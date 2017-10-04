3-й круг Пекина. Шарапова vs Халеп – повторение US Open. LIVE

Пекин-2017 (ж). Сетка
Пекин-2017 (м). Сетка
Токио-2017 (м). Сетка
9:14. У девушек пока идёт второй сет. Напомним, что Гарсия и Остапенко, как полуфиналистки Уханя были освобождены от матчей 1-го круга и только сегодня вступили в борьбу в Пекине. Если Остапенко сегодня победит, то гарантирует себе место в Сингапуре. Впрочем, она может и проиграть, при условии, что её конкурентка Гарсия тоже сегодня уступит.
2-й круг. Саманта Стосур (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 3:6, 3:4, идёт 2-й сет.
9:07. Есть первый результат дня в Пекине. Ник Кирьос в трёх сетах обыграл Мишу Зверева и стал первым четвертьфиналистом. Дальше ему играть с победителем пары Лайович — Дарси.
9:05. Сегодня в Пекине в работе 4 корта. Вот как выглядит расписание дня.
9:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Пекине продолжается объединённый супертурнир с общим призовым фондом около $ 9,5 млн. В среду у женщин доигрывается второй круг и начинается третий. На корты среди прочих выйдут две россиянки: Мария Шарапова сразится с Симоной Халеп, которая по итогам турнира может стать первой ракеткой мира, а Дарья Касаткина померится силами с Агнешкой Радваньской. Мы будем вести текстовые трансляции этих поединков, а также следить за всеми основными событиями дня в Пекине.