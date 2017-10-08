Красота дня. Новая первая ракетка мира – Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла финал турнира в Пекине, но это не так уж было и важно. При любом раскладе финального матча она в понедельник, 9 октября станет новой первой ракеткой мира. Чтобы дойти до первой строчки Симоне пришлось многим пожертвовать, в том числе и отказаться от своего пышного бюста, чему Никита Кузин был очень недоволен. Но как видим – оно того стоило.

Вот так выглядела Симона Халеп в 18 лет. Впечатляет? На пышногрудую румынку болельщики приходили просто «посмотреть вживую». Однако, девушке такое внимание ни капли не нравилось.

Симона хотела удивлять своих поклонников высокими результатами. По её словам, она никогда бы не смогла выиграть турнир Большого шлема со своей «шестёркой». Поэтому в 2009 году она решилась на операцию по уменьшению груди.

Спроси она мнения Никиты Кузина, то так бы и осталась с большой грудью и средними результатами. Однако, Симона пошла своим путём, и как мы видим – не ошиблась. Пускай турнир «Большого шлема» она ещё не выиграла, но быть первой ракеткой мира вроде не так уж и плохо.

В теннис Симону привёл отец. Когда девочке исполнилось 4 года, он подарил ей ракетку, как и раньше старшему сыну. Но вскоре наша героиня стала обыгрывать брата, и семья сделала ставку именно на неё. На фото Симона вместе с мамой и папой.

Несмотря на свою большую грудь, в 2008-м Симона выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Девушка до сих пор называет его своим любимым турниром.

Поклонники Халеп знают, что у неё есть особенности поведения в перерывах между геймами. Из-за проблем с желудком она не пьёт воду и уж тем более ничего не ест. Симона просто сидит, уставившись в одну точку.

Кроме того, наша героиня начисто отрицает само существование макияжа на корте. Симона никогда не красится перед играми, и считает, что лучше всего – это выглядеть естественно.

Для Симоны нет никаких преград на пути к успеху. Когда ей показалось, что её румынский тренер Андрей Млендя мешает ей развиваться, то она уволила его. Просто отправила sms. Жестоко и бескомпромиссно – в стиле Симоны Халеп.

Симона славится своей быстрой подачей. Сама Серена Уильямс говорила, что была поражена, что у такой невысокой девушки, может быть такая мощная подача. При росте 168 см Халеп подаёт около 170 км/ч.

Симона Халеп пошла на многое ради своей мечты. Теперь она первая ракетка мира и может с уверенностью сказать, что не зря потратила столько сил и времени. Пожелаем ей удачи в предстоящих играх.