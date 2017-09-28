Китайский транзит. На пути к теннисным вершинам Шарапова приехала в Азию

Россиянка Мария Шарапова после US Open три недели отдыхала от тенниса. Но впереди турниры в Пекине и Тяньцзине.

Шарапова оценила битву между Эммой Стоун и Стивом Кареллом Звёзды кино Эмма Стоун и Стив Карелл воплотили на экране знаменитую «Битву полов». А Билли-Джин Кинг и Мария Шарапова за этим наблюдали.

После US Open, на котором Мария Шарапова дошла до четвёртого круга, её поклонники воспряли духом. Ведь россиянка показала хороший теннис, к тому же значительно улучшила свои позиции в рейтинг-листе WTA. Собственным трудом она заработала место в основной сетке будущих турниров «Большого шлема», не завися теперь ни от каких «уайлд-кард». Кажется, ещё чуть-чуть, и Шарапова вновь окажется в первой десятке. Но спортсменка не стала форсировать события, а наоборот взяла трёхнедельную турнирную паузу.

Теннисные каникулы Мария полностью посвятила светским мероприятиям. Она общалась в чате с поклонниками, ходила в театр, на различные пафосные вечеринки и премьеры фильмов.

Но больше всего времени Шарапова посвятила продвижению своей автобиографической книги «Неудержимая. Моя жизнь».

Однако рано или поздно каникулы подходят к концу. И вот несколько дней назад теннисистка опубликовала фото, показав фанатам, что она уже активно тренируется под неусыпным оком своего папы Юрия.

«Вы знаете, как привлечь моё внимание!» Бурная жизнь Марии Шараповой Театр, общение с фанатами в «Твиттере» и презентация автобиографии. Чем живёт Шарапова после US Open.

«Ура! Шарапова возвращается!» — возликовали поклонники россиянки. Первым турниром азиатской серии для неё станет Пекин.

В Китай Мария приехала не просто отдохнувшая и бодрая. Не вооружённым глазом видно, как Шарапова соскучилась по корту.

… и своим фанатам.

Россиянка с удовольствием купалась в их улыбках, аплодисментах и восторженных возгласах. Такое ощущение, что вынужденное отлучение от тенниса пробудило в ней новые эмоции, новые ощущения, новую любовь.

Как долго продлится у Шараповой это чувство безудержной радости от общения с поклонниками и от занятия любимым делом – предположить сложно. Более того, неизвестно, поможет ли такое настроение россиянке улучшить позиции в рейтинге. Но как бы то ни было, такая Мария не может не нравиться.