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Вера Звонарёва
Текст: Даниил Сальников
Фото: РИА Новости

Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета

Катерина Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул WTA после Ким Клейстерс, а Вера Звонарёва вернулась в топ-200.
1 октября 2017, воскресенье. 20:15 Теннис

На прошедшей недели сразу две теннисные мамы приятно удивили поклонников спорта своими достижениями, причём случилось это на одном и том же турнире. Речь идёт об украинке Катерине Бондаренко и россиянке Вере Звонарёвой, выступавших на соревнованиях WTA в столице Узбекистана.

Вера Звонарёва возвращается в WTA-тур
На заключительной неделе сентября пройдут 4 турнира в Азии – женские Ухань и Ташкент, а также мужские Чэнду и Шэньчжэнь.

«Спасибо, Ташкент! И до новых встреч! А дальше: 1) восстановление 2) много-много работы», — написала в своём «инстаграме» экс-вторая ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2008 в Пекине, двукратная победительница Кубка Федерации (2004, 2008), обладательница 12 титулов WTA в одиночке, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 4-кратная чемпионка мэйджоров в паре и миксте Вера Звонарёва.

В столице Узбекистана россиянка успешно преодолела квалификацию и добралась до полуфинала. К сожалению, в пятницу Звонарёвой пришлось играть сразу два матча, поскольку накануне из-за дождя был отложен четвертьфинал, и на второй поединок за день у россиянки сил не хватило. Тем не менее Вера провела за неделю 6 матчей и благодаря этому попадёт во вторую сотню мирового рейтинга. Теперь она сможет участвовать в квалификации турниров «Большого шлема» без «уайлд-кард».

Вера не выступала с апреля 2015 по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила дочь Эвелину.

… продолжала руководить собственным благотворительным фондом помощи детям с синдромом Ретта, участвовала в марафонских забегах, приглашая всех любителей спорта последовать её примеру.

…но теннис не отпускал.

В марте этого года она попробовала свои силы на турнире ITF $ 15 000 в Стамбуле, где ей дали «уайлд-кард» в основу. В июне она пробилась через квалификацию во второй круг основы соревнований в Фергане ($ 25 тыс.). А в начале июля в Шарм-эль-Шейхе ($ 15 тыс.) завоевала титул.

Победа в Египте вдохновила Звонарёву, и она стала пробовать выступать на уровне WTA. «Я тренировалась, набрала форму и почувствовала, что мне нужны матчи. Тренировки — это одно, а официальные матчи — другое, — призналась теннисистка в Нью-Хэйвене. – Пока я хочу посмотреть, как буду себя чувствовать, как буду играть против девушек на этом уровне, более высоком, чем турниры ITF. Уже после этого я смогу оценить себя, свой уровень игры. Но в любом случае быть далеко от семьи тяжело. А если они начнут ездить со мной, будет ещё сложнее. Эвелина пока очень мала, и у меня будет уходить очень много сил на то, чтобы весь день быть с ней».

После Нью-Хэйвена россиянка сыграла в квалификации US Open, а затем поехала в китайский Далянь на турнир WTA $125 000 Series, где добралась до финала. И вот на этой неделе последовало первое за два с лишним года выступление в основной сетке турнира WTA/International. В Ташкенте Звонарёва уступила только будущей победительнице и ещё одной теннисной маме – Катерине Бондаренко из Украины.

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Для Бондаренко это всего лишь второй титул WTA в одиночном разряде. Первый титул она завоевала девять лет назад – в Бирмингеме. За эти годы украинка вышла замуж, в 2013 году родила дочь Карину, восстановилась после родов, сумела вернуться в сотню сильнейших и стала регулярно выступать на турнирах «Большого шлема». Кроме того, в сезоне-2016 она внесла существенный вклад в возвращение сборной Украины в Мировую группу II Кубка Федерации, выиграв все 7 своих встреч – 4 в одиночке и 3 в паре. Правда, нынешний сезон для неё складывался не очень удачно. На US Open украинка не смогла пробиться в основную сетку через квалификацию, а перед Ташкентом была 133-й ракеткой мира. Теперь же он снова окажется в сотне лучших. Кроме того, Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул в одиночном разряде после победы Ким Клейстерс на Australian Open в 2011 году.

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Любопытно, что там же, в Ташкенте, помимо Звонарёвой и Бондаренко выступала ещё одна теннисная мама – 30-летняя немка Татьяна Мария. Она выиграла в первом круге у россиянки Виталии Дьяченко, но дальше пройти не смогла. В начале апреля 2013 года Татьяна Малек вышла замуж за своего тогдашнего тренера и французского теннисиста Шарль-Эдуара Мария и сменила фамилию. В декабре того же года у пары родился первенец — дочь Шарлотта. После возвращения в теннис Татьяна выиграла 7 титулов ITF в одиночном разряде, а также стала чемпионкой турнира WTA в Боготе-2016 вместе с испанкой Ларой Арруабарреной. Перед Ташкентом немка впервые в карьере поднялась на 53-е место рейтинга WTA. Все свои победы теннисистка посвящает дочке.

В истории тенниса есть замечательные примеры, когда спортсменки блестяще совмещали материнские обязанности и выступление на крупнейших соревнованиях. И кто знает, может, очень скоро, глядя на пример Звонарёвой, Бондаренко, Марии, Азаренко, которая летом тоже предприняла попытку выйти из декрета, присоединятся и другие теннисистки, ставшие мамами.

Самые титулованные теннисные мамы:

Ким Клейстерс — три «Шлема» в одиночке в статусе мамы.
Линдсей Дэвенпорт — четыре титула в одиночке в статусе мамы.
Маргарет Корт — три «Шлема» в статусе мамы в одиночке и ещё шесть в паре и миксте.
Ивонн Гулагонг-Коули — единственная мама, победившая на Уимблдоне в одиночке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вера Звонарёва Виктория Азаренко Катерина Бондаренко Ким Клейстерс WTA
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