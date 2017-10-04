Не день Марии. Почему Шарапова разгромно проиграла Халеп

Что будет дальше с россиянкой, как сыграет в Тяньцзине и приедет ли она на «ВТБ Кубок Кремля»?

Мария Шарапова разгромно проиграла Симоне Халеп в третьем круге турнира в Пекине – 2:6, 2:6. Россиянка оказывала серьёзное давление на протяжении всего матча, но цепкость румынки помогла ей отразить почти все атаки и одержать в итоге победу. Мария много ошибалась, о чём говорит устрашающее соотношение чистых выигрышей и невынужденных ошибок – 15/39 и 12/6.

Стоит отметить, что у Халеп в этот день получалось абсолютно всё. После своего возвращения в тур после дисквалификации россиянка всего два раза доходила до четвёртого матча. Теперь у нашей звёздной теннисистки появилось несколько лишних дней для подготовки к турниру в Тянцьзине. Ну а пока попробуем разобраться, почему же проиграла Шарапова. И чего ждать от неё в оставшихся до конца сезона турнирах? Слово специалистам.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

— После двух матчей, нагрузившись по полной программе, Мария просто не успела восстановиться и проиграла. Ей надо по крайней мере турниров 10 сыграть, чтобы абсолютно нормально работала нервная система, чтобы она наигралась. Пока на целый турнир её не хватает. В Тяньцзине всё всецело будет зависеть от жеребьёвки. Я бы сейчас не ждал от Марии каких-то побед на турнирах, главное, чтобы она сейчас наигралась и играла побольше матчей. Что касается «ВТБ Кубка Кремля», то всё зависит от того, как она будет играть в Китае. Если Мария проиграет в начале турнира в Тяньцзине, то ей целесообразно играть в Москве. Мария сама будет смотреть, отталкиваясь от собственного состояния, в какой кондиции она останется после этого турнира.

Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России:

— По этому матчу не стоит делать какие-то выводы. Мы увидели великолепный теннис в исполнении Халеп. Могу сказать, что это была одна из лучших игр Симоны, которую я видел. Если посмотреть статистику невынужденных ошибок, то это Симона заставляла Марию ошибаться. Такое бывает, это спорт. Дальше Марии предстоит играть в Китае, в зависимости от её состояния уже будет ясно, увидим ли мы её в Москве на «ВТБ Кубке Кремля». Это не зависит от того, сколько матчей она проведёт в Тяньцзине, много или мало. Только от её физического состояния.

Виктор Янчук, заслуженный тренер России:

— Шарапова пока не вошла в свой ритм. Пока она играет только на половину своих возможностей. Многие движения оставляют желать лучшего, а главное – много невынужденных ошибок. Пауза не прошла незамеченной, необходимо заново получить игровой опыт, набрать соревновательную форму и найти уверенность. Выход – это метод проб и ошибок и накопление встреч. В матче с Халеп было видно, что атакующие удары у Шараповой остаются достаточно сильными. Мешают ошибки и передвижение и подход к мячу. Но малейшие неточности приводят к сбоям. Необходимо почувствовать, скажем так, миллиметры и миллисекунды.

Анна Дмитриева, известный телекомментатор советская теннисистка:

— Шарапова немного не то чтобы устала, но выглядела слегка опустошённой. Она выложилась в первых двух матчах, и это сказалось на её действиях: она играла довольно плотно, как и всегда, но не была очень опасной. Мария не завершала атаки. Время от времени у неё получались хорошие удары — она этим и отличается, — но это не было постоянно. Что касается будущего, то Шарапова возвращается, и поэтому всё зависит от того, в каком она будет состоянии, насколько она устала. И физически, быть может, Маша не идеальна сейчас. Но возвращение связано не только с физической формой, а главным образом с психологическим состоянием: насколько она свежа будет и душевно готова отдавать себя игре, как это у неё бывает, когда она по-настоящему в форме.

Екатерина Бычкова, российская теннисистка и телекомментатор:

— Шарапова только начала играть турниры, и ждать, что она с первого раза начнёт выигрывать всё подряд, невозможно. Не будем забывать про возраст, ей не 20 лет, а также про количество времени, которое она пропустила. У Марии неплохой получился турнир в Пекине, две хорошие победы. Сразу взять и выиграть турнир – это не самое простое занятие. Нам остаётся лишь ждать, следить за результатами и надеяться, что Шарапова вернётся к своим победам. Ей нужно выиграть какой-то турнир, чтобы начать своё триумфальное восхождение. Высока вероятность увидеть Марию на «ВТБ Кубке Кремля». Всё же это ещё один из немногих оставшихся турниров, которые она может сыграть до конца года.

Халеп выбила из сетки Пекина Шарапову. Как это было На турнире в Пекине Симона Халеп смогла впервые обыграть Марию Шарапову. Сегодня ещё сыграют Касаткина – с А. Радваньской. Болеем за наших.

Илие Настасе, бывшая первая ракетка мира:

— Моё мнение: Шарапова уже никогда не выйдет в финал турнира «Большого шлема». Эта победа над Шараповой ничего не значит для Симоны. Она и в предыдущих семи играх была очень близка к победе, но всё решали детали. Те победы Шараповой не имеют значения. Все те игры были равными, тогда как сегодня Симона одержала явную победу.

Взгляд изнутри

Мария Шарапова, российская теннисистка:

— Симона провела невероятный матч. Это была её лучшая игра за все наши встречи. Я действовала не так остро и не так хорошо видела мяч. Я двигалась не так, как раньше в играх с ней. Симона выполняла удары стабильно и допустила не так много невынужденных ошибок. Процент попадания её подач был достаточно высок. Она делала правильные вещи на корте.

Симона Халеп, румынская теннисистка:

— Я провела свой лучший матч за все встречи с Марией. Я здорово подавала и сегодня увидела результаты работы, которую проделала после US Open. Я очень рада, что смогла сделать это. Это моя первая победа над Шараповой, и сейчас я хочу насладиться моментом. Во многих матчах с Марией я чувствовала, что могу победить, но этого не происходило. Сегодня я сказала себе, что это просто очередная игра и нужно отдать все силы на корте. Я была сосредоточена, спокойна и настроена позитивно.

Мнения читателей

pashkin1962:

— У Шараповой совсем нет подачи, а значит проблемы с плечом, а значит слив всего матча — чистая клиника.



fullscar78:

— Да-с, с физикой у Маши сегодня.опа, полный раскардаш. Жаль.



Mr-Alex83:

— Эх, Маша, Маша… Как же так?



Surovij:

— Ни подачи (с плечoм проблемы?), ни приёма…



Muf:

— Светская львица не проснулась) надо больше тренироваться, Маша, а не пиариться.