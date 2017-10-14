«Имя Шараповой сработает – трибуны будут полны»

Мужская сетка



Женская сетка



В Москве прошла жеребьёвка, по итогам которой были сформированы одиночные сетки 28-го по счёту турнира «ВТБ Кубок Кремля». Кроме официальных лиц со стороны турнира, а также WTA и ATP, в мероприятии приняли участие и игроки – Елена Веснина и Андрей Рублёв, которые непосредственно тянули жребий. Реагировали они на этот процесс очень бурно. Андрей сразу же вытащил подряд двух своих товарищей по сборной – Андрея Кузнецова и Даниила Медведева, после чего от греха подальше передал это право Елене. Сама же Веснина в женской сетке повторила «трюк Рублёва», соединив в первом круге своих партнёрш по сборной Дарью Касаткину и Анастасию Павлюченкову.

Перед самым началом жеребьёвки стало известно, что чемпионка двух последних лет Светлана Кузнецова так и не смогла восстановиться после травмы кисти и снялась с турнира. «Уайлд-кард» получили Мария Шарапова, Олеся Первушина, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Роман Сафиуллин. В тот же день пришло известие, что из-за травмы плеча снялся ещё один представитель России – Карен Хачанов. Его заменит лаки-лузер уже после завершения квалификации, которая стартовала как раз в субботу.



Ну а после того, как сетки были сформированы, действующие лица жеребьёвки ответили на несколько вопросов.

Селиваненко: Звонарёва заболела, а Первушина не успевала сыграть в квалификации

Об итогах жеребьёвки

Елена Веснина: Мне кажется, получилась очень интересная сетка, очень хороший состав участниц, очень плотный. Я, как и Андрей Рублёв, «удружила» – свела в одном матче Дашу и Настю, заранее прошу за это прощение (смеётся). Но зато точно одна из них будет во втором круге. Когда тянули соперниц для Кати Макаровой, мне не захотелось брать на себя эту ответственность (смеётся), поэтому переложила её на Андрея.



Алексей Селиваненко, директор женского турнира: Мне кажется, что сетка получилась интересная. Так же, как и у мужчин, есть один матч, которого, наверное, все мы хотели бы избежать в первом круге – между двумя нашими девочками, каждая из которых могла быть, в принципе, как угодно далеко по сетке. Но это спорт. Я думаю, это будет один из главных матчей первого круга. А так всё, в принципе, получилось достаточно ровно. Сейчас вообще женский теннис настолько ровный, что в принципе любая может пройти как угодно далеко. Но естественно, мы надеемся, рассчитываем, что наши девочки в как можно большем составе дойдут до финала. Так что нас всех ждут увлекательные матчи, начиная с первого круга.



Амир Тарпищев, директор мужского турнира: Мужская сетка получилась такая же ровная, как и женская. Выделяется только, наверное, Пабло Карреньо-Буста, который на данный момент 11-й в мире и 9-й в чемпионской гонке. Все остальные очень ровные теннисисты. Будет один очень интересный матч двух русских теннисистов. А в остальном отличная жеребьёвка, очень много наших ребят будет играть против квалифаеров. Будет интересно.

«Шараповой нужна одна победа, потом она войдёт в топ-10» Анна Чакветадзе в своей колонке — о чехарде в женском теннисе, лидерстве Халеп, её соперницах и шансах на возвращение Шараповой и Серены.

О приезде Марии Шараповой

Шамиль Тарпищев: Надо несколько слов сказать о том, что, конечно, мы рассчитывали, что в этом году она будет ближе к двадцатке, чтобы в следующем году сеяться на турнирах. Но травма, которую она получила после возвращения, выбила её из колеи. И теперь она вынуждена играть всё подряд для того, чтобы как можно дальше забраться в рейтинге и не попадать в первых кругах на сеяных. Даже по примеру этой сетки видно, что она сразу попала на 8-ю сеяную. В данном случае была опасность в том, что она играет три турнира подряд и может в психологическом плане не выдержать физических нагрузок, которые на неё падают. Но нам несколько повезло в том плане, что на последнем турнире у неё достаточно щадящий режим, достаточно легко она вышла в финал. Кстати говоря, у нас тут сразу три финалистки играют – Гаврилова и Павлюченкова в Гонконге, а также Шарапова в Тяньцзине. Считаю, что режим у неё относительно удачный. Беспокоит только то, что после финала у неё будет большой перелёт плюс пятичасовая разница с Пекином. Для первых кругов для Маши в плане адаптации будет сложно. Но в остальном я считаю, что сетка очень достойная. Сильный, ровный состав и многие встречи первого круга сродни финалам на других соревнованиях. Я считаю, что всех любителей можно с этим поздравить и пригласить на уникальный турнир с равными возможностями соперниц в любом круге соревнований. Мы ожидаем хороший теннисный праздник в течение всей недели.

О том, что приезд Шараповой объявили в пятницу, а она уже есть в буклете

Ш.Тарпищев: Хороший вопрос. Если следить даже за тем, когда на Шарапову были забронированы номера в отеле, то это было намного раньше, чем вчера. Неделя точно прошла. Мы всегда с осторожностью относимся к приезду игроков, в силу того, что травматизма в теннисном мире очень много. А что касается Шараповой, то если бы она, условно, выиграла два подряд турнира в Китае, то я бы, на её месте, не играл третий турнир подряд. В силу просто физической составляющей. Поэтому мы учитывали факт, что она играет перед нами два турнира. Предполагалось, что она приедет к нам, но мы не хотели рисковать и подводить болельщиков в силу то, что уже были такие прецеденты, когда люди отказывались в последний момент. Просто из осторожности мы сделали такую сноску. И я думаю, что имя Шараповой сработает на то, что трибуны будут полны. Если она успеет адаптироваться на турнире и пройдёт в заключительную фазу соревнований, то стадион наверняка будет полным всю неделю.

Тарпищев: ждём побития прошлогодних показателей по продажам билетов

О статусе первой ракетки России

Андрей Рублёв: На самом деле я никогда не задумывался, какой я стою в России. Для меня никогда не было принципиальным – первый я или пятый. Для меня более важен рейтинг в мировой туре, поэтому стараюсь играть как можно лучше, делать максимум от меня зависящего, стараюсь совершенствоваться каждый день. Что касается азиатской серии, то хотелось бы сыграть там лучше. Буду стараться, чтобы в следующий раз результаты были более высокие.

Ожидания от турнира

Веснина: Получается, что я третья сеяная и пропускаю первый круг по BYE. Это даёт мне возможность немножко лучше адаптироваться после перелёта из Азии, потому что пять часов разницы с Пекином – это очень непросто. Конечно нужно время. Для меня это будет дополнительная помощь и дополнительная возможность потренироваться в «Олимпийском» и адаптироваться к условиям. Я с радостью жду возвращения на эти корты, очень люблю играть турнир «Кубок Кремля», он мой один из самых любимых. Надеюсь, у меня получится здесь выступить достойно.

Об отказе играть на Кубке Кремля в паре с Екатериной Макаровой

Веснина: Да. К сожалению, мы не играем с Катей в парном турнире. Тяжело нам далось это решение, но так как сезон был очень длинный, уже накопилась усталость, и хочется сконцентрироваться на выступлениях в одиночном разряде, хочется оставить силы на конец года, потому что у нас ещё есть итоговый чемпионат в Сингапуре. Мы сыграли с Катей два турнира в Азии – в Ухане и Пекине, набрали достаточное количество очков и игровой практики, для того чтобы в Сингапуре, на самом важном итоговом чемпионате уже выложиться на все 100 процентов в паре.

О новых кортах

Веснина: Покрытие отличается от того, что было в прошлом году. Отскок стал ниже, мне это нравится. И цвет покрытия очень приятный, яркий.



Рублёв: Я выбирал.



Веснина: (смеётся). Похож на цвет покрытия на итоговом чемпионате в Сингапуре. Мне кажется, это очень символично. Я тренировалась вчера первый раз и осталась довольна.