«Шараповой нужна одна победа, потом она войдет в топ-10»

На этой неделе вновь сменилась первая ракетка мира в женском одиночном разряде. В нынешнем году это место так часто занимают разные игроки, что не сразу и сообразишь, а кто же конкретно сейчас первый?

Халеп выжимает из себя всё

Многие задаются вопросом – достойна ли Симона Халеп находиться на первой строчке!? Убедительны ли её результаты за последние 52 недели, чтобы занимать теннисную вершину? Ответ один – рейтинг не врёт, кто первый – тот и достоин. Если говорить обо мне, то я считаю, что её результаты в этом сезоне более-менее стабильны, но не очень тянут на первое место с учётом того, что она выиграла лишь один турнир в Мадриде. Хотелось бы, чтобы верхнюю строчку занимал тот игрок, который завоевал больше одного титула. Тем не менее, она первая, а это значит, что у неё самые стабильные и хорошие результаты в туре.

Нельзя сказать, что Симона хватала звёзды с неба, или у неё были какие-то невероятные победы. Так себе, играла ровненько. Но видимо в нынешнем туре этого оказалось достаточно. В настоящий момент есть проблемы у Виктории Азаренко, у Шараповой не всё гладко после возвращения. Вроде бы она на низком старте, но пока не получается собрать всё воедино. Серена не играет по объективным причинам. Соответственно, кто-то должен занимать первую строчку в любом случае. Но да, конечно, немного странно, что Симона с одной победой в сезоне стала лидером в женском рейтинге.

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* Красота дня. Новая первая ракетка мира — Симона Халеп

Оказалось, что Симона стала первой, кто занял высшую строчку, после Жюстин Энен с ростом не выше 170 см. Вот это да! Она сейчас играет на своём максимуме, но честно говоря, я не вижу, в чём она ещё может прибавить. Мне кажется, Халеп выжимает из себя всё, что есть и то, что вообще можно выжать. У каждого свой потолок, и она его достигла. Наверное, должно произойти редкое стечение обстоятельств, чтобы румынка выиграла «Большой шлем», и скорее всего это будет «Ролан Гаррос», где она играет лучше всего и уже была близка к успеху. Однако психологически Симона пока ещё немного не готова, слишком сильно переживает и нервничает. Увы, даже будучи главным фаворитом на грунте в этом сезоне, она не смогла взять этот титул.

Мугуруса поинтереснее Симоны

Гарбинье Мугуруса выиграла за этот год два трофея, но один из них Уимблдон. Я считаю, что в плане тенниса она поинтереснее Симоны. Он у неё активный и зрелищный, а это всегда привлекает внимание болельщиков. Единственная её проблема – нестабильность результатов. Она может играть очень хорошо, на голову выше Халеп, но в то же время может сыграть и очень плохо, проиграть любому. Тем не менее, в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне Мугуруса хотя бы какие-то матчи выиграла, потому что после победы на «Ролан Гаррос» в прошлом году был провал глобального масштаба, ни одного серьёзного результата. Сейчас ситуация лучше – она взрослеет, набирается опыта. В общем, испанка и румынка – очень разноплановые теннисистки, но мне кажется, что более достойна быть первой сейчас и по результатам, и по игре Гарбинье Мугуруса.

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* Симона Первая. Но соперницы рядом

Ещё больше титулов, а именно три, завоевала Каролина Плишкова. Честно говоря, она мне тоже больше нравится, чем Симона. Этот сезон для неё сложный по причине того, что в прошлом году она совершила марш-бросок, громко о себе заявила и сейчас надо подтверждать те результаты и выданные авансы. Нельзя сказать, что чешка с этим справляется полноценно. Она играет не так чисто, как в прошлом году. И всё же Каролина – талантливая теннисистка, яркий представитель атакующего стиля игры. Именно она третьей подключится к борьбе за первое место. Если даже не в этом сезоне, то в следующем году. И я думаю, что она ещё выиграет свой «шлем».

Элине есть куда ещё расти

Элина Свитолина также одна из претенденток на итоговое лидирующее место, если удачно выступит в Сингапуре. К сожалению, у неё сейчас травма, болит бедро. Она отыграла непростой матч первого круга в Гонконге, потом снялась с турнира, но хочется верить, что за 10 дней восстановится. Также хочется, чтобы она стала жёстче по характеру. Он у неё недостаточно жёсткий для того, чтобы одерживать большие победы, завоёвывать самые крупные титулы.

Что касается игры, то на задней линии она действует очень уверенно, где-то может сыграть разнообразнее. Если от Мугурусы или Плишковой мы не дождёмся разнообразия, то Свитолина в этом плане может прибавить. Также ей по силам прибавить в подаче. В общем Элине есть куда ещё расти в разных аспектах. Есть много нюансов, в которых она способна прибавить. Не уверена, что это случится сейчас, поскольку в конце года все уставшие, но думаю, что в следующем сезоне она проявит себя ещё ярче.

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Когда-то давно Энди Маррей сказал о том, что Каролин Гарсия станет первой ракеткой мира. Долгое время француженка находилась в числе перспективных, подающих надежды, но всё никак не могла оправдать эти ожидания. И только в концовке этого сезона, на состязаниях в Азии, она действительно сыграла выдающимся образом. Наконец-то ей удалось провести весь турнир стабильно, потому что скорости у неё всегда были хорошие, а вот стабильности не хватало. На этот раз в Китае всё сошлось воедино.

Очень часто случается, что кто играет в конце года на высоком уровне, потом может с хорошим настроением провести межсезонку, а затем и на следующий сезон перенести весь этот позитив. Так что посмотрим на Гарсию. Всегда интересно увидеть новые лица, а Гарсия одна из них. Она первая француженка со времён Марион Бартоли, вошедшая в десятку. Кристина Младенович вроде бы была близка, но до топ-10 так и не добралась. Но в любом случае во Франции растёт достойная плеяда.

Хорошо, что Шарапова сейчас выступает в Тяньцзине

И, пожалуй, главная интрига на будущий год – смогут ли вернуться на вершину прежние королевы корта – Серена, Азаренко и Шарапова. Я считаю, что шансы у них на это есть, особенно у Серены. Американка полна решимости, а это значит, что ей по силам достичь любые поставленные цели. Другие девушки тоже могут вернуться в число лидеров тура. Вике необходимо разобраться с проблемами личного характера, игра у неё всегда была на уровне. А вот Шараповой нужна одна победа на любом турнире, и потом она уже разыграется, найдёт свой ритм и будет обыгрывать всех и на крупных соревнованиях. Может быть и хорошо, что она сейчас выступает в Тяньцзине. Это не самый престижный турнир, но ей нужна эта уверенность в себе, чтобы потом войти в десятку.