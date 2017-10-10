1-й круг Тяньцзиня. Шарапова начинает поход за титулом. LIVE

На турнире в Тяньцзине в понедельник шёл дождь, а во вторник полностью играется первый круг. Матч дня: Шарапова – Бегу. Следим, болеем.

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7:05. В многострадальном Тяньцзине сегодня с утра снова дождь помешал вовремя начаться матчам. Новый ориентир старта игровой программы — 7:30 по московскому времени.

Федерер возвращается, Шарапова разгоняется Азиатская серия подходит к концу. Мужчины собрались на «Мастерсе» в Шанхае, а женщины добирают последние очки в Тяньцзине и Гонконге.

7:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Тяньцзине в понедельник матчи одиночного разряда так и не начались из-за дождя. В итоге во вторник должен быть полностью разыгран первый круг. Первая соперница Марии Шараповой – Каролин Гарсия – после дубля в Ухане и Пекине досрочно завершила китайскую серию. В итоге россиянка теперь сыграет с Ириной Бегу из Румынии. Этот матч мы будем вести в режиме текстовой трансляции. За ним и за всеми событиями концовки азиатской серии следите здесь.