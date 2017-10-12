Симона Первая. Но соперницы рядом

Испания на коне. Мугуруса – первая, Надаль – тоже Испанское доминирование, рывок Шараповой, рекорды Звонарёвой и Свитолиной, сказка Андерсона и гонка Надаль-Федерер – в «Табели о рангах».

* Испания на коне. Мугуруса – первая, Надаль – тоже

Симона первая

Предыдущий выпуск рубрики «Табель о рангах» мы посвятили смене первой ракетки у женщин. Тогда впервые на вершину поднялась Гарбинье Мугуруса. Прошло четыре недели – и снова произошла смена лидера. На сей раз лучшей теннисисткой мира стала Симона Халеп. Для успеха ей нужно было дойти до финала Пекина, что она и сделала, после чего сразу же проиграла Каролин Гарсии, у который получился китайский супердубль – титулы в Ухане и Пекине. Но это отдельная история.

Так из чего же сложились 6 175 очков, которых хватило румынке, чтобы отодвинуть в сторону Мугурусу? Единственный за 52 недели титул, который учитывается в этой сумме, она завоевала на турнире WTA/Premier Mandatory в Мадриде (1000 очков). На аналогичных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами она добавила не так и много (65 за 3-й круг и 215 за 1/4 финала, соответственно), а 650 очков за финал Пекина стали недостающим звеном. Итого на Premier Mandatory 1930 очков. На четырёх турнирах «Большого шлема» румынка набрала чуть меньше – 1750 очков (1300 за финал «Ролан Гаррос», 430 за четвертьфинал Уимблдона и по 10 очков за первый круг Australian Open и US Open). Также у Халеп в активе два финала Premier 5 – в Риме и Цинциннати (по 585 очков), полуфинал Торонто (350) и очки за более мелкие турниры – Штутгарт (185), Санкт-Петербург, Истбурн (по 100), Вашингтон (60) и Шэньчжэнь (30).

Прямо скажем, довольно стабильные, но отнюдь не выдающиеся цифры. При должном усердии их вполне можно перекрыть. Отметим только, что Симона не играла ничего лишнего. Ровно 18 турниров, из которых в зачёт не попало всего 1 очко за поражение в первом матче Уханя (Premier 5). Это уже результат грамотно просчитанного календаря самой теннисисткой вместе с её командой.

Красота дня. Новая первая ракетка мира – Симона Халеп Как отказаться от груди шестого размера и стать лучшей в мире.

* Красота дня. Новая первая ракетка мира – Симона Халеп

Ещё Симона пополнила ряды так называемых «безшлемниц» — то есть первых ракеток мира, ни разу не выигравших турнир «Большого шлема». Как показывает опыт прошлых лет, этот ярлык вешается на человека очень тяжёлым бременем. Постоянно теннисисткам об этом «недостатке» напоминают, они нервничают, пытаются доказать обратное, в итоге чаще всего ничего у них не получается. Но с этой проблемой справилась со временем бельгийка Ким Клейстерс, первой ракеткой она стала 11 августа 2003 года, а первый турнир «Большого шлема» для неё стал US Open-2005. Такой же барьер сумела преодолеть француженка Амели Моресмо (1-я ракетка с 13 сентября 2004-го; первый «шлем» — Australian Open-2006). Но в целом этот ряд «бесшлемниц» всё же подлиннее – Елена Янкович, Динара Сафина, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова и теперь Симона Халеп. В теории, для последней тройки в настоящий момент ещё ничего не потеряно. Они входят в топ-6, а значит в ряды реальных претенденток на один из «шлемов»-2018. Кстати, Симону в этом вопросе активно поддержала Крис Эверт – первая в истории теннисистка, возглавившая рейтинг WTA. Американка считает, что стабильность на протяжении долгого времени – это главное. А мэйджоры – дело наживное.

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* Эверт: высокая стабильность в течение года сейчас важнее, чем победа на мэйджоре

Один маленький, но важный штрих в успехе Халеп нельзя не отметить. Последний раз, когда рейтинг WTA возглавляла спортсменка ниже 170 см, был почти 10 лет назад. В мае 2008-го бельгийка Жюстин Энен виртуально передала единичку Марии Шараповой, и больше низкорослые теннисистки на вершину рейтинга не забирались до прихода туда Симоны. И тут нет никакого шовинизма. Женщины в спорте – прежде всего атлеты. Тут важны и рост, и вес, и возраст, и размах рук, и сила удара, и скорость передвижения по корту, и быстрота реакции, и множество других показателей. Симона превзошла всех и встала в один ряд с Жюстин, у которой в своё время была целая армия поклонников.

Ну и в конце данной главы несколько цифровых фактов к событию:

— Симона Халеп стала 25-й по счёту первой ракеткой мира с момента появления рейтинг-листа WTA (с 3 ноября 1975 года);

— Она стала первой румынской теннисисткой на вершине рейтинга за всю историю;

— Румыния стала 14-й страной, подарившей миру первую ракетку после Австралии, Беларуси, Бельгии, Германии, Дании, Испании, России, Сербии, США, Франции, Чехословакии/Чехии, Швейцарии и Югославии;

— В течение 2017 года первыми ракетками мира были уже 5 теннисисток – С. Уильямс, Кербер, Кар. Плишкова, Мугуруса и Халеп. Последний раз такое было в 2008-м (Энен, Шарапова, Иванович, Янкович, С. Уильямс);

— В 2017-м уже было 7 смен первых ракеток. Это повторение рекорда. Предыдущие подобные примеры относится к сезонам-2002 и 1995;

— 40 очков отделяют Халеп от Мугурусы, и судя по последней информации, испанка претендует на одну из «уайлд-кард» на Кубке Кремля, а, следовательно, может уже на следующей неделе вытеснить Симону с первого места. Но даже если такой оказии для Гарбинье в Москве не произойдёт, то следом будет итоговая восьмёрка в Сингапуре, которая может перевернуть всё в табели о рангах основательно.

Надаль = юбилей

В мужском туре неделя прошла спокойнее. Лидер, Надаль, ушёл в отрыв ещё дальше, его ближайший преследователь Федерер отдыхал, а многие из дальних преследователей и вовсе давно не выступают из-за проблем со здоровьем. В итоге испанец выиграл в Пекине 75-й, юбилейный, титул карьере. Его отрыв от швейцарца теперь составляет 2360 очков. На данный момент испанец лидирует в рейтинг-листе уже 8-ю неделю и как минимум до конца «Мастерса» в Париже останется на вершине, то есть его лидерство перекроет десяток недель. Приход Надаля на первое место пришёлся уже 4-й раз, начиная с 2008 года. И первой ракеткой мира он суммарно является 149-ю неделю, то есть следующая будет для него тоже юбилейной, 150-й.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 9 октября:



1 (=).

2 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.

3 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 6290.

4 (=). Александр Зверев (Германия) – 4400.

5 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 4155.

6 (=). Новак Джокович (Сербия) — 4125.

7 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3925.

8 (+1). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540.

9 (-1). Григор Димитров (Болгария) — 3455

10 (+1). Давид Гоффен (Испания) — 3055. 1 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 9875 очков.2 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.3 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 6290.4 (=). Александр Зверев (Германия) – 4400.5 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 4155.6 (=). Новак Джокович (Сербия) — 4125.7 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3925.8 (+1). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540.9 (-1). Григор Димитров (Болгария) — 345510 (+1). Давид Гоффен (Испания) — 3055.

С тех пор, как испанец проиграл в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати Нику Кирьосу, но по итогам турнира стал первой ракеткой мира, он одерживал только победы, в том числе и над Кирьосом в финале Пекина. В итоге серия выигрышных матчей у Надаля с учётом 2-го круга Шанхая достигла 13. Всего же за 2017 год он побеждал соперников 62 раза. Это уже 9-й сезон в карьере звёздного испанца, когда он достиг отметки 60. Поразительная стабильность!

Рублёв сменил Хачанова

Для российского тенниса за минувшие недели тоже произошло несколько знаменательных событий. В частности произошла смена лидеров в мужском теннисе. 21-летний Карен Хачанов не сумел защитить прошлогодний титул в китайском Чэнду и пропустил вперёд своего ещё более юного товарища по сборной и друга по жизни Андрея Рублёва, которому на следующей неделе исполнится 20. Сам же Андрей тоже проиграл на старте турнира в Чэнду, но следом на пятисотнике в Пекине добрался до 1/4 финала, попутно обыграв Сока и Бердыха, а на «Мастерсе» в Шанхае убрал с дороги чемпиона St. Petersburg Open Дамира Джумхура. На данный момент Рублёв находится на рекордном для себя 35-м месте рейтинг-листа, то есть близко к зоне посева на Australian Open, что может ему помочь успешно стартовать на мельбурнском турнире.

Если учитывать данные ATP с середины 1980-х годов, когда отечественные теннисисты на регулярной основе стали попадать в рейтинг-листы, то Андрей Рублёв стал 13-й по счёту первой ракеткой России (СССР, СНГ) после Александра Зверева-старшего, Андрея Чеснокова, Андрея Черкасова, Александра Волкова, Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Михаила Южного, Николая Давыденко, Александра Богомолова-младшего, Теймураза Габашвили, Андрея Кузнецова и упомянутого уже Хачанова.

Новую волну возвращения предпринимает Мария Шарапова. На супертурнире в Пекине она дошла до 3-го круга, где уступила лишь будущей первой ракетке мира Симоне Халеп. На этой неделе россиянка играет на мелком турнире в Тяньцзине, где преодолела первый круг и уже вернулась в топ-80, что позволит ей безболезненно попадать в основу турниров «Большого шлема».

Залечив все травмы, выйдя замуж и родив ребёнка начала возвращаться в строй экс-вторая ракетка мира Вера Звонарёва. Благодаря нескольким удачным выступлениям на мелких турнирах и полуфиналу в Ташкенте россиянка уже попала в топ-200. Кстати Мария и Вера – главные претендентки на «уайлд-кард» на грядущем Кубке Кремля. Наверняка российская публика примет их с большим воодушевлением.

Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета Катерина Бондаренко стала первой теннисной мамой, выигравшей титул WTA после Ким Клейстерс, а Вера Звонарёва вернулась в топ-200.

* Теннисные мамы возвращаются. Вера Звонарёва вышла из декрета

На рекордное для себя 7-е место поднялась латвийская теннисистка Елена Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» выиграла в сентябре Сеул, затем дошла до полуфиналов Уханя и Пекина и впервые в карьере отобралась на итоговый чемпионат в Сингапуре. Ещё круче взлёт получился у француженки Каролин Гарсии. Она добилась китайского супердубля – выиграла Ухань и Пекин и ворвалась в первую десятку (9-е место). Именно она – самая реальная претендентка на последнюю вакансию в Сингапуре, даже несмотря на снятие в Тяньцзине и отказ в «уайлд-кард» на Кубке Кремля.

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