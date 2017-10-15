Тяньцзинь. Первый финал Шараповой после возвращения. LIVE

Воскресенье – день финалов. Надаль сражается с Федерером, Павлюченкова – с Гавриловой. Матч дня: Шарапова – Соболенко. Следим, болеем.

Тяньцзинь. Сетка

Гонконг. Сетка

Линц. Сетка

Шанхай. Сетка

9:00. Напомним, что мы ведём текстовую трансляцию финала Шарапова — Соболенко. Все подробности матча — там.

8:57. Финал уже совсем скоро — фото с сегодняшней тренировки россиянки.

8:55. А это физио теннисистки — Жером Бьянки.

8:50. Это спарринг-партнёр Марии — Алекс Кузнецов.

8:48. Последние годы одним из главных творцов успеха россиянки является её тренер Свен Грёнефельд. Даже во время её дисквалификации на 1 год и 3 месяца наставник не покинул свою подопечную, а продолжал готовить к возвращению.

8:45. Переносимся на турнир «Мастерс-серии» в Шанхае. Там афиша финала — лучше не придумаешь. Встречаются старые знакомые Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, для которых это будет 38-я официальная очная встреча и уже 4-я в нынешнем сезоне.

8:40. Это сегодняшняя соперница россиянки по финалу Арина Соболенко. На пути к финалу она обыграла трёх китаянок и Сару Эррани. Белоруска не отдала соперницам ни сета. Один раз партия длилась 10 геймов, все остальные завершились со счётом 6:3 и меньше.

8:35. Поклонница Марии, ожидая финал, зачиталась автобиографией своей любимицы.

8:33. А так Шарапова усердно готовится к матчам.

8:30. Вот так Мария радовалась первому выходу в финал после титула в Риме-2015. Уже прошло 2,5 года.

8:25. Фото с парного финала Тяньцзиня. Сара Эррани, вернувшись после дисквалификации, в первом же турнире выиграла титул в парном разряде. Помогла ей в этом Ирина Бегу.

8:20. Кстати, во время матча Марии с действующей чемпионкой турнира и местной любимицей болельщики в равной степени разделили свои симпатии. Половина болела за китаянку, а половина — за Шарапову. Но поклонники россиянки были более слаженными.

8:15. После раннего схода Петры Квитовой и победы в полуфинале над Пэн Шуай россиянка Мария Шарапова осталась главной звездой турнира.

8:10. На данный момент парный финал уже завершён. Бегу/Эррани выиграли в двух сетах у пары Якупович/Стоянович — 6:4, 6:3. Наш матч начнётся вовремя.

«Имя Шараповой сработает – трибуны будут полными» Жребий свёл в первом круге «ВТБ Кубок Кремля» Касаткину и Павлюченкову, Медведева и Кузнецова. Шарапова начнёт турнир матчем с Рыбариковой.

8:00. Доброе утро всем поклонникам тенниса! На турнирах в Азии сегодня день финалов. На «Мастерсе» в Шанхае встретятся старые знакомые Рафаэль Надаль иРоджер Федерер. В финале Гонконга сразятся Анастасия Павлюченкова иДарья Гаврилова. Ну а матч дня: Мария Шарапова – Арина Соболенко. Он начнётся в Тяньцзине в 9:00 мск. За ним и за всеми событиями последнего игрового дня азиатской серии следите здесь.