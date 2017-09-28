Китайский транзит. На пути к теннисным вершинам Шарапова приехала в Азию

После US Open, на котором Мария Шарапова дошла до четвёртого круга, её поклонники воспряли духом. Ведь россиянка показала хороший теннис, к тому же значительно улучшила свои позиции в рейтинг-листе WTA. Собственным трудом она заработала место в основной сетке будущих турниров «Большого шлема», не завися теперь ни от каких «уайлд-кард». Кажется, ещё чуть-чуть, и Шарапова вновь окажется в первой десятке. Но спортсменка не стала форсировать события, а наоборот взяла трёхнедельную турнирную паузу.
Теннисные каникулы Мария полностью посвятила светским мероприятиям. Она общалась в чате с поклонниками, ходила в театр, на различные пафосные вечеринки и премьеры фильмов.
Но больше всего времени Шарапова посвятила продвижению своей автобиографической книги «Неудержимая. Моя жизнь».
Однако рано или поздно каникулы подходят к концу. И вот несколько дней назад теннисистка опубликовала фото, показав фанатам, что она уже активно тренируется под неусыпным оком своего папы Юрия.
«Ура! Шарапова возвращается!» — возликовали поклонники россиянки. Первым турниром азиатской серии для неё станет Пекин.
В Китай Мария приехала не просто отдохнувшая и бодрая. Не вооружённым глазом видно, как Шарапова соскучилась по корту.
… и своим фанатам.
Россиянка с удовольствием купалась в их улыбках, аплодисментах и восторженных возгласах. Такое ощущение, что вынужденное отлучение от тенниса пробудило в ней новые эмоции, новые ощущения, новую любовь.
Как долго продлится у Шараповой это чувство безудержной радости от общения с поклонниками и от занятия любимым делом – предположить сложно. Более того, неизвестно, поможет ли такое настроение россиянке улучшить позиции в рейтинге. Но как бы то ни было, такая Мария не может не нравиться.