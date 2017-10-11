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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Шарапова начинает турнир в Тяньцзине матчем с Бегу. LIVE

На турнире в Тяньцзине два дня шёл дождь, но сегодня всё же должен начаться первый круг. Матч дня: Шарапова – Бегу. Следим, болеем.
11 октября 2017, среда. 08:00 Теннис

Тяньцзинь. Сетка
Гонконг. Сетка
Линц. Сетка
Шанхай. Сетка

9:40. 43 минуты шла первая партия. Далека пока Мария от своей лучшей игры. Много ошибается, но соперница тоже нестабильна. Первый брейк россиянка подарила по сути сама, допустив двойную на первом же брейк-пойнте — 3:4, однако затем Шарапова собралась и выиграла 3 гейма подряд, а румынка, напротив, занервничала, стала много ошибаться, допускать двойные в неподходящий момент. Посмотрим, что будет дальше.

Тяньцзинь 2017. 1-й круг
11 октября 2017 года, среда. 08:55 МСК
Ирина
Бегу
Мария
Шарапова
4:6 0:1

8:40. Есть, кому поддержать Марию Шарапову сегодня на корте.

8:35. Выиграла китаянка — 6:3, 6:3. Наш корт свободен. Ждём участников нашего поединка.

8:30. Вслед за Шараповой на центральный корт должна выйти Петра Квитова. Чешка, как вторая сеяная, находится в самом низу сетки.

8:25. После утренней тренировки Мария раздала несколько автографов.

8:20. Россиянка Мария Шарапова на турнире уже хорошо подготовилась. Скоро увидим, что она покажет на корте.

8:15. Это расписание среды. В матче Ван Яфань — Элисон Риске счёт сейчас 6:3, 2:1, идёт второй сет.

8:10. Так развивались события накануне.

Дождь не дал Шараповой начать турнир в Тяньцзине. Как это было
На турнире в Тяньцзине два дня шёл дождь. Старт первого круга перенесён теперь на среду. Шарапова и другие теннисистки томятся в ожидании.

8:05. Сегодня погода в Тяньцзине наладилась. Первые запуски идут вовсю. Ждём, когда освободится центральный корт для Шараповой.

8:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! В Тяньцзине два дня шёл дождь, из-за чего так и не начались матчи одиночного разряда. В итоге сегодня должен быть полностью разыгран первый круг. Первая соперница Марии Шараповой – Каролин Гарсия – после дубля в Ухане и Пекине досрочно завершила китайскую серию. Россиянка таким образом сыграет с Ириной Бегу из Румынии. Этот матч мы будем вести в режиме текстовой трансляции. За ним и за всеми событиями концовки азиатской серии следите в этой статье, которая регулярно обновляется.

Ирина Бегу — Мария Шарапова

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мария Шарапова Петра Квитова WTA
Новости. Теннис
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