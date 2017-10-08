Шатхин: в России болеют только за своих

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с генеральным директором турнира «ВТБ Кубок Кремля» Яковом Шатхиным о ходе подготовки к 28-му по счёту розыгрышу этих соревнований. Но разговор начался с болезненного поражения сборной России от команды Венгрии в Кубке Дэвиса, поскольку Яков Савельевич был непосредственным свидетелем этого события.

— Я ездил в Будапешт как представитель руководства ФТР, и видел, как венгры подготовились к матчу (Шамиль Тарпищев в это время был в Лиме на сессии МОК). Они целенаправленно настраивались на этот матч, играли турниры почти все только на грунте. Причём их лидер (Мартон Фучович. – Прим. «Чемпионата») – очень неплохой теннисист. В 2010 году он выиграл юношеский Уимблдон. Про него поговаривали, что он любит погулять, но при этом он умеет играть в теннис. И ему захотелось себя проявить в этом матче. Так что это был совсем не простой мальчик.

И вся эта волна критикантства, неконструктива, которая пошла после поражения, как минимум несправедлива. Возможно, если бы был Тарпищев, то результат был бы другой. А такое можно говорить, только не зная ситуации. Наши молодые ребята могут что-то реально выиграть, поэтому давить на них нельзя. С ними надо очень аккуратно работать, заключать договоры, контракты, чтобы они играли. Тут трудно переоценить роль Андрея Рэмовича Бокарева (вице-президент ФТР, руководит развитием региональных теннисных центров и инвестиционными проектами, участвует в обеспечении экономической деятельности ФТР. – Прим. «Чемпионата»). Они ведь просто могли отказаться после US Open и никуда не поехать. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Это живые люди.

Шатхин: Кубок Кремля – это центр развития тенниса в стране Яков Шатхин – об отказе от приглашения звёзд, особом отношении российской публики к своим спортсменам и имидже группировки «Ленинград».

— Как идёт подготовка к 28-му по счёту турниру «ВТБ Кубок Кремля»?

— Хочу начать с того, что мне очень странно видеть в некоторых СМИ какое-то непонятное сравнивание турниров. Кто лучше – Санкт-Петербург или «ВТБ Кубок Кремля»? Согласитесь, было бы странно, если бы US Open заявил: «А вот мы лучше «Роллан Гаррос».

— Может тогда корректнее предложить вариант US Open и Цинциннати? Они же под юрисдикцией одной федерации работают – USTA.

— Ну, там под федерацией. А здесь Санкт-Петербург отношение к ФТР имеет очень и очень отдалённое. Я посмотрел турнир – это потрясающее шоу, всё очень красиво, великолепный дворец, всё сделано. О вкусах можно спорить, как говорится, а в принципе, это тоже имеет право на жизнь. У нас задачи другие – это популяризация тенниса, а не шоу-продукт, в первую очередь. И поэтому сейчас благодаря банку ВТБ мы стараемся пригласить тех спортсменов, которых можно пригласить.

Яков Шатхин Фото: РИА Новости

Но в первую очередь, конечно, своих. Ведь «ВТБ Кубок Кремля» – это отличная стартовая площадка. Он ей был всегда для наших великих – Дементьевой, Мыскиной, Кузнецовой. Настя Павлюченкова, когда выиграла в 2014-м, не очень уверенно себя чувствовала, но эта победа позволила ей перезапустить карьеру. Здесь федерация даёт свободную карту на участие в турнире – всё решает тренерский совет федерации вместе с учредителями. И на эту тему идут достаточно серьёзные споры. Поэтому ещё раз хочу сказать: всё это глупости – сравнивать два турнира. Они разные.

Получился элегантный галстук-бабочка в виде теннисного корта. Это отличный символ того, что теннис – это интеллектуальный вид спорта.

Допустим, взять наш «Олимпийский». Возможно, это не лучший дворец в России на данный момент, но в России больше нет места, где мы могли бы постелить 7 кортов в закрытом помещении. Просто такого не существует. Возможно, когда-то в перспективе что-то построится. Но пока надо сказать огромное спасибо спорткомплексу «Олимпийский» и его руководителям за то, что они нам всегда идут навстречу в самые тяжёлые моменты, да практически во всём. А ведь стадиону уже скоро 40 лет.



— А зачем вообще сталкивать эти два турнира? Можно же объединиться и двигаться в одном направлении на благо развития российского тенниса?

— Я как раз и не хочу вести разговор о каком-то сталкивании, стараюсь уходить от этого. Есть мелочи, за которые можно цепляться. Нам это не нужно. Нам нужно провести хороший турнир для нашего зрителя в первую очередь. У нас, кого бы вы ни приглашали, прежде всего та теннисная элита, которая интересуется теннисом, придёт и на Мугурусу, и на Зверева, и на Джоковича. Но это не та публика, среди которой мы по своим обязанностям должны популяризировать теннис. В России болеют только за своих. Вот будут играть свои, и будет полный дворец. Кто бы ни был.



Ситуация такая. Я же не только генеральный директор нашего турнира, я и генеральный секретарь – вице-президент Федерации тенниса России. Но я ни разу не получил приглашения на турнир в Петербурге. Не знаю почему. У нас же делается как: все члены правления, в которые входит и руководство St. Petersburg Open, все получают пригласительные, свой пакет…

Это получают все ведущие теннисисты, все вице-президенты, все кто имеет отношение к теннису в России. Все. Кроме того, у нас задействовано огромное количество спортшкол, и есть такая программа благодаря тому, что Москва очень сильно помогает, и сам Николай Гуляев (руководитель Департамента спорта и туризма Москвы. – Прим. «Чемпионата») лично курирует этот вопрос. У нас абсолютно все спортшколы Москвы и все детские учреждения присылают нам заявки. Но тут важен один момент. Мы их приглашаем к себе, но они нам пишут: «Дайте 200 билетов», «Дайте 300» — любое количество. Но мы им даём билеты по приходу – приезжает преподаватель, либо тренер, с ним приехало 20 человек. Он и получает 20 билетов и проводит всех ребят, кто приехал.



— У вас ещё была программа прохода на турнир по социальным картам москвича. Это всё тоже остаётся?

— Да, это всё остаётся. В связи с тем, что Банк Москвы и ВТБ сейчас стали одним целым, все программы, которые были разработаны и приведены в жизнь Банком Москвы – все остаются в силе.

В России болеют только за своих. Вот будут играть свои, и будет полный дворец. Кто бы ни был.

— Вы упомянули, что много желающих на эти «уайлд-карды» – и у мужчин, и у женщин. Можете назвать имена?

— Я не имею прямого участия в тренерском совете. Все эти «свободные карты» теннисисты будут получать только по решению тренерского совета и учредителей. Список будет подготовлен 10-го числа и закреплён решением правления Федерации тенниса. А я могу предполагать что-то только как любитель. Не моя компетенция – влезать в дела тренерского совета федерации.

— Какими вы видите перспективы молодых ребят из сборной на турнире «ВТБ Кубок Кремля»-2017?

— В Венгрии, конечно, неудачно сыграли. Приехали, кстати, не все здоровые, простудились, потом восстанавливались, но это, говорят, бывает частенько. Сейчас идёт азиатская серия турниров, и там тоже некоторые приехали в Китай и заболели. Вы не представляете, какая атмосфера была в раздевалке после поражения. Я сказал им, что теннис на этом не заканчивается и что всех ждём на Кубке Кремля, все естественно должны быть. И первый человек мне крикнул, который только-только проиграл: «Яков Савельевич, постелите траву, рвать будем всех!» Понимаете, у них есть огромное желание. И при этом они между собой все в прекрасных отношениях, хотя все ребята разные. Импульсивный Рублёв, спокойный такой, как медвежонок Хачанов, а Медведев – в себе, но на корте иногда бурно выплёскивает эмоции. Он с этим борется, он это понимает.

Скажу главное – что команда очень сплочённая и они очень хотят выиграть. И я их пригласил на «ВТБ Кубок Кремля» и сказал: «Пришло ваше время!» У нас ведь долго не выигрывали наши девочки. Павлюченкова нарушила эту традицию в 2014-м, потом эстафету подхватила Кузнецова. И я сейчас им сказал: «Ребята, уже пришла пора, всё, хорош! Давайте, приезжайте и выигрывайте». Они очень хотят играть за национальную команду. К сожалению, тут определённые неувязки с их личным календарём, поэтому Кубок Дэвиса становится таким, странно для многих проходящим соревнованием. Но наши ребята очень хотят выиграть, и Тарпищев уже об этом говорил, и я повторюсь, что очень надеюсь, что у этой команды большое будущее. Только бы эта команда продолжалась и ничего бы не случилось экстраординарного.

Ребята, уже пришла пора, всё, хорош! Давайте, приезжайте и выигрывайте.

— Желание у ребят есть. А есть ли возможности, по силам ли им выиграть «ВТБ Кубок Кремля»?

— Есть теннисисты, великие наши теннисисты, которые сейчас уже закончили играть и ни разу не выиграли Кубок Кремля. Я думаю, они до сих пор об этом сожалеют. Выиграть дома – это как выиграть турнир «Большого шлема». Для них это такая значимость. Они же играют дома, на виду у всех. Они ещё очень молодые, приходит много знакомых, они сами всех приглашают, а там такой возможности нет. Здесь они приглашают всех, кого хотят. Они же все москвичи, и для них выступать здесь очень престижно. Думаю, они в этом году приложат массу усилий, чтобы достойно выступить на нашем турнире.

На ВТБ Кубке Кремля пройдёт шоу легендарного барабанщика Слэйда

— Хочу спросить об анонсированном приезде экс-барабанщика группы AC/DC Криса Слэйда на финальные дни турнира. Как возникла эта замечательная идея?

— Может быть, это только с вашей стороны восторг, но есть и те, кто против. Хочу напомнить, что это мы первыми выключили свет в зале на турнире. Мы сделали весь этот промоушн, пригласив французов. И через этих же французов, которые делали нам шоу, появилась вот такая идея. Лучше это всё увидеть, как это будет происходить. Будет достаточно интересно. Но нельзя перегибать палку, в моём понимании. Всё-таки теннис должен превалировать. Обернуть этот теннис в хорошую упаковку – это правильно, но в центре всё равно должен быть теннис. Вот такая главная задача.

Очень здорово получилось в прошлом году, если помните, с нашим имиджем, который разработала британская школа живописи. Я потом поехал в Сочи, и там в этом же стиле русского авангарда была реклама группировки «Ленинград». Следом Алексей Селиваненко то ли из Ниццы, то ли из Швейцарии привёз мне похожую картинку, в этом же стиле. То есть мы тогда угадали, и это нас выручило в отсутствии каких-то сумасшедших средств. И в этом году мы опять сделали красивую обёртку.

Наш новый имидж навеян такой темой, что банк ВТБ, который делает для нас очень много в плане продвижения, в то же время поддерживает много других активностей. В том числе это знатоки из клуба «Что? Где? Когда?» Дизайнеры из студии взяли эту тему за основу, обыграли, добавили, придумали. И получился такой элегантный галстук-бабочка в виде теннисного корта. Это отличный символ того, что теннис – это интеллектуальный вид спорта. Думаю, в этом году у нас на турнире будет очень интересно.