Путь Шараповой — 2017: от Штутгарта до Москвы через титул в Тяньцзине

10 лет прошло с того момента, как Мария Шарапова в последний раз сыграла на Кубке Кремля. И вот долгожданное возвращение российской теннисной легенды на родину. Причём в Москву Мария приехала в статусе триумфатора. Накануне она выиграла титул на турнире в Тяньцзине, который стал для неё первым после дисквалификации и 36-м в карьере. Вспоминаем, как складывался теннисный год для Шараповой от момента его старта в Штутгарте.

Видео из официального «твиттера» Марии Шараповой.

Штутгарт. Апрель

Организаторы турнира в Штутгарте, который Шарапова выигрывала трижды, наплевав на мнения многих известных теннисисток, сразу же по истечении срока дисквалификации предоставили россиянке «уайлд-кард». Причём стартовать она могла только в среду, и её матч первого круга сдвинули на нужную дату.

Играла Шарапова, конечно, не идеально, однако бросилось в глаза то, как великолепно она подавала. Минимум двойных, которые преследовали её все последние годы, огромное количество эйсов. Никто не мог противостоять этой мощи. В двух сетах Мария обыграла Роберту Винчи, Екатерину Макарову и находившуюся в классной форме Анетт Контавейт. И полуфинал с Кристиной Младенович шёл по нужному сценарию. За Шараповой осталась первая партия, во второй она вела с брейком. Но француженка проявила волю, что не так часто с ней случается. В концовке сета она отыграла кучу брейк-пойнтов и перевела встречу в решающую партию. И там уже преимущество было на стороне Младенович. Шарапова сражалась до последнего мяча, возвращала брейки, но всё же уступила.

Тем не менее турнир в Германии тогда всех вдохновил. Казалось, что вот уже совсем скоро Мария начнёт побеждать всех и вся, благо Серена Уильямс занята личной жизнью.

Мадрид. Май

Но всё оказалось далеко не так просто. Все соперницы начали по-особому настраиваться на встречи с Шараповой, с остервенением биться с ней на корте. Для многих победа над Марией стала самоцелью.

Бушар: Шарапова — обманщица, а обманщики не должны возвращаться в спорт

В Мадриде во втором круге россиянке досталась в соперницы Эжени Бушар, которая много всего заочно наговорила в адрес Шараповой. Сама себя раззадорила канадка и выдала лучший матч в сезоне. Победы сейчас вообще редкое событие в жизни одной из признанных красавиц WTA-тура, но 8 мая она летала по корту, била и попадала невероятные мячи. С той поры в нынешнем сезоне Бушар выиграла всего 4 матча из 15.

Рим. Май

За Мадридом последовал Рим. Уже тогда было понятно, что организаторы «Ролан Гаррос» не позволят Шараповой сыграть в Париже, даже пропуск в квалификацию не дадут. Мария никак не могла повлиять на это решение, ей оставалось только играть, зарабатывать очки перед Уимблдоном. Но, пройдя Кристину Макхэйл, россиянка была вынуждена сняться в третьем сете матча с Лючич-Барони, причём в счёте она вела. Всему виной — травма левого бедра.

В итоге из-за надрыва мышцы Шарапова вынуждена была пропустить весь травяной сезон, несмотря на то что ей предоставляли «уайлд-кард» в Бирмингем и на квалификацию Уимблдона. Пауза в сезоне затянулась на долгие 2,5 месяца.

Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы

Стэнфорд. Август

К сожалению, и выступление в Стэнфорде оказалось непродолжительным, хотя Шарапова неплохо размялась на выставочном турнире. После победы над Дженнифер Брэйди Мария не вышла на встречу с Лесей Цуренко. Врач порекомендовал сделать паузу, так как российскую приму беспокоили боли в левой руке.

В тот момент многие начали всерьёз волноваться, а не финиш ли это сезона для Шараповой. Уж слишком много травм. На этот раз ей пришлось пропустить Торонто и Цинциннати.

US Open. Август — Сентябрь

15 августа стала известно, что организаторы US Open предоставили Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку. Но до последнего всех болельщиков Марии мучили сомнения, выступит ли она. Даже когда появилось расписание, уверенности не чувствовалось, тем более что соперницей россиянки стала 2-я сеяная Симона Халеп.

Успокоение пришло, когда Шарапова вышла на корт в вечернюю сессию стартового дня. И ей удалось выдать свой лучший матч после возвращения в тур. Халеп была готова неплохо, но против мощи и злости Марии ей выстоять не удалось.

Казалось, что после такой сумасшедшей виктории игра Шараповой будет только улучшаться и она поборется за титул. Но этого не случилось. Ошибки сыпались из матча в матч, только железная воля продвигала победительницу US Open-2006 по сетке. История закончилась в четвёртом круге, когда последовало поражение от Анастасии Севастовой.

Расстройство, конечно, присутствовало. Но вскоре Мария забыла о нём, так как отправилась презентовать свою биографию под названия Unstoppable («Неудержимая»). Теннисный процесс прервался ещё на месяц.

Пекин. Сентябрь-октябрь

Организаторы крупного пекинского турнира заранее предоставили Шараповой путёвку в основную сетку. В Азии Мария также гиперпопулярна. И она провела два матча на очень достойном уровне, в частности взяв реванш у Анастасии Севастовой за поражение в Нью-Йорке. Путь прервался в третьем круге. Симона Халеп наконец-то собралась с мыслями и устремилась к званию первой ракетки мира. Шарапова ничего не смогла поделать во встрече с румынкой, уж очень много Мария ошибалась. Непростительно много.

Видео из официального «твиттера» Марии Шараповой.

Тяньцзинь. Октябрь

Уже в первом круге в Тяньцзине Шарапова должна была сыграть с Каролин Гарсией, которую признали лучшей теннисисткой сентября. Действительно, француженка играла восхитительно, завоевала два титула подряд. Но после победы на турнире в Пекине сил осталось немного, к тому же и место на итоговом турнире она уже застолбила. В итоге Мария сыграла с Ириной Бегу, которую без проблем победила.

А дальше пошло-поехало: в двух сетах россиянка закрыла Магду Линетт, Стефани Фёгель, опасную Пэн Шуай. Финал против спортсменки из Беларуси Арины Соболенко получился достаточно зрелищным, событийным. В обеих партиях Шараповой нужно было отыгрываться, а во второй ситуация была и вовсе критической. Но сначала наш неутомимый боец выравнял положение со счёта 1:5, а затем победил на тай-брейке с четвёртого матчбола — 10:8. Есть 36-й титул в карьере!

А будет ли 37-й в Москве? Скоро узнаем!