100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Путь Шараповой — 2017: от Штутгарта до Москвы через титул в Тяньцзине

Спустя 10 лет Мария Шарапова выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля».
16 октября 2017, понедельник. 12:36 Теннис

10 лет прошло с того момента, как Мария Шарапова в последний раз сыграла на Кубке Кремля. И вот долгожданное возвращение российской теннисной легенды на родину. Причём в Москву Мария приехала в статусе триумфатора. Накануне она выиграла титул на турнире в Тяньцзине, который стал для неё первым после дисквалификации и 36-м в карьере. Вспоминаем, как складывался теннисный год для Шараповой от момента его старта в Штутгарте.

Видео из официального «твиттера» Марии Шараповой.

Штутгарт. Апрель

Организаторы турнира в Штутгарте, который Шарапова выигрывала трижды, наплевав на мнения многих известных теннисисток, сразу же по истечении срока дисквалификации предоставили россиянке «уайлд-кард». Причём стартовать она могла только в среду, и её матч первого круга сдвинули на нужную дату.

Играла Шарапова, конечно, не идеально, однако бросилось в глаза то, как великолепно она подавала. Минимум двойных, которые преследовали её все последние годы, огромное количество эйсов. Никто не мог противостоять этой мощи. В двух сетах Мария обыграла Роберту Винчи, Екатерину Макарову и находившуюся в классной форме Анетт Контавейт. И полуфинал с Кристиной Младенович шёл по нужному сценарию. За Шараповой осталась первая партия, во второй она вела с брейком. Но француженка проявила волю, что не так часто с ней случается. В концовке сета она отыграла кучу брейк-пойнтов и перевела встречу в решающую партию. И там уже преимущество было на стороне Младенович. Шарапова сражалась до последнего мяча, возвращала брейки, но всё же уступила.

Тем не менее турнир в Германии тогда всех вдохновил. Казалось, что вот уже совсем скоро Мария начнёт побеждать всех и вся, благо Серена Уильямс занята личной жизнью.

Мадрид. Май

Но всё оказалось далеко не так просто. Все соперницы начали по-особому настраиваться на встречи с Шараповой, с остервенением биться с ней на корте. Для многих победа над Марией стала самоцелью.

Бушар: Шарапова — обманщица, а обманщики не должны возвращаться в спорт

В Мадриде во втором круге россиянке досталась в соперницы Эжени Бушар, которая много всего заочно наговорила в адрес Шараповой. Сама себя раззадорила канадка и выдала лучший матч в сезоне. Победы сейчас вообще редкое событие в жизни одной из признанных красавиц WTA-тура, но 8 мая она летала по корту, била и попадала невероятные мячи. С той поры в нынешнем сезоне Бушар выиграла всего 4 матча из 15.

Рим. Май

За Мадридом последовал Рим. Уже тогда было понятно, что организаторы «Ролан Гаррос» не позволят Шараповой сыграть в Париже, даже пропуск в квалификацию не дадут. Мария никак не могла повлиять на это решение, ей оставалось только играть, зарабатывать очки перед Уимблдоном. Но, пройдя Кристину Макхэйл, россиянка была вынуждена сняться в третьем сете матча с Лючич-Барони, причём в счёте она вела. Всему виной — травма левого бедра.

В итоге из-за надрыва мышцы Шарапова вынуждена была пропустить весь травяной сезон, несмотря на то что ей предоставляли «уайлд-кард» в Бирмингем и на квалификацию Уимблдона. Пауза в сезоне затянулась на долгие 2,5 месяца.

Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы

Стэнфорд. Август

К сожалению, и выступление в Стэнфорде оказалось непродолжительным, хотя Шарапова неплохо размялась на выставочном турнире. После победы над Дженнифер Брэйди Мария не вышла на встречу с Лесей Цуренко. Врач порекомендовал сделать паузу, так как российскую приму беспокоили боли в левой руке.

В тот момент многие начали всерьёз волноваться, а не финиш ли это сезона для Шараповой. Уж слишком много травм. На этот раз ей пришлось пропустить Торонто и Цинциннати.

US Open. Август — Сентябрь

15 августа стала известно, что организаторы US Open предоставили Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку. Но до последнего всех болельщиков Марии мучили сомнения, выступит ли она. Даже когда появилось расписание, уверенности не чувствовалось, тем более что соперницей россиянки стала 2-я сеяная Симона Халеп.

Успокоение пришло, когда Шарапова вышла на корт в вечернюю сессию стартового дня. И ей удалось выдать свой лучший матч после возвращения в тур. Халеп была готова неплохо, но против мощи и злости Марии ей выстоять не удалось.

Казалось, что после такой сумасшедшей виктории игра Шараповой будет только улучшаться и она поборется за титул. Но этого не случилось. Ошибки сыпались из матча в матч, только железная воля продвигала победительницу US Open-2006 по сетке. История закончилась в четвёртом круге, когда последовало поражение от Анастасии Севастовой.

Расстройство, конечно, присутствовало. Но вскоре Мария забыла о нём, так как отправилась презентовать свою биографию под названия Unstoppable («Неудержимая»). Теннисный процесс прервался ещё на месяц.

Пекин. Сентябрь-октябрь

Организаторы крупного пекинского турнира заранее предоставили Шараповой путёвку в основную сетку. В Азии Мария также гиперпопулярна. И она провела два матча на очень достойном уровне, в частности взяв реванш у Анастасии Севастовой за поражение в Нью-Йорке. Путь прервался в третьем круге. Симона Халеп наконец-то собралась с мыслями и устремилась к званию первой ракетки мира. Шарапова ничего не смогла поделать во встрече с румынкой, уж очень много Мария ошибалась. Непростительно много.

Видео из официального «твиттера» Марии Шараповой.

Тяньцзинь. Октябрь

Уже в первом круге в Тяньцзине Шарапова должна была сыграть с Каролин Гарсией, которую признали лучшей теннисисткой сентября. Действительно, француженка играла восхитительно, завоевала два титула подряд. Но после победы на турнире в Пекине сил осталось немного, к тому же и место на итоговом турнире она уже застолбила. В итоге Мария сыграла с Ириной Бегу, которую без проблем победила.

А дальше пошло-поехало: в двух сетах россиянка закрыла Магду Линетт, Стефани Фёгель, опасную Пэн Шуай. Финал против спортсменки из Беларуси Арины Соболенко получился достаточно зрелищным, событийным. В обеих партиях Шараповой нужно было отыгрываться, а во второй ситуация была и вовсе критической. Но сначала наш неутомимый боец выравнял положение со счёта 1:5, а затем победил на тай-брейке с четвёртого матчбола — 10:8. Есть 36-й титул в карьере!

А будет ли 37-й в Москве? Скоро узнаем!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мария Шарапова Кубок Кремля
Новости. Теннис
16 октября 2017, понедельник
13:31 Синякова отдала всего два гейма Векич на старте «ВТБ Кубка Кремля»
13:06 Рыбакина: даже не верится, что я вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»
12:54 Монова обыграла Каменскую в финале квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
12:22 Села победил Чорича на старте «ВТБ Кубка Кремля»
12:22 Младенович: я ожидаю от себя хорошего выступления на «ВТБ Кубке Кремля»
12:13 Рыбакина победила Кудрявцеву в финале квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
11:44 Монфис сыграет на турнире в Париже
11:31 Донской: после завершения карьеры буду чаще играть в футбол
11:20 Кузнецова: на «ВТБ Кубке Кремля» буду болеть за Рублёва и наших девчонок
11:17 Лапко: понятно, что буду проигрывать мячи, геймы, главное — сеты не проиграть
11:10 Кудрявцева: у меня сейчас редко бывают серии из нескольких матчей
11:10 Пирс: мы с Континеном научились лучше играть в больших матчах
10:35 Континен: рад, что после прошлогоднего проигрыша в финале мы смогли взять титул
09:53 Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:36 Чилич стал четвёртой ракеткой мира, Тим — шестой, Димитров — восьмой
09:34 Видеообзор финального матча турнира в Гонконге Павлюченкова — Гаврилова
09:11 Шарапова прилетела в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля»
09:03 Медведев опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21
09:02 Барти победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам сентября
09:01 Гарсия признана лучшей теннисисткой сентября
09:01 Удар А. Радваньской на турнире в Ухане признан лучшим по итогам сентября
09:00 Павлюченкова стала 18-й ракеткой мира, Шарапова — 57-й
05:45 Стрыцова: в некоторых моментах я была на шаг впереди Рыбариковой
00:39 Рублёв начнёт «ВТБ Кубок Кремля» матчем с Крайиновичем, Габашвили — с Бубликом
00:00 В Москве прошла вечеринка открытия Кубка Кремля – 2017. Фото из ресторана
15 октября 2017, воскресенье
23:18 Павлюченкова: рада, что смогла выиграть в самые важные моменты на тай-брейке
23:01 Клейбанова: игра перед нашими зрителями даёт очень много положительных эмоций
22:47 Шарапова: лечу на Родину, жду всех на Кубке Кремля
22:08 Надаль: Федерер играл слишком хорошо, поздравляю его
21:39 Федерер: лучшее в своей игре я приберёг напоследок
20:35 Победа Федерера над Надалем в финале «Мастерса» в Шанхае — в видеообзоре
20:26 Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне, выиграв турнир в Гонконге
19:55 Шарапова: нужно ценить победы и никогда не принимать их как должное
18:13 Ватутин не сумел выйти в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»
18:05 Клейбанова вышла в финал квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
17:55 Стрыцова завоевала первый титул в 2017 году, обыграв Рыбарикову в Линце
17:28 Донской: специально к рождению ребёнка не готовлюсь, хотя что-то почитал про это
16:50 Каменская победила Блинкову и сыграет с Моновой в финале квалификации в Москве
16:41 Дзаламидзе и Кнолль уступили Бертенс и Ларссон в финале турнира в Линце
15:48 Квалификацию «ВТБ Кубка Кремля» пройдут как минимум две россиянки
15:39 Шарапова: я навсегда запомню этот 36-й титул
15:17 Кузнецова: мне пришлось сыграть в Ухане и Пекине в связи с контрактом с WTA
15:03 Кудрявцева и Монова вышли в финальный раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
14:37 Определились шесть из восьми пар, попавших на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне
13:03 Федерер в 4-й раз за сезон обыграл Надаля и стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Все новости RSS
Партнерский контент