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Текст: Даниил Сальников
Фото: instagram.com/svetlanak27

Кто освоит китайскую грамоту. Шарапова и Кузнецова изучают культуру Востока

Шарапова, Кузнецова, Бердых и Димитров знакомятся с азиатской экзотикой, а Серена Уильямс восстанавливается после родов.
30 сентября 2017, суббота. 13:20 Теннис
Ураган Мария у берегов Китая. В субботу Шарапова начинает азиатскую серию
На первой неделе октября пройдёт объединённый супертурнир в Пекине, а также мужской «пятисотник» в Токио.

В жизни профессионального теннисиста есть свои плюсы и минусы. Нечеловеческие нагрузки ведут к повышенному травматизму, а бесконечные перелёты неделя за неделей утомляют. Зато есть возможность побывать во всех точках мира, познакомиться с культурой и традициями разных народов. Азиатская серия не стала исключением. На этой неделе все лучшие теннисисты, не находящиеся на больничном, собрались в Пекине (там проходит объединённый супертурнир с общим призовым фондом около $ 10 млн) и в Токио (мужской пятисотник).

Чемоданное настроение помешало Возняцки и Павлюченковой
В то время как Возняцки, Павлюченкова и Кузнецова пакуют чемоданы, Шарапова усилено тренируется, а Серена отсыпается.

У россиянки Светланы Кузнецовой с Пекином связаны самые приятные воспоминания. Она дважды завоёвывала здесь титул (2006, 2009), ещё два раза была финалисткой (2004, 2008). Ей нравится, как любят теннис местные болельщики, а на Великой Китайской стене она уже была несколько лет назад, но сейчас решила вернуться.

Ещё одна победительница прошлых лет, Мария Шарапова (2014), решила постичь азы китайской грамоты. Посмотрим, как это получится у россиянки. Но старт на турнире у неё уже сегодня и довольно непростой. Соперница – обидчица по US Open Анастасия Севастова. Именно латвийская теннисистка выбила Марию из сетки в Нью-Йорке в 4-м круге, и следующий матч у Шараповой после паузы в три недели тоже будет с ней.

Вообще уроки китайской каллиграфии тяжело даются теннисистам. Так представители нового поколения Микаэль Имер и Джаред Доналдсон на турнире в Чэнду с переменным успехом пытались овладеть этим искусством. Имер в итоге проиграл в первом же круге, а американец продержался до четвертьфинала.

Чех Томаш Бердых, прилетевший в Пекин с Кубка Лэйвера, удивляется дорожным знакам. То ли за время полёта он резко уменьшился (официально рост теннисиста составляет 196 см), то ли китайская метрическая система отличается от стандартной, общемировой.

А грек с российскими корнями Стефанос Циципас не может понять – то ли он в Токио, то ли в Нью-Йорке.

В той же японской столице Каролина Плишкова попыталась поближе разузнать все секреты изготовления суши.

А Маркос Багдатис и Борна Чорич и вовсе прошли мастер-класс по изготовлению традиционных блюд китайской кухни.

Британская теннисистка Йоханна Конта пытается собрать себе коллекцию китайских зверушек.

Ну а болгарин Григор Димитров изучает китайскую архитектуру.

Пока многие готовятся к старту на этой неделе, или уже вступили в борьбу, некоторые игроки продолжают восстанавливать силы после предыдущих турниров и готовиться к новым. Так Роджер Федерер появится на корте только на турнире «Мастерс-серии» в Шанхае, а пока он побывал на кинофестивале в Цюрихе, где повстречался со съёмочной бригадой фильма «Борг vs Макинрой».

Последний раз на корте Стэн Вавринка был на Уимблдоне, где в первом круге он проиграл россиянину Даниилу Медведеву. После этого швейцарец объявил о досрочном завершении сезона, перенёс операцию на левой ноге, а теперь с радостью сообщил миру, что костыли ему больше не нужны.

Ещё один теннисист недавно побывал на операционном столе. Янко Типсаревичу в Турку прооперировали оба подколенных сухожилия. Серб решил, что это его последняя крупная операция в попытке вернуться в теннис, который он так любит. Возвращение намечено на начало 2018 года.

А вот Серена Уильямс уже практически восстановилась после родов и находится в отличной форме.

У ещё одной молодой мамы, Виктории Азаренко, большая радость. Её сын Лео взял в руки ракетку. Фанаты уже спрашивают теннисистку, когда он начнёт играть микст с Алексис-Олимпийей – дочерью Серены.

Ну и напоследок – минутка музыки. Кевин Андерсон и братья Брайаны организовали трио-бэнд и порадовали болельщиков своим творчеством.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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