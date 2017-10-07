Федерер возвращается, Шарапова разгоняется

Азиатская серия подходит к концу. Мужчины собрались на «Мастерсе» в Шанхае, а женщины добирают последние очки в Тяньцзине и Гонконге.

Next Generation. Как ATP проведёт опыты над Зверевым, Рублёвым и другими В Милане состоится итоговый турнир для игроков не старше 21 года, где могут сыграть Рублёв, Хачанов и Медведев.

Турнир WTA/International. Тяньцзинь (Китай). Tianjin Open



Призовой фонд: $ 426 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Петра Квитова (14), Каролин Гарсия (19), Пэн Шуай (24), Леся Цуренко (30), Элисон Риске (49), Юлия Путинцева (50), Донна Векич (52), Ирина Бегу (55), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Евгений Родина (89), Мисаки Дои (94), Сабина Лисицки (SR).

Действующий победитель: Пэн Шуай.

Тянцзинь находится всего в 120 км от столицы Китая – Пекина. Турнир WTA разыгрывается здесь с 2014 года. Центральный корт вмещает 3,5 тысячи зрителей. На территории комплекса есть 12 открытых кортов, оснащённых искусственным освещением, четыре закрытых корта и теннисный клуб. Чемпионками становились Элисон Риске, Агнешка Радваньска и Пэн Шуай. Лицами турнира в этом году являются Мария Шарапова, Петра Квитова и действующая чемпионка Шуай. Правда, Шараповой не повезло со жребием – ей в первом круге досталась чемпионка Уханя и финалистка Пекина Каролин Гарсия. Неизвестно, в каком состоянии доедет в Тяньцзинь француженка после воскресного финального матча в столице Китая, но Мария уже давно на месте, набрала обороты и не собирается останавливаться.

В квалификации Тяньцзиня должна была играть ещё одна россиянка – Вера Звонарёва, но после выхода в полуфинал Ташкента и полученной там травмы она решила вернуться домой и восстановить силы. Зато с квалификации начинает борьбу Сара Эррани, отбывшая двухмесячную дисквалификацию за употребление запрещённого препарата летрозола.

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Турнир WTA/International. Линц (Австрия). Upper Austria Ladies Linz



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 9-15 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Барбора Стрыцова (25), Кики Бертенс (27), Анетт Контавейт (29), Магдалена Рыбарикова (32), Катержина Синякова (42), Сорана Кырстя (54), Моника Никулеску (57), Наталья Вихлянцева (58), Белинда Бенчич (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Доминика Цибулкова (9), Елена Остапенко (10), Люси Шафаржова (37), Осеан Доден (48), Мона Бартель (51), Маркета Вондроушова (67).

Действующий победитель: Пэн Шуай.



Турнир в Линце появился в 1987 году и с 1991-го входит в календарь WTA. Среди прочих чемпионками на нём становились представительница СНГ Наталья Медведева (1992), россиянки Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015), белоруска Виктория Азаренко (2012). До финала добирались та же Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004) и Звонарёва (2008).

урнир WTA/International. Гонконг (Китай). Prudential Hong Kong Tennis Open



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 9-15 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Каролина Возняцки (5), Винус Уильямс (9), Агнешка Радваньска (11), Дарья Гаврилова (20), Анастасия Павлюченкова (21), Чжан Шуай (26), Кристина Плишкова (41), Саманта Стосур (44).

Полный список участников.

Отказались от участия: Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (13), Катрин Беллис (36), Хитер Уотсон (74), Слоан Стивенс (SR), Чжэн Сайсай (84).

Действующий победитель: Каролина Возняцки.



Впервые женский профессиональный турнир был проведён на грунтовых кортах Гонконга в 1980-1982 годах. В 1993 году был проведён ещё один хардовый турнир в апреле и снова пропал из календаря. Организаторы пересмотрели концепцию и в 1999 году появился показательный турнир Hong Kong Tennis Classic в январе – во время подготовительной серии турниров перед Australian Open. Турнир существовал довольно долго. Успешно играли на нём и россиянки: Елена Дементьева становилась чемпионкой в 2005-м, до финала доходили Анна Курникова (2001), та же Дементьева (2002) и Мария Шарапова (2004, 2007, 2008). С 2009-го турнир перешёл на формат матчей сборных разных регионов. Чемпионом тогда стала сборная Америки, победившая сборную России (Звонарёва, Анна Чакветадзе и Александра Панова) – 3-2. Затем к командам подключили по одному представителю легенд, и сборная России два года подряд обыгрывала сборную Европы – в 2010-м – 2-1 (Евгений Кафельников, Шарапова, Звонарёва) и в 2011-м – 3-1 (Кафельников, Мария Кириленко, Звонарёва). После этого соревнования снова прекратили существования из-за финансовых проблем.

Ну а в 2014-м в Гонконге появился турнир категории WTA/International. Чемпионками становились Сабина Лисицки, Елена Янкович и Каролина Возняцки. Датчанка должна защищать титул и в этом году. Среди участниц значится также россиянка Анастасия Павлюченкова.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Шанхай (Китай). Shanghai Rolex Masters



Призовой фонд: $ 5 924 890.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 8-15 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Александр Зверев (6), Марич Чилич (7), Доминик Тим (8), Григор Димитров (9), Роберто Баутиста-Агут (13), Давид Гоффен (14), Карен Хачанов (29), Андрей Рублёв (53), Даниил Медведев (54), Денис Шаповалов (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Энди Маррей (2), Стэн Вавринка (4), Новак Джокович (5), Кей Нисикори (10), Милош Раонич (11), Жо-Вильфрид Цонга (12), Томаш Бердых (18), Гаэль Монфис (22), Жиль Мюллер (23), Давид Феррер (25), Филипп Кольшрайбер (37).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Турнир ATP в Шанхае появился в 1996 году и первым чемпионом стал россиянин Андрей Ольховский. В 2002 и 2005-2008 годах был перерыв на время проведения итоговой восьмёрки ATP – Tennis Masters Cup. А с 2009 года турнир получил лицензию «Мастерс 1000» от Гамбурга. Соревнования разыгрываются на Qizhong Forest Sports City Arena. Первым чемпионом в новом статусе стал ещё один представитель России – Николай Давыденко. По три раза здесь побеждали Энди Маррей (2010, 2011, 2016) и Новак Джокович (2012, 2013, 2015). Но оба нынешний розыгрыш пропускают из-за травмы. Зато сыграет чемпион-2014 Роджер Федерер, для которого это будет первый турнир после US Open. Швейцарец уже прибыл в Шанхай и активно участвует в жизни турнира. Кстати вместе с Джоковичем и Марреем из-за травм с турнира снялось более десятка теннисистов. Это позволило расширить список участников до трёх россиян – Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.