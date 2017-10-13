Как бывшие соперники Кафельникова и Сафина покоряют тур в новом качестве

Зачастую в роли наставников даже топовых теннисистов выступают специалисты без богатого собственного опыта игры, то есть в большей степени теоретики. На некоторых и внимания никто не обращает, даже если их подопечный выбивается в люди, начинает демонстрировать прекрасные результаты. Но есть и другая группа тренеров, которые по своей значимости ушли далеко вперёд в сравнении с их подшефными. Бывают, впрочем, и равнозначно яркие союзы.

И сейчас герои баталий на теннисных кортах из 90-х, а также первой декады нового века, за которыми мы все пристально следили, а за кого-то даже переживали, остаются в туре. Многим удаётся преуспеть в новой для себя роли. Думаю, всем бы хотелось видеть легендарных россиян Евгения Кафельникова, Марата Сафина в «боксах» теннисистов. Уверен, им есть чем поделиться с молодёжью. Но пока они выбрали для себя другие дороги, что не исключает их возвращения в теннис. Всякое возможно, дело жизни всегда притягивает людей, даже если в какой-то момент они его положили на полку.



Пока же вспомним тех, кто уже проявил себя на тренерском поприще. И начнём с Карлоса Мойи, под руководством которого Рафаэль Надаль завоевал титул в Пекине – юбилейный, 75-й для Рафы.

Карлос Мойя

Мойя в своё время был лидером рейтинга ATP, случилось это в 1999-м. А через год Сафин, находившийся в умопомрачительной форме, обыграл испанца на Мальорке, а затем взял свой третий титул в карьере. Не самым удобным оппонентом для Марата был Карлос, их карьерная серия завершилась со счётом 4-3 в пользу Мойи. С Кафельников у уроженца Пальмы равенство – 3-3. Одну из самых значимых побед над Мойей Евгений одержал в полуфинале итогового турнира в 1997-м, но в решающем матче не удалось дать бой Питу Сампрасу.



Мойя находился в команде Милоша Раонича, и именно в этот момент канадец демонстрировал лучший теннис в карьере, был грозной силой, обыгрывал лучших, значительно улучшил игру на приёме. Но процесс подъёма застопорили травмы. И вот примерно год назад Мойю позвали в команду Рафы Надаля. Судя по всему, дядя Тони готовил себе смену.

Дядя Тони больше не в команде Рафаэля Надаля. Точка или многоточие? Карлос Мойя и Франсис Ройг будут работать с Рафаэлем Надалем.

После победного для Рафы US Open его подготовкой на равных правах занимаются Мойя и Франсис Ройг. Пока что всё идёт гладко. Надаль сносит с корта одного соперника за другим. Он победил в Пекине и считается главным фаворитом на успех в Пекине.

Иван Любичич

Не знаю, стоит ли преувеличивать значение тренера для Роджера Федерера. Он лучше всех знает, что ему нужно, как стоит готовиться, чего следовало бы избегать. Многие говорят, что Любичич в большей степени друг для швейцарского гения, а не жёсткий и требовательный наставник. Тем не менее не будем преуменьшать заслугу хорвата в последних успехах Роджера. Они постоянно в контакте друг с другом, общаются, тренируются. Всё это означает, что Иван оказывает положительное влияние на Федерера. Результаты говорят сами за себя. Наверное, истинный уровень тренера Любичича мы сможем оценить позднее, когда он поработает с кем-нибудь ещё. Но пока и этот союз успешен, нет смысла что-то менять.

Марат Сафин в своё время отыграл немало тай-брейков вместе с Иваном. Россиянин выигрывал на US Open на четырёх тай-брейках, хорват реваншировался в полуфинале Лиона в том же 2001-м в трёх партиях с решающими геймами. Карьерная серия между ними закончилась 2-2. А вот Евгений Кафельников уступил Любо – 2-3. Правда, выделить можно лишь пятисетовик в 2000-м на старте «Ролан Гаррос». Россиянин победил, добрался до 1/4 финала, где проиграл будущему триумфатору Густаво Куэртену.

Магнус Норман

Швед в своей карьере так и не добрался до больших побед, если не брать в расчёт завоевание Кубка Дэвиса. Он был в полуфинале Australian Open, в финале «Ролан Гаррос», вторым в мире. Но из него получился замечательный тренер. При нём лучших результатов в карьере добился Робин Сёдерлинг, дважды подряд игравший в финале «Ролан Гаррос». Ну а сейчас он потрясающе работает со Стэном Вавринкой. Швейцарец, наверное, и не мечтал о стольких титулах на турнирах «Большого шлема». А сейчас ему остаётся покорить лишь Уимблдон для «Карьерного шлема». Заслугу в этом Нормана сложно переоценить.

На пути к своему единственному финалу «Ролан Гарроса» Норман в четвертьфинале победил Марата Сафина, но одолеть Куэртена ему оказалось не под силу. С Евгением Кафельниковым швед встречался шесть раз, победил лишь однажды на Лонг-Айленде. Россиянин же был сильнее, к примеру, на австралийском чемпионате в 2000-м. Он разгромил Нормана в полуфинале, но вырвать главный трофей из рук Андре Агасси не вышло.

Себастьян Грожан

Тяжёлая доля выпала Себастьяну Грожану. Он работает с одним из самых неуправляемых спортсменов на планете — Ником Кирьосом. Не знаю, сколько успокоительных в год приходится употреблять французскому специалисту. Но, очевидно, что со своими обязанностями Грожан справляется. Кирьос практически всегда готов очень хорошо, вопрос только к его голове. А здесь, наверное, и лучший психолог в мире не поможет бесшабашному австралийцу. Как только Ник захочет выиграть что-то серьёзное по-настоящему, Грожан ему поможет.



Добраться до титула на турнирах «Большого шлема» самому Себу было не суждено. Он был четырежды в полуфиналах, был 4-м в мире, долгое время находился в топ-10. Не хватало ему габаритов для качественного скачка. Но сейчас в его руках один из самых классных атлетов в современном теннисе. Ум Грожана должен всё-таки перебороть безумие Ника Кирьоса. Этот союз ещё пошумит.



Восемь раз сходились на корте Грожан и Сафин, Марат выиграл семь встреч, в том числе и марафонский матч в 1/16 финала US Open-2000. Да-да, это тот самый турнир, который принёс Сафину всемирную известность. Тогда он одолел Себа лишь на тай-брейке пятого сета.

С Кафельниковым у француза не столь богатая история встреч, счёт – 3-3. Обменялись соперника победами в финалах на французской земле – в Марселе и Париже. А последний матч состоялся в рамках легендарного Кубка Дэвиса 2002 года. Грожан тогда в первый день легко победил сочинца. Но в воскресенье уступил Сафину, а потом было то самое противостояние Матьё и Южного…

Майкл Чанг

У Майкла Чанга в последнее время не так много работы. Кей Нисикори всё больше лечится, чем играет. Но и об этом дуэте нельзя не упомянуть, учитывая постоянное нахождение японца в топ-10 рейтинга. Он должен там быть, когда в очередной раз наберёт форму, сомнений в этом нет.

Что касается противостояния Чанга с легендарными россиянами, то матчи с Кафельниковым у него совсем не складывались. В пассиве — 4 поражения, в активе — ни одной виктории. Да и у Марата он выиграл лишь раз в трёх встречах, что не отменяет величия американца.



Мы взяли лишь верхушку айсберга. Если же копать глубже, то о многих союзах можно упомянуть. Феликс Мантилья, в матче с которым однажды на «Ролан Гаррос» Сафин устроил стриптиз, поднимает по рейтингу Александра Долгополова. Про Бориса Беккера не можем не сказать. Сейчас он отошёл от дел, но его работу с Новаком Джоковичем нужно считать более чем успешной. Испанец Гало Бланко помогает Карену Хачанову, а Фернандо Висенте – Андрею Рублёву.



Есть, безусловно, успешные примеры и в женском туре. Андрей Павел вошёл в команду Симоны Халеп, и вот она уже первая ракетка мира. Томас Юханссон нынче работает с Марией Саккари, и гречанка серьёзно прибавила. Особенно должна была порадовать шведа виктория Саккари в матче с его бывшей подопечной Каролиной Возняцки.

Долгие годы помогает Елене Весниной ещё один российский теннисист Андрей Чесноков, все основные успехи пришли россиянки под его чутким руководством.