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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Шарапова выиграла упорный матч в трёх сетах у Макаровой в Пекине. LIVE

На супертурнире в Пекине Шарапова переупрямила Макарову, Веснина уже победила Дуань Инъин, а Касаткина – Арруабаррену. Болеем за наших.
3 октября 2017, вторник. 07:20 Теннис

Пекин-2017 (ж). Сетка
Пекин-2017 (м). Сетка
Токио-2017 (м). Сетка

12:25. Нынешняя первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, одна из четырёх снявшихся теннисисток с турнира, прощается с Пекином и отправляется домой готовиться к итоговой восьмёрке в Сингапуре. Может потерять испанка по ходу Пекина своё лидерство в рейтинге, но простуда не дала ей возможности контролировать этот процесс лично. Теперь всё в руках Элины Свитолиной, Каролины Плишковой и Симоны Халеп, следующей соперницей которой будет Мария Шарапова.

12:20. Знаменитая чемпионка Крис Эверт выступила с мнением, что Серена Уильямс после возвращения в теннис из декрета не будет такой грозной силой. Эверт считает, что без Серены конкуренция в туре усилилась, соперницы почувствовали вкус борьбы за первое место и теперь так просто Уильямс не подпустят к вершине. Интересно, что получится на самом деле.

12:10. Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро в двух сетах победил Куэваса. Дальше ему играть с Григором Димитровым. А на центральный корт следующим выходит Рафаэль Надаль. Он померится силами с французом Люкой Пуи.

12:05. Многовато отказов по ходу матча в женском турнире. Вчера было два, и сегодня уже два. Вслед за Рыбариковой не доиграла матч ещё и американка Коко Вандевеге.

1-й круг. Елена Веснина (Россия) — Магда Линетт (Польша, Q) — 6:0 Rt
1-й круг. Барбора Стрыцова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — 6:1, 2:0 Rt
2-й круг. Симона Халеп (Румыния, 2) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 6:1, 2:1 Rt
2-й круг. Дарья Гаврилова (Австралия) — Коко Вандевеге (США, 14) — 6:3, 2:0 Rt

11:55. Вот так надо слаженно болеть за Марию Шарапову.

11:50. У нас вышла статья о завершении эпохи сотрудничества Рафы с его дядей Тони Надалем. Как будет испанец теперь дальше без него?

Дядя Тони больше не в команде Рафаэля Надаля. Точка или многоточие?
Карлос Мойя и Франсис Ройг будут работать с Рафаэлем Надалем.

11:45. Ну а третьим запуском на главной площадке турнира должен появиться лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль. Посмотрите, как ловко он играет в теннисбол с китайским футболистом Хао Хайдоном.

11:40. На центральном корте сейчас сражаются Хуан-Мартин дель Потро и Пабло Куэвас. В выходные аргентинец посетил Великую китайскую стену и подзарядился энергией веков. Посмотрим, поможет ли это ему сегодня. Во всяком случае, пока дель Потро выиграл первую партию и ведёт с брейком во второй — 7:6, 4:3.

11:35. Немец Миша Зверев накануне в трёх упорных сетах справился с соотечественником Яном-Леннардом Штруффом. Перед следующим матчем, в котором ему играть с упоминавшимся уже сегодня Ником Кирьосом, можно теперь восстановить силы с помощью традиционной китайской медицины.

11:25. Так выглядела чемпионская гонка перед сегодняшним игровым днём в Пекине, но Халеп после победы над Рыбариковой обогнала Плишкову и стала 2-й. Сама же Каролина сейчас начинает матч против Петкович на Лотус-корте.

11:20. А вот так Елена общалась с фанатами на выходе с корта.

11:15. Мария отвечает болельщикам взаимностью. Так эмоционально она давала интервью на корте после матча.

11:10. Благодаря Весниной, Шараповой, Касаткиной у России становится больше поклонников.

11:00. Пока в Пекине Мария Шарапова играет исключительно с теми соперницами, с которыми уже играла в этом довольно коротком для себя сезоне.

10:57. Проблемы со здоровьем не позволили доиграть матч Магдалене Рыбариковой. Стали мерить ей давление и решила она отказаться от борьбы при счёте 1:6, 1:2. Таким образом, в третьем круге нас ждёт замечательная битва Мария Шарапова — Симона Халеп. Симона продолжает погоню за званием первой ракетки мира.

10:50. Сегодня корт Брэда Дрюитта полностью отдан на матчи первого круга мужского турнира. Там сейчас идёт второй запуск — Леонардо Майер выигрывает у Паоло Лоренци — 7:6, 4:5, идёт 2-й сет. Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов играют 4-м и 5-м запуском. Так что старт их поединков откладывается.

Расписание корта Brad Drewett на вторник

Расписание корта Brad Drewett на вторник

10:45. Такая толпа болельщиков в очереди за автографами была к Марии Шараповой после её победы.

10:40. Не всё хорошо сегодня было у Петры Квитовой с подачей — допустила она 8 двойных ошибок. Тем не менее, она справилась с Варварой Лепченко и в третьем круге сыграет с Каролиной Возняцки, которая накануне обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

10:30. Кстати напомним, что Симона, как и Свитолина с Плишковой в случае успеха в Пекине может стать первой ракеткой мира. Чтобы обогнать Мугурусу, ей нужен выход в финал. Естественно, никто из соперниц так просто её в этот финал не пустит.

10:25. Следующая соперница Шараповой определяется в матче Рыбарикова — Халеп. Румынка уже впереди 5:0.

10:23. Россиянка Мария Шарапова после двух побед в Пекине поднялась в топ-90.

10:10. После 7-недельного перерыва из-за травмы после «Мастерса» в Монреале впервые вышел на корт канадец Милош Раонич и уверенно победил в первом круге турнира ATP-500 в Токио серба Виктора Троицки — 6:3, 6:4.

9:58. И выиграла Мария Шарапова в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:1. Соотношение личных встреч с Екатериной Макаровой у неё стало 8-0. Поблагодарила китайскую публику за поддержку Мария. В третьем круге ей играть с победительницей пары Рыбарикова — Халеп. Они только что начали играть на Лотус-корте.

9:50. Одна из звёзд турнира в Токио — австриец Доминик Тим — в традиционном японском суши-ресторане делает всё по правилам.

9:38. Болгарин Григор Димитров выиграл упорную двухчасовую битву у чемпиона St. Petersburg Open-2017 Дамира Джумхура — 6:1, 3:6, 6:3. Дальше ему играть с победителем пары Куэвас — Дель Потро. А вот так тепло по-братски приветствовал Григора на церемонии открытия первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

9:30. Не забываем, что сейчас параллельно в Токио идёт мужской «пятисотник». Победу сегодня над сеяным Куэрри одержал француз Ришар Гаске.

9:27. На корте, где сегодня выиграла Веснина, начался второй запуск. Чешка Петра Квитова противостоит Варваре Лепченко.

9:17. Ну а в матче Шарапова — Макарова будет третий сет. Много ошибалась в этой партии Мария, не так хорошо работал приём, да и на подаче, как и в первой партии, возникали трудности. А счёт зеркальный — 6:4, 4:6. Всё решится в третьей партии. У нас продолжается текстовая трансляция этого поединка.

Пекин (ж) 2017. 2-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 07:40 МСК
Мария
Шарапова
Екатерина
Макарова
6:4 4:6 6:1

9:16. Вслед за Еленой Весниной ещё одна россиянка — Дарья Касаткина сегодня победила. Справилась она с Ларой Арруабарреной, обидчицей Светланы Кузнецовой, 6:4, 7:5 за 1 час 35 минут. Могла Дарья закончить матч раньше, но в 10-м гейме второй партии не реализовала тройной матчбол на приёме, но следом она сама сделала брейк и уже 4-ю попытку в 12-м гейме реализовала сразу. Дальше Касаткина сыграет с победительницей пары Чжан Шуай — Агнешка Радваньска.

Пекин (ж) 2017. 2-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 07:40 МСК
Лара
Арруабаррена
Дарья
Касаткина
4:6 5:7

9:15. Отметим, что группа поддержки Марии Шараповой очень здорово её сегодня вдохновляет на борьбу. Регулярная перекличка между трибунами «Летс-Гоу, Мария, летс-гоу» заведёт кого угодно.

9:13. Раз мы заглянули на Лотус Корт, где играют Димитров — Джумхур, посмотрим ещё и на Брэд Дрюитт Корт. Там очередные трюки с мячом творит неутомимый циркач Ник Кирьос.

9:10. Вообще расписание дня сегодня очень насыщенное. В работе — 7 кортов.

9:05. Уже упомянутый Григор Димитров сегодня тоже играет первым запуском. В матче с Дамиром Джумхуром они обменялись партиями — 6:1, 3:6, 1:1, идёт третий сет.

8:57. Завершился первый матч сегодня Елена Веснина за 1 час 12 минут обыграла китаянку Дуань Инъин — 6:3, 6:2. Дальше ей играть в четверг с победительницей пары Свитолина — Барти. Они сыграют в среду.

Пекин (ж) 2017. 2-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 07:45 МСК
Елена
Веснина
Дуань
Инъин
6:3 6:2

8:55. Кстати наряд россиянки на вечеринке открытия вызвал бурю обсуждений. Мария была единственной не в национальной китайской одежде. В частности один из болельщиков предположил, что россиянка не получила e-mail на эту тему, намекая на историю с мельдонием. К сожалению, подобные мелочи влекут за собой очень большие последствия.

8:50. К Марии Шараповой на вечеринке открытия было повышенное внимание со стороны фотографов.

8:48. Чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли отметила накануне 33-летие.

8:41. Вот так Макарова сделала брейк в стартовом гейме второй партии. Сейчас она уже повела 2:0.

8:37. Статистика первого сета матча Шарапова — Макарова.

8:35. Ещё одно групповое фото с церемонии открытия.

8:30. Вот так неожиданно завершился сетбол в стартовой партии упорного и равного матча двух россиянок.

8:23. И завершилась первая партия в матче Шараповой и Макаровой. Тут после стартового брейка Екатерины — 0:1 следом Мария выиграла 4 гейма подряд — 4:1, но после счёта 4:2 последовала серия из 4 брейков — 6:4. Следим за текстовой трансляцией дальше.

8:22. Следом выиграла первый сет и Елена Веснина у китаянки Дуань Инъин — 6:3. Здесь как раз первой брейк сделала Дуань — 2:3, но затем Елена выиграла 4 гейма подряд.

8:21. Первой из россиянок завершила стартовую партию Дарья Касаткина. Она переборола Лару Арруабаррену — 6:4. После двух стартовых геймов — 1:1 девушки сделали 5 брейков подряд, но в концовке снова наладили подачу. Ждём, что будет дальше.

8:15. Ещё немного фото с вечеринки открытия турнира. В таком виде теннисисты вышли в свет перед началом соревнования.

8:05. Россиянка Алла Кудрявцева нашла себе во время дождя более мирное занятие — она сделала маникюр.

8:00. Сегодня погода в Пекине благоприятная для тенниса, а накануне из-за дождя матчи на внешних кортах начались на 4 часа позже положенного. Из-за этого не успели завершить программу дня, в частности был перенесён на сегодня поединок Арруабаррена — Касаткина. А вот Ализе Корне удачно расслабилась во время вынужденной паузы, а затем выбила из сетки Анжелику Кербер.

7:55. Шарапова в стартовом гейме не удержала свою подачу, но следом в упорной борьбе вернула утерянный брейк, а затем и вышла вперёд — 2:1. Посмотрите ещё один розыгрыш из предыдущего матча Марии против Севастовой. Примерно так она и играет сейчас против Макаровой.

7:48. Турнир идёт уже с субботы, и начался он для россиянки Анастасии Павлюченковой удачно — с уверенной победы над Лорен Дэвис — 6:1, 6:1. Правда, следом Анастасия проиграла Каролине Возняцки (2:6, 2:6), но оставим на память её радость во время того, как она делала сэлфи.

7:42. А тем временем уже завершилась разминка в матче Шарапова — Макарова. За его подробным ходом вы можете следить в нашей текстовой трансляции.

7:40. Кстати на церемонии открытия турнира, организованной в китайском стиле, Марии Шараповой пришлось столкнуться со своим бывшим возлюбленным Григором Димитровым. Чувствуется, что у болгарина чувства ещё не угасли.

7:35. Не забываем, что свои матчи кроме Макаровой и Шараповой сейчас начинает ещё и Елена Веснина. У неё произошёл забавный диалог с румынкой Сораной Кырстей о непонимании со стороны китайского персонала. Языковой барьер — это всегда неприятно.

7:30. А вот так страстно сражалась Мария в первом матче.

7:25. После тяжёлого первого матча, в котором Шарапова за 3 с лишним часа справилась с Анастасией Севастовой она поблагодарила торсиду в Пекине за то, что помогли ей в итоге одержать непростую победу.

Ураган Мария у берегов Китая. В субботу Шарапова начинает азиатскую серию
На первой неделе октября пройдёт объединённый супертурнир в Пекине, а также мужской «пятисотник» в Токио.

7:20. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Пекине 12:30 и начинаются первые запуски на объединённом супертурнире с общим призовым фондом около $ 9,5 млн. Во вторник у женщин пройдут 10 из 16 матчей второго круга, в том числе и с участием 4 оставшихся в сетке россиянок: Елена Веснина сыграет с китаянкой Дуань Инъин, Дарья Касаткина – с обидчицей Светланы Кузнецовой испанкой Ларой Арруабарреной, а Мария Шарапова и Екатерина Макарова сразятся между собой. Кроме того, на корт выйдут и молодые россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Мы будем вести текстовую трансляцию российского дерби Шарапова – Макарова, а также следить за всеми основными событиями дня в Пекине. Не пропустите!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
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