое настроение россиянке улучшить позиции в рейтинге. Но как бы то ни было, такая Мария не может не нравиться.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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