Клейбанова: всегда верила, что ещё есть надежда

В этом году в женском теннисе было сразу несколько удивительных историй возвращения в тур после тяжёлые травм и болезней – Магдалена Рыбарикова, Слоан Стивенс, Петра Квитова, Кайя Канепи и многие другие. В этот список смело можно добавить россиянку Алису Клейбанову, которая уже не в первый раз вернулась в теннис.

В 2012 году россиянка победила болезнь Ходжкина. Затем её ждало новое испытание – травмы колена и ноги. Летом 2017-го Алиса снова вернулась на корт и начала неплохо выступать на небольших турнирах ITF. А на соревнование «ВТБ Кубок Кремля» ей предоставили специальное приглашение в квалификацию.

Клейбанова успешно прошла два первых раунда. В первом она обыграла другую россиянку – Виталию Дьяченко, а во втором справилась с американкой Бернардой Перой. В битве за место в основной сетке Алиса сразится с Кайей Канепи. После своего второго матча в Москве россиянка пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

Я ничего от себя не ожидаю, потому что и так достаточно напряжения в каждом матче. В любом матче я просто стараюсь бороться за каждое очко, хвататься за каждую возможность, которую мне даёт соперница.

«Приятно, что всё так сложилось»

— Алиса, поздравляем с победой. Как вы себя чувствуете?

— Отлично, очень рада играть дома и тому, что добилась победы.

— Первый корт был заполнен практически до отказа. Насколько ожидали такую поддержку в квалификации?

— На самом деле я ещё вчера заметила, потому что обычно на квалификации мало народу. Очень приятно, что было столько людей. Рада этой возможности сыграть на турнире благодаря «уайлд-кард», огромное спасибо организаторам за это. Приятно, что уже удалось сыграть и на центральном корте, и на первом. Игра перед нашими зрителями даёт очень много положительных эмоций.

— В финальном раунде квалификации вы сыграете против Кайи Канепи, которая также не так давно восстановилась после тяжёлой болезни. Что можете сказать о предстоящем поединке?

— Я даже не помню, сколько раз мы с ней играли, но это давно было. Она соперник очень непростой, конечно, как в принципе и все здесь. Мне надо готовиться к каждому матчу, выходить и показывать лучшее, на что я способна. Я ничего от себя не ожидаю, потому что и так достаточно напряжения в каждой игре. В любом матче я просто стараюсь бороться за каждое очко, хвататься за каждую возможность, которую мне даёт соперница.

— Вы после возвращения играли на соревнованиях ITF. Насколько сильно отличается атмосфера на соревновании WTA Premier?

— Разница по уровню соперниц ощутима. Но у меня всё-таки опыт просто так не пропал. Пусть я давно не выступала на больших турнирах, но в прошлом я их немало сыграла, да и на Кубке Кремля много выступала. Это мне сильно помогает справляться с эмоциями, потому что я сама думала, что буду больше здесь нервничать, а я оба дня играла очень спокойно и сконцентрировано. Благодаря этому мне удалось без лишних трудностей пройти два матча.

— А какие-то особые воспоминания о домашнем турнире есть?

— Я много раз здесь играла и нередко очень удачно. Я люблю играть в России, да и вообще это мой любимый турнир. Всегда масса хороших эмоций и с родителями удаётся дома побыть, и на матч они приходят. Я очень рада быть здесь. К тому же это была неожиданная «уайлд-кард». Так что, я думаю, что всё супер получилось.

— В этом году на «Кубке Кремля» немного иное покрытие. Как вам новые корты?

— На каждом новом турнире приходится немного привыкать к покрытию. Тем более я последний раз играла в зале здесь же три года назад. Конечно, важно привыкнуть к покрытию, освещению, размерам площадки. Я стараюсь не заморачиваться, потому что в каждой встрече в итоге прилетает всё тот же жёлтый мяч. Я стараюсь думать только об этом. Конечно, всегда на разных турнирах может и музыка играть, и отскок быть необычным, но я на этом не концентрируюсь.

«Тяжело наблюдать за другими девочками во время травмы»

— В этом году сразу нескольким теннисисткам удалось вернуться в тур после тяжёлых травм – Слоан Стивенс, Магдалене Рыбариковой и многим другим. Кто-то из них вас вдохновляет?

— Я возвращалась уже один раз, и тогда у меня был защищённый рейтинг. Было проще, потому что сразу была возможность участвовать в крупных турнирах. Сейчас уже этого нет, потому что он сгорел из-за того, что у меня долго не было возможности выступать. Чуть сложнее получается, потому что мне приходится начинать с самых низких турниров, чтобы набрать очки и рейтинг. Конечно, хочется угнаться за девочками, которые после травмы возвращаются и играют «Большие шлемы» (смеётся). Я стараюсь об этом не думать, потому что было уже много раз, когда я думала, что уже не смогу вернуться на корты, но я всегда верила, что ещё есть надежда. Я продолжала бороться изо всех сил за своё здоровье, лечила все травмы. Для меня уже играть здесь и получать огромное удовольствие от тенниса – большой успех. Я даже не зацикливаюсь над тем, был ли хороший матч или нет, а стараюсь идти только вперёд. А набранный опыт травм и выступлений, он всё время помогает. С каждым годом я становлюсь более матёрым и спокойным игроком. Мне проще справляться с некоторыми ситуациями, чем молодым игрокам, которые первый раз играют на большом корте или просто ещё не набрались опыта. Я стараюсь всё, что происходит вокруг меня, всегда использовать в свою сторону. Пытаюсь быть всё время на позитиве.

Попадаются, конечно, люди, которые пишут неприятные вещи, но очень редко со мной это было. В основном зрители и болельщики поддерживают.

— Насколько следили за происходящим в туре во время восстановления?

— Старалась особо на теннис не смотреть. Немного было неприятно, что все играют, а я всё никак не могу нормально подготовиться к соревнованиям, поэтому я это отодвинула на второй план и сконцентрировалась на себя. Теперь, когда играешь соревнования, потихоньку вливаешься в события и узнаёшь, кто играет и как. Это уже неизбежно. Уже готова вновь полностью влиться в календарь соревнований. Когда травмы, то сложно для многих игроков смотреть теннис, ведь вроде бы совсем недавно на тебя смотрели. А теперь ты сидишь с забинтованной ногой или чем-нибудь ещё, как зритель (смеётся). Это, конечно, не очень приятно, особенно, когда сам очень желаешь вернуться.

— Очень актуальный вопрос для спортсменов сейчас – негативные комментарии в социальных сетях. Как вы с этим справляетесь?

— Знаете, может я просто мало выступала… Попадаются, конечно, люди, которые пишут неприятные вещи, но очень редко со мной это было. В основном зрители и болельщики поддерживают, много интересовались, когда я вернусь на корт, но я мало писала. Тогда тяжело было что-то пообещать, потому всё было очень расплывчато. Стараюсь не терять время в социальных сетях, потому что у меня была подготовка, соревнований не было. Когда начинаешь играть, то получается больше общения с болельщиками. Много положительных сообщений – это очень приятно. Да и потом опять же люди заполнили трибуны здесь. Очень приятно было играть перед нашими зрителями, очень благодарна всем тем, кто пришёл в эти выходные, у меня была очень хорошая поддержка.