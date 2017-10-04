3-й круг Пекина. Шарапова vs Халеп – повторение US Open. LIVE

На турнире в Пекине в среду Шарапова борется с претенденткой на 1-е место в рейтинге Халеп, а Касаткина – с А. Радваньской. Болеем за наших.

Пекин-2017 (ж). Сетка

Пекин-2017 (м). Сетка

Токио-2017 (м). Сетка

9:14. У девушек пока идёт второй сет. Напомним, что Гарсия и Остапенко, как полуфиналистки Уханя были освобождены от матчей 1-го круга и только сегодня вступили в борьбу в Пекине. Если Остапенко сегодня победит, то гарантирует себе место в Сингапуре. Впрочем, она может и проиграть, при условии, что её конкурентка Гарсия тоже сегодня уступит.

2-й круг. Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 7:6, 5:3, идёт 2-й сет.

2-й круг. Саманта Стосур (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 3:6, 3:4, идёт 2-й сет.

9:07. Есть первый результат дня в Пекине. Ник Кирьос в трёх сетах обыграл Мишу Зверева и стал первым четвертьфиналистом. Дальше ему играть с победителем пары Лайович — Дарси.

9:05. Сегодня в Пекине в работе 4 корта. Вот как выглядит расписание дня.

Шарапова выиграла упорный матч у Макаровой в Пекине. Как это было На супертурнире в Пекине Шарапова переупрямила Макарову, Веснина уже победила Дуань Инъин, а Касаткина – Арруабаррену. Болеем за наших.

9:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Пекине продолжается объединённый супертурнир с общим призовым фондом около $ 9,5 млн. В среду у женщин доигрывается второй круг и начинается третий. На корты среди прочих выйдут две россиянки: Мария Шарапова сразится с Симоной Халеп, которая по итогам турнира может стать первой ракеткой мира, а Дарья Касаткина померится силами с Агнешкой Радваньской. Мы будем вести текстовые трансляции этих поединков, а также следить за всеми основными событиями дня в Пекине.