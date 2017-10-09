«Когда мы играли, Настя не хотела со мной общаться»

В Москве прошла пресс-конференция перед стартом традиционного для октября теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» — одного из главных ежегодных событий в спортивной жизни российской столицы. Мероприятие перед 28-м по счёту розыгрышем прошло в довольно необычном месте – недавно открытом парке «Зарядье».

Президиум был весьма внушителен – Шамиль Тарпищев, член МОК, президент ФТР, председатель совета директоров турнира; Николай Гуляев, олимпийский чемпион, руководитель департамента спорта и туризма города Москвы; Владимир Верхошинский, член правления банка ВТБ; Алексей Селиваненко, вице-президент ФТР, член совета директоров ITF, директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля»; Амир Тарпищев, директор мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля»; Анастасия Мыскина, экс-вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос»-2004, капитан сборной России в Кубке Федерации; Светлана Кузнецова, экс-вторая ракетка мира, чемпионка US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009, Кубка Кремля-2015, 2016; Яков Шатхин, генеральный секретарь – вице-президент ФТР, генеральный директор ЗАО «Кубок Кремля». Передаём самые любопытные фрагменты выступления.

Шатхин: в России болеют только за своих Яков Шатхин о поражении сборной России в Кубке Дэвиса, подготовке к «ВТБ Кубок Кремля» и о том, что наступило время побеждать нашим парням.

О покрытии

Шамиль Тарпищев: Мы обновили наше покрытие. Сам корт будет фиолетового цвета, фон за площадкой будет зелёным. Это сделано для того, чтобы спортсменам было лучше видеть жёлтый мяч на больших скоростях. Но это связано и с тем, что мы сторонники унифицировать покрытия на всех главных соревнованиях, которые проводятся в России. Также это покрытие приближено к хардовым кортам, на которых проводятся турниры «Большого шлема». Это один из вариантов для наших спортсменов ухода от повышенного травматизма. Ведь как ни крути, а теннис – очень травмоопасный вид спорта. Прежде всего это как раз связано с еженедельной сменой покрытий, которая происходит на многих турнирах мира.

По поводу выбора цветов. В своё время ATP и WTA делала опрос спортсменов, какие цвета для них предпочтительны. Так у девочек появился розовый. Но это как раз входит в пятёрку гаммы цветов, которые в своё время были рекомендованы международными организациями. Этот цвет является менее ярким, менее утомляющим глаз. Но подчеркну, что мы в первую очередь унифицируем не цвета, а качество отскока.

Об «уайлд-кард»

Алексей Селиваненко: Вариант с Гарсией мы на сегодняшний день не рассматриваем, потому что все «уайлд-кард» у нас определены для российских игроков. А кто именно из них получит эти специальные приглашения, мы, как всегда, объявим непосредственно перед жеребьёвкой. Есть несколько вариантов. С одной стороны, мы рассчитываем, что это будут игроки, имеющие мировое имя, с другой стороны, это будут молодые игроки, которые будут радовать нашу публику и специалистов. Что касается Гарсии, то на «уайлд-кард» от WTA она не может претендовать, она не была в двадцатке в прошлом году.

Амир Тарпищев: Завтра будет проходить тренерский совет, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Соответственно на данный момент никакой информации мы дать не можем. Это будет решаться коллегиально, ближе к турниру. Но, безусловно, это всё российские теннисисты. Донской может попасть в список участников сам (пока 6-й в списке ожидания. – Прим. «Чемпионата»). Это пока неизвестно. А так ближе к турниру будут обсуждаться и Кравчук, и Донской, и ребята, которые помоложе. Южный уехал играть азиатскую серию турниров, поэтому не претендует на «уайлд-кард». Так что всё будем обсуждать, и ближе к турниру будет полное понимание.

Шарапова может сыграть на «ВТБ Кубке Кремля» — 2017

О приезде Марии Шараповой

Селиваненко: Мы давали комментарий на прошлой неделе. Никакой новой информации нет. На сегодняшний день Мария играет в Тяньцзине, и в зависимости от того, насколько она будет готова играть, в каком она будет физическом состоянии, она приедет в Москву. Вы знаете, что у неё непростой первый матч с той же Гарсией.



Поправка из зала: Гарсия снялась, Шарапова сыграет с Бегу.



Селиваненко: На самом деле это мало что меняет (улыбается), потому что вы знаете, что Маша в состоянии обыграть любого игрока. Но у неё точно так же может сложиться и непростой матч. Конечно, мы все рассчитываем, что она приедет.

О настрое на «ВТБ-Кубок Кремля»-2017

Светлана Кузнецова: В прошлом году было приятно отобраться в последний момент на итоговую восьмёрку. Конечно, я совсем не ожидала этого. Но сейчас совершенно другой год. Я считаю, что я на протяжении этого года играла более стабильно. Мне не очень понравилось, как я сыграла серию турниров после Уимблдона. Но в целом считаю, что год я провела достойно. Я очень люблю играть в Москве, как я не раз уже повторяла. Я никогда не думала, что смогу тут выиграть хотя бы раз, но в итоге выиграла уже два раза. И каждый раз очень жду домашнего турнира. Конечно, я очень хочу тут удачно сыграть и очень надеюсь на хорошую игру.

О просмотре молодых россиянок – кандидаток на участие в Кубке Федерации

Анастасия Мыскина: Наш молодой играющий состав мне известен. Я и так слежу за ними в течение всего года. Мне не нужен только один Кубок Кремля, чтобы понимать, кто как играет. Не все, к сожалению, попадут на этот турнир. У нас есть девушки, которые поедут на менее крупные турниры, поскольку им нужно набирать очки. Например, Аня Калинская так решила сделать в этом году. Безусловно, я с удовольствием буду смотреть наших молодых и всячески им желать, чтобы они всё сами доказали и показали хорошую игру.

О дружбе в туре и советах другим сыграть на «ВТБ Кубок Кремля»

Кузнецова: Таких чтобы уж прям очень близких друзей у меня в туре нет. Все мои друзья уже закончили играть в теннис.

Мыскина: Поэтому мы и друзья (смеётся).

Ш. Тарпищев: Они закончила, и после этого они стали друзьями.

Кузнецова: Мы с ней не дружили, когда играли. Она не хотела со мной общаться (смех в зале). Сейчас я очень мало с кем общаюсь. Конечно же, с девчонками общаюсь – с Катей Макаровой, например, Олей Савчук, с ребятами. Что вам про ребят сказать? Все они хорошие мальчики (улыбается). Сейчас общаюсь с Кареном Хачановым, с Андреем Рублёвым. Не могу сказать, что кто-то такой близкий мне друг. А по поводу Кубка Кремля – для меня это очень домашний турнир, я считаю, что у нас очень хорошее питание, очень хорошая организация, что люди, которые работают в организации, – это все мои друзья. Мне это так приятно! И мне кажется, что это всё очень помогает теннисистам, которые сюда приезжают, потому что всё организуется с душой.

О заявке на Кубок Хопмана-2018 вместе с Кареном Хачановым

Кузнецова: Я уже боюсь говорить что-то про Карена (улыбается). Или вообще про какие-то отношения с кем-то.

Мыскина: (шёпотом) Он женат. Это официально.

Кузнецова: Карен женат (смех в зале).

Ш. Тарпищев: …пока (смех в зале).

Реплика из зала: …до Hopman Cup.

Кузнецова: Если серьёзно, то со мной связались агенты и сказали, что мне предлагают играть на Кубке Хопмана. С кем бы я хотела сыграть? Я подумала, что Карен бы был идеальным партнёром. Я набрала Карена, он сказал: «Мне предлагали в мае, я ещё точно не знал о своих планах и отказался». – «Но у тебя есть желание сыграть со мной?» – «Да, было бы здорово». Он узнал свой график и потом мне сказал, что согласен.