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Мария Шарапова и Симона Халеп
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

3-й круг Пекина. Шарапова vs Халеп – повторение US Open. LIVE

На турнире в Пекине в среду Шарапова борется с претенденткой на 1-е место в рейтинге Халеп, а Касаткина – с А. Радваньской. Болеем за наших.
4 октября 2017, среда. 09:00 Теннис

Пекин-2017 (ж). Сетка
Пекин-2017 (м). Сетка
Токио-2017 (м). Сетка

9:14. У девушек пока идёт второй сет. Напомним, что Гарсия и Остапенко, как полуфиналистки Уханя были освобождены от матчей 1-го круга и только сегодня вступили в борьбу в Пекине. Если Остапенко сегодня победит, то гарантирует себе место в Сингапуре. Впрочем, она может и проиграть, при условии, что её конкурентка Гарсия тоже сегодня уступит.

2-й круг. Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 7:6, 5:3, идёт 2-й сет.
2-й круг. Саманта Стосур (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 3:6, 3:4, идёт 2-й сет.

9:07. Есть первый результат дня в Пекине. Ник Кирьос в трёх сетах обыграл Мишу Зверева и стал первым четвертьфиналистом. Дальше ему играть с победителем пары Лайович — Дарси.

9:05. Сегодня в Пекине в работе 4 корта. Вот как выглядит расписание дня.

Шарапова выиграла упорный матч у Макаровой в Пекине. Как это было
На супертурнире в Пекине Шарапова переупрямила Макарову, Веснина уже победила Дуань Инъин, а Касаткина – Арруабаррену. Болеем за наших.

9:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Пекине продолжается объединённый супертурнир с общим призовым фондом около $ 9,5 млн. В среду у женщин доигрывается второй круг и начинается третий. На корты среди прочих выйдут две россиянки: Мария Шарапова сразится с Симоной Халеп, которая по итогам турнира может стать первой ракеткой мира, а Дарья Касаткина померится силами с Агнешкой Радваньской. Мы будем вести текстовые трансляции этих поединков, а также следить за всеми основными событиями дня в Пекине.

Пекин (ж) 2017. 3-й круг
04 октября 2017 года, среда. 11:00 МСК
Мария
Шарапова
Симона
Халеп
Пекин (ж) 2017. 3-й круг
04 октября 2017 года, среда. 16:00 МСК
Дарья
Касаткина
Агнешка
Радваньска
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Агнешка Радваньска Дарья Касаткина Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
4 октября 2017, среда
09:22 Гарсия победила Мертенс и сыграет с Корне на турнире в Пекине
09:08 Кирьос стал первым четвертьфиналистом турнира в Пекине
09:04 Турсунов победил Оже-Альяссима в первом круге челленджера в Стоктоне
09:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп в Пекине
08:54 Гоффен победил Ф. Лопеса на старте турнира в Токио
08:50 Победа Раонича, поражение Тима — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Токио
08:36 Победы Надаля, дель Потро и А. Зверева — в обзоре матчей турнира в Пекине
08:28 Победы Халеп, Плишковой и Радваньской — в обзоре игр 2-го круга турнира в Пекине
07:59 Медведев взял лишь 3 гейма у Долгополова в первом круге турнира в Токио
00:55 Шарапова: сейчас в WТА конкуренция выросла, но и возможностей стало больше
00:42 Новым тренером Раонича стал экс-наставник Феррера Пилес
3 октября 2017, вторник
23:10 Надаль: на одном из матчболов Пуи ошибся при простом ударе справа
22:30 Херард Пике отказался от организации командного турнира АТР
22:00 Бартоли: я не собираюсь возвращаться на корт, главное, не заболеть снова
21:17 Болгарин Кутровски дисквалифицирован на 2 года за повторное употребление допинга
20:26 Радваньска: рада, что представился шанс впервые сыграть с Касаткиной
19:47 Плишкова будет тренироваться под руководством Стаббс на Итоговом турнире WТА
19:34 Шарапова может сыграть на Кубке Кремля — 2017
19:32 А. Зверев начал турнир в Пекине с победы над Эдмундом
19:08 Надаль: Пике выразил своё мнение в категоричной и радикальной форме
18:46 Кузнецова: хочу залечить травму и как можно лучше выступить на Кубке Кремля
18:22 Британский теннисист Эванс дисквалифицирован на год за кокаин
18:08 Неделько победил Клижана на старте челленджера в Алма-Ате
17:57 Радваньска стала соперницей Касаткиной по третьему кругу турнира в Пекине
16:56 Касаткина назвала имя своего нового тренера
16:27 Хачанов в двух сетах победил У Ди и сыграет с Надалем на турнире в Пекине
16:14 Бартоли намерена возобновить карьеру
15:44 Тим в трёх сетах проиграл Джонсону в первом круге турнира в Токио
15:21 Бердых одолел Доналдсона и сыграет с Рублёвым во втором круге турнира в Пекине
14:58 Рублёв стартовал на турнире в Пекине с победы над Соком
14:54 Надаль отыграл два матчбола и одолел Пуи на старте турнира в Пекине
14:19 Халеп: после жеребьёвки Цириак сказал: «Надеюсь, ты сыграешь с Шараповой»
14:16 Кырстя победила Макхэйл во втором круге турнира в Пекине, выиграв второй сет 6:0
13:48 Квитова: на US Open я доказала себе, что могу играть с соперницами топ-уровня
13:28 11 эйсов помогли Иснеру обыграть Жазири на старте турнира в Пекине
13:27 Победы Баутиста-Агута и Фоньини — в обзоре матчей турнира в Пекине
13:25 Победа Шараповой, поражения Павлюченковой и Мугурусы — в обзоре игр в Пекине
13:22 Кар. Плишкова победила Петкович во втором круге турнира в Пекине
13:04 Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде
12:49 Эверт: когда Серена вернётся, соперницы уже не будут бояться её так, как прежде
12:33 Шарапова: несмотря на выигрыш Макаровой второго сета, я была мотивирована
12:07 Гаврилова вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Вандевеге
12:06 Дель Потро победил Куэваса и сыграет с Димитровым на турнире в Пекине
11:55 Лу Яньсюнь вышел во второй круг турнира в Токио
11:41 Воскобоева: я решила заморозить свой рейтинг
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