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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Ураган Мария у берегов Китая. В субботу Шарапова начинает азиатскую серию

На первой неделе октября пройдёт объединённый супертурнир в Пекине, а также мужской «пятисотник» в Токио.
29 сентября 2017, пятница. 19:00 Теннис
Китайский транзит. На пути к топ-10 Шарапова приехала в Азию
Россиянка Мария Шарапова после US Open три недели отдыхала от тенниса. Но впереди турниры в Пекине и Тяньцзине.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Пекин (Китай). China Open

Призовой фонд: $ 6 381 679.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 30 сентября – 8 октября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Каролина Плишкова (1), Симона Халеп (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Каролина Возняцки (5), Анжелика Кербер (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Елена Веснина (18), Анастасия Павлюченкова (20), Екатерина Макарова (38), Дарья Касаткина (39), Наталья Вихлянцева (59), Эжени Бушар (WC), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Винус Уильямс (9), Мэдисон Кис (16), Тимя Бачински (28), Мирьяна Лучич-Барони (31), Катрин Беллис (36), Люси Шафаржова (37), Роберта Винчи (43), Осеан Доден (48).

Действующий победитель: Агнешка Радваньска.

Женский турнир China Open появился в календаре в 1994 году. Тогда он относился к малопрестижной 4-й категории и после трёх розыгрышей перестал проводиться. В 2000-м турнир возобновился, попутно перебравшись из Пекина в Шанхай. В 2003-м, после закрытия турнира в бразильском городе Коста-ду-Саупе, Открытый чемпионат Китая получил от них лицензию на 2-ю категорию WTA. В 2004-м соревнования вернулись в столицу Китая. А в 2009-м после реформы календаря китайцы и вовсе смогли получить престижнейшую категорию Premier Mandatory.

По два раза турнир удалось выиграть всего трём теннисисткам – Светлане Кузнецовой (2006, 2009), Серене Уильямс (2004, 2013) и Агнешке Радваньской (2011, 2016). Из россиянок помимо Кузнецовой титулы также завоевали Елена Дементьева (2003), Мария Кириленко (2005) и Мария Шарапова (2014). До финала доходили Анна Курникова (2002), Кузнецова (2004, 2008), Вера Звонарёва (2010) и Шарапова (2012).

Турнир начинается необычно рано – аж в субботу. Сетка рассчитана на 60 теннисисток. 4 пропуска в первом круге обычно получают полуфиналисты завершающегося как раз в субботу Уханя. Но поскольку там до полуфинала в этом году добралась квалифаер Мария Саккари, не попавшая в Пекин по рейтингу, то BYE в Пекине на этот раз у трёх, а не четырёх теннисисток – Эшли Барти, Елены Остапенко и Каролин Гарсии.

С первого круга вступают борьбу семь россиянок. Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Екатерина Макарова ждут, когда закончится квалификация и определятся их соперницы. Их матчи будут не раньше воскресенья. А вот уже в субботу сыграет оставшаяся четвёрка – Наталья Вихлянцева и Дарья Касаткина сыграют друг с другом, Анастасия Павлюченкова с американкой Дэвис, а обладательница «уайлд-кард» Мария Шарапова начинает азиатскую серию матчем против Анастасии Севастовой. Именно ей россиянка проиграла в 4-м круге US Open, после чего три недели не играла.

Турнир АТР World Tour 500. Пекин (Китай). China Open

Призовой фонд: $ 3 028 080.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 2-8 октября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (6), Григор Димитров (9), Джон Иснер (14), Роберто Баутиста-Агут (15), Пабло Карреньо-Буста (16), Джек Сок (17), Ник Кирьос (18), Карен Хачанов (29), Андрей Рублёв (54).

Полный список участников

Отказались от участия: Энди Маррей (2), Жо-Вильфрид Цонга (12), Давид Феррер (25), Филипп Кольшрайбер (37).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Мужской турнир в Пекине начал разыгрываться на год раньше, чем женский – в 1993-м. Трижды его выиграл Майкл Чанг (1993-1995). Просуществовав пять лет, турнир был отменён. В 2004 году соревнования возобновились, и первым чемпионом стал россиянин Марат Сафин, обыгравший в финале соотечественника Михаила Южного. Во время реформы календаря-2009 турнир поднял свой статус до категории 500 и стал подготовительным перед «Мастерсом» в Шанхае. Шесть раз тут побеждал Новак Джокович (2009, 2010, 2012-2015). Однако серба, как и чемпиона-2016 Энди Маррея, в этом году здесь не будет из-за травмы. Посев возглавил чемпион-2005 Рафаэль Надаль. В числе участников также значатся россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Турнир АТР World Tour 500. Токио (Япония). Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017

Призовой фонд: $ 1 563 795.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 2-8 октября.
Разница во времени с Москвой: +6 часов.
Участники: Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Милош Раонич (11), Давид Гоффен (13), Сэм Куэрри (21), Альберт Рамос-Виньолас (24), Ришар Гаске (30), Кевин Андерсон (32), Даниил Медведев (53).

Полный список участников

Отказались от участия: Гаэль Монфис (22), Жиль Мюллер (23), Чхун Хён (49).

Действующий победитель: Ник Кирьос.

Мужской турнир в Токио разыгрывается с 1972 года. Рекордные четыре титула здесь завоевал швед Стефан Эдберг (1987, 1989-1991), а американец Пит Сампрас – три (1993, 1994, 1996). Дважды в столице Японии побеждал местный любимец Кей Нисикори (2012, 2014), но уже досрочно завершил сезон из-за травмы. Лидерами посева стали Марин Чилич и Доминик Тим. Попал в основу после серии снятий и россиянин Даниил Медведев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова
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