Мария Шарапова едет на Кубок Кремля с кубком

Соскучились по нашей Маше? Она едет в Москву! Да ещё и с титулом Тяньцзиня.

Российская теннисистка, и, пожалуй, самая популярная спортсменка в мире — Мария Шарапова приедет на «ВТБ Кубок Кремля». Давно она не радовала своих поклонников играми в России. Теперь можно точно сказать, что на предстоящем турнире трибуны будут забиты до отказа. Ведь где бы Шарапова ни находилась, она всё равно связана с Россией. Наша Маша, как её называют фанаты, едет в Москву, и есть повод думать, что с такой серьёзной поддержкой родных трибун, едет она за победой. Давайте посмотрим, как же Мария Шарапова скучает по родине вдали от неё, и просто в очередной раз полюбуемся на её красоту.

Вот в таком ярком платье Мария пошла на спектакль «Мастер и Маргарита» в театре Нью-Йорка. Отличный вкус и интересное произведение.

Мария не отказывает себе в возможности погулять по Красной площади в те редкие дни, когда приезжает в Москву.

Шарапова всегда рада играть за сборную и отлично себя чувствует в команде.

А вот так Шарапова праздновала православное Рождество, но уже не в России.

Мария великолепно выглядит как на корте, так и на красной дорожке.

Детские фотографии Марии вместе с отцом.

Мария известная модница, её образы всегда гармоничны и великолепны.

Шарапова не стесняется участвовать в модных съёмках для глянцевых журналов.

К чему тут комментарии?

Глядя на стройную фигуру Марии, сложно представить, что она любит домашние блинчики по бабушкиному рецепту. Но как можно отказаться от вкуснятины с родины?

Прекрасная Мария, так похожа на приму Большого театра.

Где бы ни была Мария, она всегда продолжает думать о родине. Теннисистка подарила своим болельщикам настоящий праздник. Люди со всей России полетят в Москву, чтобы вживую увидеть Шарапову. Пожелаем Марии победы на Кубке Кремля.