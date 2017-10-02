Дядя Тони больше не в команде Рафаэля Надаля. Точка или многоточие?

Ещё в начале 2017 года по теннисному миру мимолётно пронеслась весть о том, что это может быть последний сезон, в котором Тони Надаль будет тренировать Рафаэля. Немногие придали значение этой новости, но уже в феврале Тони сделал заявление, которое многих повергло в шок.

Очевидно, решение зрело долгое время. Не мог дядя бросить племянника в тот момент, когда Рафу преследовали травмы, когда у него не шла игра, и он заново себя обретал, искал теннис, менялся. Видимо, Тони ещё в межсезонье почувствовал, что Рафаэль готов вернуться по-настоящему, поэтому начал подумывать о том, чтобы заняться чем-то более спокойным.

Сотрудничество Надалей — это явление в теннисе. Роджер Федерер за карьеру работал с уймой специалистов: Питером Картером, Петером Лундгреном, Тони Рочем, Хосе Игуэрасом, Полем Аннаконом, Стефаном Эдбергом. Сейчас швейцарца тренирует Иван Любичич, и не забудем, конечно, о присутствии в команде Северина Люти. Всё это время Рафа был с дядей. В три года Тони вручил племяннику ракетку, с той поры и началось восхождение испанской звезды.

После победы Рафаэля на US Open Тони не выказывал никаких эмоций. Он ещё до турнира сообщил, что это их последний совместный мэйджор с Рафой, решение окончательное. После окончания нью-йоркского марафона дядя дал трезвую оценку, сказав, что турнир был особенным только с той точки зрения, что в нём не участвовали Джокович, Маррей, Вавринка, и Надалю в четвертьфинале пришлось играть с Андреем Рублёвым, теннисистом перспективным, но не топовым.

Говорил Тони и о том, что Рафа в ближайшие годы способен опередить Роджера Федерера по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема». На данный момент счёт 19-16 в пользу швейцарца. Спокойствие Тони можно воспринимать и как грусть, и как успокоение. С одной стороны, заканчивается целая эпоха, состоявшая из великих побед, с другой стороны — теперь дядя может оставить племянника на попечение качественным специалистам, а сам займётся домашними делами, наконец-то найдёт время для академии тенниса. Собственно, Тони не собирается на покой, ему всего 56 лет. Он так и говорит: «Время для ностальгии ещё не настало, оно придёт позже, а сейчас я думаю не о том, что в следующем году не буду много путешествовать, а о делах в академии».

О методах работы Тони многое написано, как и об их взаимоотношениях с Рафаэлем. В последние годы, правда, дядя уже не всегда посещал абсолютно все турниры. Он доверял работу с племянником Франсису Ройгу, который останется в команде. Но все эти долгие годы, проведённые Тони и Рафой вместе, были одной сплошной учёбой. Дядя передавал племяннику не только теннисные знания, но и жизненные, дарил свою философию. Слова, произносимые Тони, влияли на игру Рафаэля в не меньшей степени, чем тяжелейшая физическая работа или то, что в 10 лет Рафе было сказано играть слева одной рукой.

Выносливый Рафа. Философия дядюшки Тони Надаля Тони Надаль — о своей роли дяди-тренера, греческой философии и о том, кто виноват в поражениях его звёздного племянника Рафаэля.

Сумеет ли обновлённый тренерский штаб поддержать такую же атмосферу в команде, стать для Рафы семьёй? Вопросы остаются. Но Карлос Мойя, земляк Надаля, который и возглавит штаб, говорит, что план работы без Тони уже готов. Карлос, правда, говорит, что никакой иерархии внутри команды не будет. Они с Ройгом будут на равных. И никаких новых изменений не предвидится. Мойя будет сопровождать Надаля уже на азиатском турне, которое стартует для Рафы во вторник.

Карлос ранее работал с испанской командой Кубка Дэвиса, помог добиться прогресса Милошу Раонича, который под его руководством достигал 3-го номера рейтинга ATP. Сейчас чемпион «Ролан Гаррос» 1998 года отмечает, что все главные решение будет принимать уже Рафа, ведь он является зрелым игроком, знает, что ему нужно. Мойя признался, что никогда не думал о возможности поработать с Надалем, потому как Рафаэль не любит перемен. Карлосу казалось, что союз дяди и племянника не распадётся вплоть до завершения Рафой профессиональной карьеры.

Мойя появился в команде Надаля ещё в прошлом декабре. За этот год у них была возможность притереться друг к другу. В интервью Рафаэль отмечал, что Карлос сыграл серьёзную роль в перезагрузке его карьеры, принёс с собой свежие идеи, позитивную энергетику. На данный момент Надаль абсолютно доволен своей командой. По крайней мере, на словах никакой обеспокоенности испанец не выказывает.

Как будет дальше, что произойдёт в следующем сезоне? Мы можем только догадываться. Но если вдруг что-то пойдёт не так, уверен, Рафа будет знать, к кому обратиться. Сейчас мы вместе с Тони Надалем провозглашаем конец эпохи, но не исключено, что по прошествии времени дядя и племянник напишут новую совместную главу в теннисной истории.