До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Симона Халеп
Текст: Никита Кузин
Фото: Reuters

Красота дня. Новая первая ракетка мира – Симона Халеп

Как отказаться от груди шестого размера и стать лучшей в мире.
8 октября 2017, воскресенье. 15:50 Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла финал турнира в Пекине, но это не так уж было и важно. При любом раскладе финального матча она в понедельник, 9 октября станет новой первой ракеткой мира. Чтобы дойти до первой строчки Симоне пришлось многим пожертвовать, в том числе и отказаться от своего пышного бюста, чему Никита Кузин был очень недоволен. Но как видим – оно того стоило.

Фото: Reuters

Вот так выглядела Симона Халеп в 18 лет. Впечатляет? На пышногрудую румынку болельщики приходили просто «посмотреть вживую». Однако, девушке такое внимание ни капли не нравилось.

Симона хотела удивлять своих поклонников высокими результатами. По её словам, она никогда бы не смогла выиграть турнир Большого шлема со своей «шестёркой». Поэтому в 2009 году она решилась на операцию по уменьшению груди.

Спроси она мнения Никиты Кузина, то так бы и осталась с большой грудью и средними результатами. Однако, Симона пошла своим путём, и как мы видим – не ошиблась. Пускай турнир «Большого шлема» она ещё не выиграла, но быть первой ракеткой мира вроде не так уж и плохо.

В теннис Симону привёл отец. Когда девочке исполнилось 4 года, он подарил ей ракетку, как и раньше старшему сыну. Но вскоре наша героиня стала обыгрывать брата, и семья сделала ставку именно на неё. На фото Симона вместе с мамой и папой.

Несмотря на свою большую грудь, в 2008-м Симона выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Девушка до сих пор называет его своим любимым турниром.

Поклонники Халеп знают, что у неё есть особенности поведения в перерывах между геймами. Из-за проблем с желудком она не пьёт воду и уж тем более ничего не ест. Симона просто сидит, уставившись в одну точку.

Кроме того, наша героиня начисто отрицает само существование макияжа на корте. Симона никогда не красится перед играми, и считает, что лучше всего – это выглядеть естественно.

Для Симоны нет никаких преград на пути к успеху. Когда ей показалось, что её румынский тренер Андрей Млендя мешает ей развиваться, то она уволила его. Просто отправила sms. Жестоко и бескомпромиссно – в стиле Симоны Халеп.

Симона славится своей быстрой подачей. Сама Серена Уильямс говорила, что была поражена, что у такой невысокой девушки, может быть такая мощная подача. При росте 168 см Халеп подаёт около 170 км/ч.

Симона Халеп пошла на многое ради своей мечты. Теперь она первая ракетка мира и может с уверенностью сказать, что не зря потратила столько сил и времени. Пожелаем ей удачи в предстоящих играх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Симона Халеп Фото
Новости. Теннис
8 октября 2017, воскресенье
17:51 Федерер посетил раздевалку «Голден Стэйт Уорриорз» в Шанхае
16:32 Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине
16:22 Пуи уверенно победил Медведева на старте «Мастерс 1000» в Шанхае
15:26 Жук в трёх сетах обыграла Викмайер и вышла в финал квалификации турнира в Линце
15:18 Фоньини одержал волевую победу над Вердаско в первом круге «Мастерса» в Шанхае
14:24 Свитолина сыграет с Дияс, Павлюченкова — с Бабош на старте турнира в Гонконге
13:37 Гарсия в финале Пекина в двух сетах обыграла Халеп
12:56 Донской завоевал титул на челленджере в Гаосюне
11:55 Симон обыграл Ву в первом круге «Мастерс 1000» в Шанхае и встретится с Гоффеном
11:48 Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио
11:15 Доналдсон стал соперником Надаля по второму кругу «Мастерс 1000» в Шанхае
10:34 Континен и Пирс обыграли Иснера и Сока в финале турнира в Пекине
09:57 Маклахлан и Утияма неожиданно победили Дж. Маррея и Суареса в финале Токио
09:30 Хингис и Чжань сделали дубль в Китае, выиграв в Пекине после Уханя
00:39 Футболисты сборной Румынии поздравили Халеп с титулом первой ракетки мира
00:20 Бушар: надеюсь хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте
7 октября 2017, суббота
23:17 Халеп: Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала
23:10 Гарсия: с нетерпением жду матча с Халеп, мне хочется играть с такими соперницами
22:48 Кузнецова поздравила Халеп с титулом первой ракетки мира
20:58 Гарсия: после матча со Свитолиной чувствовала себя нормально
20:32 Жук победила Йорович в первом круге квалификации турнира в Линце
19:57 Кирьос победил А. Зверева и встретится с Надалем в финале турнира в Пекине
19:46 Гэтлин: посоветовал бы Шараповой всегда верить в себя, помнить, кто она
19:07 Надаль: надеюсь, в Сингапуре Мугуруса вернёт себе первую строчку
18:42 Победы Гоффена и Маннарино — в видеообзоре 1/2 финала турнира в Токио
18:11 Победы Халеп и Гарсии — в видеообзорах 1/2 финала турнира в Пекине
16:43 Гарсия перед матчем с Шараповой вышла в финал турнира в Пекине
15:59 Монова взяла лишь три гейма у Томовой в квалификации турнира в Линце
15:20 Кузнецова и Тарпищев вместе с Басковым поздравили Путина с юбилеем
14:51 Блинкова проиграла Викмайер в квалификации турнира в Линце
14:44 Дмитриева: игра Халеп не является образцовой в современном теннисе
14:34 Янчук: «гоп-компания» в женском теннисе не имеет мировых лидеров
14:07 Надаль победил Димитрова в полуфинале турнира в Пекине, отыграв 10 брейк-пойнтов
13:55 Кудрявцева проиграла на старте квалификации турнира в Тяньцзине
13:29 Сыграет ли Шарапова в Санкт-Петербурге, станет известно к началу декабря
13:02 Халеп: я впервые в жизни заплакала на корте, никогда не забуду этот день
12:50 Халеп станет первой румынкой, возглавившей рейтинг WTA
12:35 Одна из улиц Вальядолида будет переименована в честь Рафаэля Надаля
12:29 Маннарино победил Чилича в полуфинале турнира в Токио, выиграв третий сет всухую
11:13 9 октября румынка Симона Халеп станет первой ракеткой мира
11:11 Халеп победила Остапенко и вышла в финал турнира в Пекине
11:06 Шарапова сыграет с лидером посева Гарсией в первом круге турнира в Тяньцзине
10:31 Поражение Рублёва и победа Надаля — в видеообзоре 1/4 финала турнира в Пекине
09:46 Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Пекине в паре
09:27 Гоффен стал первым финалистом турнира в Токио, одолев Шварцмана
Все новости RSS
Партнерский контент