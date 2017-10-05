Мыскина: выступление Шараповой в сборной зависит только от её приоритетов

Мертенс разбила мечты сборной России на возвращение в элиту Fed Cup Сборная России в напряжённом матче плей-офф Мировой группы со счётом 2-3 уступила бельгийкам, у которых три встречи выиграла Элисе Мертенс.

— Анастасия, после поражения в апреле от сборной Бельгии были опасения по поводу вашей должности капитана…

— Пока ничего не поменялось. Я также занимаю свой пост, также работаю с молодёжным составом, общаюсь с нашими девочками. Конечно, стараюсь поддерживать отношения и с нашим основным составом – с кем-то чуть больше, с кем-то чуть меньше. В принципе, работа идёт. Да, к сожалению, мы в прошлом сезоне сыграли, скажем так, не замечательно. Не так хорошо, как хотелось бы. Не буду подробно рассказывать о каких-то обстоятельствах – это уже давно прошло. Тем не менее один матч мы выиграли, один проиграли. Этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в Мировую группу. Надеялись, что будет расширение лиги до 16 команд, но этого не произошло. Теперь всё начнём заново.

— Вы отработали на посту капитана уже четыре сезона. Помогает ли накопленный вами опыт менее болезненно переживать поражения?

— Невозможно безболезненно переживать поражения. Всё-таки ты этим живёшь, днём и ночью переживаешь каждый матч, который происходит во время Кубка Федерации, постоянно что-то обдумываешь, пытаешься найти выход из какой-то ситуации. Другое дело, когда я приходила тренером в команду, была одним из помощников капитана, и состав был немножко другой. Сейчас мы стараемся второй год подряд привлекать молодёжь, и, естественно, поэтому сталкиваемся с рядом каких-то вопросов, нюансов, вещей, с которыми не сталкивались тогда. Всё что-то новое, через это приходится проходить, переживать, но, я думаю, всё это идёт в общую копилку, на пользу нам.

Катя была в Америке с Найджелом Сирсом, сейчас в китайской серии у неё Томас Хогстедт. Просто надо понять, определилась ли уже Катя и кого она выбрала наставником на следующий сезон.

— Следующий соперник уже известен – Словакия в феврале в гостях. Что думаете об этой команде, есть ли какое-то видение, как с ней играть?

— Если мы стараемся постоянно обновлять наш состав, привлекая молодёжь, то те же Чехия, Словакия, наоборот, пытаются играть своим прежним составом. Даже некоторые теннисистки ещё играли когда-то со мной, хотя бы немножко. Два первых номера в Словакии – Цибулкова и Рыбарикова. Они самые сильные в своей стране. На данный момент очень неплохо выступает Рыбарикова, хотя раньше она всегда была в тени. У Цибулковой этот год не задался – но, как мы видим, год на год у неё не приходится. Поэтому что будет в следующем, остаётся только гадать. И какое покрытие они положат, и где они решат проводить этот матч. Я думаю, что для них это тоже очень большой вопрос сейчас. Я не думаю, что они особо обрадовались играть с нами. Тем не менее команда у них очень сильная. Что мы будем делать? Я всё так же считаю, что мы должны привлекать молодёжь и не бояться её подтягивать в команду, также продолжаю считать, что должен быть какой-то костяк. То есть это должен быть смешанный состав, в котором костяк вёл бы за собой молодёжь. Конкретно, конечно, мы сейчас не скажем, кто будет играть, вы сами прекрасно понимаете, что времени впереди ещё много. Даже этот сезон ещё не закончился, но основные тенденции я вам назвала.

— Как складывается сезон для основного состава сборной? В частности, азиатская серия турниров сейчас в самом разгаре.

— К сожалению, у Светы Кузнецовой сейчас травма, которая случилась на US Open, поэтому она его просто отыгрывала, поскольку Света не любит сниматься с матчей. Если уж вышла на корт, то как-то надо бороться. Но эта травма, естественно, не даёт ей возможности показать свой лучший теннис, и концовка немножко получилась такая… Да, она не получилась, но всё-таки это конец года, накопилась психологическая усталость. И Света сейчас немножко отдыхает головой. Сейчас мы занимаемся её рукой, лечим, пытаемся понять, что с ней произошло. Потому что, во-первых, есть болевые ощущения, а во-вторых, это ей не даёт играть в полную силу. Я думаю, никаких секретов вам не раскрыла – все видели её последний матч, когда она играла одной рукой. Будем думать, что дальше делать.

В январе будет Австралия, потом ходят разговоры о том, что Маша может собраться на питерский турнир, а следом идёт уже Кубок Федерации. И судя по тому, что происходит в Машином расписании, такая нагрузка для неё будет чем-то новым.

Что касается остальных девчонок, то сейчас идёт Пекин. Там играют неплохо и Даша Касаткина, и Лена Веснина. К сожалению, уже во втором круге сошлись Макарова и Шарапова. Но был очень хороший матч, решающий сет, в котором Маша выиграла 6:1. Маша сейчас делает перерывы между выступлениями, видимо, в связи со своим физическим состоянием. Играет один турнир, потом делает перерыв, чтобы восстановиться. Но она как-то посвежее выглядела в этом конкретном матче, чем Катя, которая сыграла перед этим Ухань. К тому же Катя сейчас меняет тренеров. Я думаю, голова у неё полна всяких новых мыслей, и всю эту новую информации ещё надо упорядочить.

Осталось несколько турниров, и сезон закончится. Для кого-то он более удачен, для кого-то менее. Видите, у Касаткиной произошло расставание со своим тренером в конце года. Мне кажется, что у Насти Павлюченковой сезон вроде был неплохой, а как-то концовка азиатской серии совсем оказалась пустой. В принципе, мы каждый год обсуждаем итоги и всегда понимаем, что всё идёт волнообразно. Но, с другой стороны, теннис – не сезонный вид спорта. Он почти круглогодичный, очень мало перерывов, и вполне нормально, что есть спады, потом взлёты. Для нашего вида спорта это естественно. И всё-таки чем грамотнее выстроить своё расписание, тем меньше будет падений.

— Кстати, как скажется на выступлениях за сборную расставание Екатерины Макаровой со своим многолетним тренером Евгенией Манюковой?

— Я не думаю, что стоит акцентировать на этом внимание, потому что Катя была в Америке с Найджелом Сирсом, сейчас в китайской серии у неё Томас Хогстедт. Просто надо понять, определилась ли уже Катя и кого она выбрала наставником на следующий сезон. Я не думаю, что Катина задача – прыгать от тренера к тренеру, тем более вы правильно сказали, что она привыкла к одному человеку, причём много лет проработала с ним. Поэтому, на мой взгляд, когда она определится и назовёт своё решение, тогда, наверное, стоит говорить. Я думаю, что это пока такие пробные моменты. И с кем ей будет комфортно, того она и выберет.

Радует, что «ВТБ Кубок Кремля», несмотря ни на что, остаётся таким же весомым турниром. Знаю, что многие просят «уайлд-кард», многим нужны очки.

— У Анастасии Павлюченковой вроде бы как раз очень хороший контакт наладился с Симоном Гоффеном, но вот в матче в Пекине против Возняцки как тренер ни пытался настроить её на борьбу, ничего не получилось.

— Я это тоже всё-таки списываю на концовку сезона, на то, что девочки давно в поездках – американский цикл, потом почти сразу же китайский, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше перерыва между Америкой и Китаем. И, тем не менее, всё-таки эти полёты накапливаются. Может быть, ты по человеку внешне и не скажешь ничего – он вроде бегает, бьёт также по мячу. А внутренние эмоции накапливаются. Поэтому я, наверное, всё-таки сделаю акцент на том, что это концовка сезона, и ты уже не в состоянии вытащить из себя что-то новое, которое заставит тебя играть.

Анастасия Мыскина Фото: Reuters

— Мария Шарапова уже заявила, что хочет отобраться в Токио-2020. Попасть в Рио у неё не получилось, и осталась эта олимпийская недосказанность. А для этого ей нужно играть в Кубке Федерации. Были ли у вас разговоры с ней, с её представителями о выступлении за сборную, всё-таки новый олимпийский цикл остался не такой и длинный?

— Да, два сезона всего, и уже год Олимпиады. Уже довольно давно, ещё когда все понимали, что вот он, апрель и Маша скоро возвращается, всё стало понятно. Мы иногда переписываемся с Максом Айзенбадом (агент Шараповой. – Прим. «Чемпионата»). Конечно же, вопрос к нему о том, хотят ли они играть за сборную, звучит постоянно. Макс всегда очень осторожно относится не то что к предложению, но просто к какой-либо информации… Я думаю, что желание есть – главное, чтобы была возможность. В январе будет Австралия, потом ходят разговоры о том, что Маша может собраться на питерский турнир, а следом идёт уже Кубок Федерации. И судя по тому, что происходит в Машином расписании, такая нагрузка для неё будет чем-то новым. Пока её физическое состояние не позволяет проводить такие огромные игровые отрезки. Поэтому, конечно, будем разговаривать, чтобы понимать, какие приоритеты, акценты она будет ставить на следующий год.

Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета Катерина Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул WTA после Ким Клейстерс, а Вера Звонарёва вернулась в топ-200.

— Сейчас в WTA-туре всё больше появляется теннисисток-мам, тех, кто вернулся в профессионалы после рождения детей. Вера Звонарёва хорошо выступила в Ташкенте, Катерина Бондаренко на том же турнире завоевала титул, Виктория Азаренко уже начала играть, грозит вернуться и Серена Уильямс. Когда играли вы, таких примеров практически не было. Что изменилось в теннисе, что появились такие желающие?

— Тут, наверное, ряд причин. Кто-то без тенниса не может жить, кто-то просто скучает по той жизни – это атмосфера, турниры, окружающие тебя люди, зрители, болельщики. Кто-то просто считает, что раз он себя нашёл в этой области, то зачем что-то менять? Поэтому многие хотят играть, даже независимо от рождения детей. Мне кажется, что, когда у тебя один ребёнок, это как-то более-менее возможно, но когда у тебя трое, это просто нереально, невозможно, ведь все дети разные, у всех разные интересы, увлечения, график. И если говорить про меня, то я всё-таки, наверное, стараюсь свою жизнь подстраивать под детей, а не они – под мою.

Анастасия Мыскина Фото: Reuters

— А в чём сложность возвращения в теннис?

— Вы знаете, сейчас теннис так быстро уходит вперёд, настолько все становятся с каждым днём физически сильнее, что, пропустив даже буквально полгода, ты реально слабеешь, ты теряешь какую-то физическую массу, силу, скорость. Начать с того, что после огромного перерыва организм как-то по-другому реагирует на нагрузки и вообще на сам перерыв. Но, опять же, если у тебя есть огромное желание, какой-то огромный стимул, если есть команда, которая будет двигать тебя вперёд, то всё возможно восстановить.

А вот когда ты уже впадаешь в определённый ритм обычной жизни, то тогда это уже всё. Вот я не очень понимаю, как можно сейчас собрать чемоданы и уехать на две недели, а тем более на месяц куда-то, тем более без детей. Но это всё идёт от головы. И это здорово, что у Верочки всё классно получается, я очень рада за неё и что она Ташкент прекрасно сыграла. Мы даже тренировались со Светкой недавно с ней, когда на улице было тепло. Ей это нравится, она от этого кайфует. А человек должен получать удовольствие от того дела, которым он занимается. И возвращаясь к тому, о чём я только что сказала. Конечно, сила играет важную роль в теннисе, и все сейчас делают акцент на скорость и на силу. А Верочка как раз из того поколения, когда очень много думали на корте. И в этом её преимущество.

Эверт: когда Серена вернётся, соперницы уже не будут бояться её так, как прежде

— Крис Эверт сказала недавно, что Серене Уильямс будет сложнее после возвращения, потому что соперницы уже не будут её бояться.

— Послушайте, тут просто надо вспомнить, что она беременная всех обыграла на Australian Open. И если она будет играть уже не беременная, то её возвращение будет вообще устрашающим. Я бы так не рассуждала и очень сильно не обольщалась по этому поводу.

— Грядёт «ВТБ Кубок Кремля»– определяющий турнир для всего российского тенниса, куда приедут почти все сильнейшие российские теннисистки. Какие у вас ожидания?

— Очень радостные. Мы в списках игроков видим всех наших девочек основного состава, в который, что очень важно, они попали сами, по рейтингу. Мне кажется, состав этого года вообще очень весомый – Конта, Цибулкова и Остапенко, которая выиграли «Ролан Гаррос». Тут кого ни назови, всех мы знаем, всех мы слышали и смотрели ещё недавно по телевизору. Меня радует, что «ВТБ Кубок Кремля», несмотря ни на что, остаётся таким же весомым турниром. Знаю, что многие просят «уайлд-кард», потому что турнир идёт прямо перед Сингапуром, многим нужны очки. То есть всё равно идёт какая-то борьба за то, чтобы приехать на наш турнир, и, безусловно, это может только радовать. Другое дело, что мы часто на турнире видим какие-то сюрпризы, и кого-то наши молодые обыгрывают – в прошлом году Аня Блинкова прошла квалификацию и в первом круге в тяжёлом марафоне выбила из сетки Севастову. Мы её тогда ещё больше приметили для сборной. Касаткина два года назад пробилась через квалификацию в полуфинал. Ане Калинской мы дали «уайлд-кард» в прошлом году, и она устроила настоящий бой Младенович. То есть такие матчи, такие турниры –очень важная ступенька для молодых. И, конечно же, Света Кузнецова два последних года выиграла красиво. Такое не забывается.