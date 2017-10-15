Гаспарян: были моменты, когда не знала, смогу ли вообще вернуться

Почти полтора года прошло со времени последнего матча Маргариты Гаспарян. Теннисистка попадала по рейтингу на Олимпиаду-2016, но не сыграла там из-за травмы колена. Изначально восстановление должно было занять несколько месяцев. В итоге Маргарита пропала с теннисных радаров больше чем на год и всё это время хранила молчание.

Наконец-то 13 октября 2017 года пришла новость о её возвращении – теннисистка получила «уайлд-кард» в квалификационную сетку «ВТБ Кубка Кремля». В первом раунде она играла против Валентини Грамматикопулу. Россиянка смотрелась лучше в первой половине матча и заработала двойной матчбол на приёме при счёте 6:4, 5:3. Однако Гаспарян упустила вторую партию, а затем и в третьем сете после 5:3 проиграла четыре гейма кряду.



Тем не менее сам факт возвращения на корт был для Маргариты важной победой. После своего первого матча за 16 месяцев она пообщалась с корреспондентом «Чемпионата» и рассказала о сложном периоде реабилитации и планах на ближайшее будущее.

«Просто рада, что вернулась на корт»

— Маргарита, как вы себя чувствуете после напряжённой встречи?

— Честно говоря, очень устала, но рада, что выдержала. Счастлива, что вообще вернулась на корт спустя долгое время. Показала неплохую игру, боролась и сделала всё, что могла.



— Когда решили, что вернётесь именно на этом соревновании?

— Я очень долго думала играть «Кубок Кремля» или нет, потому что это крупный турнир и начинать с него тяжеловато. Но мне так хотелось сыграть на домашнем турнире, я его очень люблю. Мы с командой решили, что я могу попробовать, а потом мне предоставили «уайлд кард». Большое спасибо за это нашей федерации.

Я очень долго думала играть «Кубок Кремля» или нет, потому что это крупный турнир и начинать с него тяжеловато. Но мне так хотелось сыграть на домашнем турнире, я его очень люблю.

— Как вообще для вас сложились последние полтора года?

— Ох, это длинная история. Было очень тяжело. Были такие моменты, когда я не знала – вернусь ли я вообще в спорт. Но я рада, что всё в итоге хорошо сложилось для меня. Мне попались хорошие люди, которые поставили меня на ноги, которые верили в меня, работали со мной и помогали мне.

— Если всё же очертить основные вехи вашего восстановления. Сколько в итоге было операций на колене?

— У меня было три операции в течение года. Последняя была в феврале. Операция прошла хорошо, но после я не чувствовала улучшения. Я делала реабилитацию в Москве два месяца. Потом поехала в Австрию, где я оперировалось, мне сказали, что там очень хороший физиотерапевт. Он приехал со мной сюда на турнир. Три месяца я проходила там реабилитацию и делала первые шаги – бегала, прыгала, приседала. Но это было очень долго, мучительно, потому что месяц я не могла стоять на подушке баланса. У меня очень болела нога. Потом с каждым днём становилось всё лучше. И я уже стала бегать, прыгать. Потом мне уже разрешили на корте попробовать поиграть – это были мои самые счастливые моменты. Хотя первое время я ещё ощущала какие-то боли, потому что тело настолько отвыкло от всех нагрузок, что сразу реагировало. Потом всё нормализовалось. Сейчас постепенно возвращаюсь на свой уровень, который был до травмы.

Три месяца я проходила там реабилитацию и делала первые шаги – бегала, прыгала и приседала. Но это было очень долго, мучительно, потому что месяц я не могла стоять на подушке баланса. У меня очень болела нога. Потом с каждым днём становилось всё лучше.

«Хочу выучить немецкий, чтобы понимать команду»

— У вас образовалось много свободного времени. Как вы его проводили?

— Да, его было очень много, но я настолько была загружена своей ногой. Я так хотела побыстрее через этой пройти и вернуться в спорт, что много времени проводила в тренажёрном зале – занималась, делала много восстановительных процедур, массажей. И время очень быстро пролетало.



— Какие-то новые увлечения не открыли?

— Я в бильярд поиграла пару раз (улыбается). В боулинг тоже играла. Сейчас думаю выучить немецкий язык, потому в моей команде австриец и немец. Я уже стала их чуть-чуть понимать. Но по-настоящему новых увлечений не было.

— Следили за матчами WTA во время отсутствия?

— Честно говоря, не очень. Я, конечно, болела за наших девочек, но мне так хотелось, чтобы я там тоже играла, что говорила себе: «Нет, не буду смотреть. Не могу смотреть». (Смеётся). Я следила за результатами и смотрела несколько матчей, особенно на турнирах «Большого шлема», потому что их показывали.



— Вы посещали матчи Кубка Федерации в этом году дважды…

— Да, меня Настя Мыскина пригласила. Я с удовольствием пришла. Мне было очень приятно, что меня пригласили. Я всегда буду рядом с командой.



— Какие планы по турнирам на этот год?

— Наверное, сыграю ещё один турнир в Дубае. И скорее уже всё.



— В следующем году уже будете использовать защищённый рейтинг?

— Да. Я буду брать его на Открытый чемпионат Австралии. Возможно, сыграю пару турниров и до Australian Open. Думаю, что уже скоро полноценно вернусь.