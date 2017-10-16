Шарапова уже в Москве и начинает во вторник

Мария Шарапова едет на Кубок Кремля с кубком Соскучились по нашей Маше? Она едет в Москву! Да ещё и с титулом Тяньцзиня.

Турнир WTA/Premier. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup

Призовой фонд: $ 790 208.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 16-21 октября.

Участники: Кристина Младенович (13), Анастасия Севастова (17), Елена Веснина (18), Дарья Гаврилова (20), Анастасия Павлюченкова (21), Коко Вандевей (22), Леся Цуренко (30), Магдалена Рыбарикова (32), Дарья Касаткина (38), Екатерина Макарова (40), Наталья Вихлянцева (58), Мария Шарапова (WC), Олеся Первушина (WC), Полина Монова (Q), Елена Рыбакина (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Доминика Цибулкова (10), Елена Остапенко (12), Карла Суарес-Наварро (35).

Действующий победитель: Светлана Кузнецова.

Предвестником женского Кубка Кремля были такие турниры, как Virginia Slims-1989, Kraft General Foods-1990, St.Petersburg Ladies Open-1991 и Moscow Ladies Open-1994, 1995. Женский Кубок Кремля разыгрывается с 1996 года. С 2000-го года женский и мужской турниры проходят не только под одним названием, но и в рамках одной игровой недели. Другого такого объединённого соревнования в закрытом помещении больше в регулярном календаре нет. Чемпионками среди прочих теннисисток становились и россиянки – Анастасия Мыскина (2003, 2004), Анна Чакветадзе (2006), Елена Дементьева (2007), Анастасия Павлюченкова (2014) и Светлана Кузнецова (2015, 2016). Светлана должна была защищать в этом году титул, но из-за травмы кисти, полученной на US Open, досрочно завершила сезон. Зато экс-первая ракетка мира Мария Шарапова получила «уайлд-кард» и уже прилетела в Москву после титула в Тяньцзине. В сетке значится сразу 9 россиянок – кроме Шараповой это Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Олеся Первушина (WC), Полина Монова (Q) и Елена Рыбакина (Q). Причём Павлюченкова и Касаткина сыграют в первом круге между собой, а Макарова уже проиграла. Поскольку из-за итогового турнира в Сингапуре чемпионка должна определиться в субботу, то первый круг должен закончиться уже во вторник. Первая соперница Шараповой – Магдалена Рыбарикова, которая также играла в воскресенье в финале, в Линце.

Турнир WTA/International. Люксембург (Люксембург). BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 16-21 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Анжелика Кербер (WC), Кики Бертенс (27), Анетт Контавейт (29), Элисе Мертенс (39), Сорана Кырстя (54), Моника Никулеску (57), Лара Арруабаррена (60), Татьяна Мария (61), Варвара Лепченко (64), Евгения Родина, Андреа Петкович (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Барбора Стрыцова (25), Камила Джорджи (69), Роберта Винчи, Маркета Вондроушова, Осеан Доден, Магда Линетт, Виктория Азаренко (WC), Сабина Лисицки (WC).

Действующий победитель: Моника Никулеску.

Турнир в Люксембурге появился в 1991 году и первые пять розыгрышей был показательным. С 1996 года турнир вошёл в календарь WTA, но поскольку он разыгрывается на одной неделе с Кубком Кремля, то россиянки редко на нём выступают. Тем не менее, чемпионкой тут становилась Елена Дементьева (2008), а финалисткой была Динара Сафина (2004). Ну а рекордсменкой по количеству титулов является Ким Клейстерс – пять (1999, 2001-2003, 2005). В нынешнем году состав участниц усилили немки Анжелика Кербер и Сабина Лисицки, получившие от организаторов «уайлд-кард».

Турнир ATP World Tour 250. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup

Призовой фонд: $ 745 940.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 16-22 октября.

Участники: Пабло Карреньо-Буста (19), Альберт Рамос-Виньолас (24), Адриан Маннарино (34), Филипп Кольшрайбер (37), Паоло Лоренци (40), Андрей Рублёв (53), Даниил Медведев (54), Иржи Веселы (55), Андрей Кузнецов (75), Евгений Донской (99), Константин Кравчук (WC), Теймураз Габашвили (WC), Роман Сафиуллин (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Карен Хачанов (29), Фелисьяно Лопес (35), Янко Типсаревич (67), Томас Беллуччи (76).

Действующий победитель: Пабло Карреньо-Буста.

«ВТБ Кубок Кремля» разыгрывается с 1990 года, ещё со времён СССР, и это будет 28-й по счёту розыгрыш. Турнир множество раз выигрывали отечественные теннисисты – Андрей Черкасов (1990, 1991), Александр Волков (1994), Евгений Кафельников (1997-2001), Николай (2004, 2006, 2007), Игорь Андреев (2005), Игорь Куницын (2008), Михаил Южный (2009). Действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста, который посеян в этом году под 1-м номером. Уже после опубликования сетки снялся с соревнований россиянин Карен Хачанов, которого заменил «лаки-лузер» Александр Бублик, в прошлом году ещё представлявший Россию, но теперь – Казахстан. Бублик уже успел обыграть в первом круге россиянина Теймураза Габашвили (WC), также проиграл и Роман Сафиуллин (WC). В сетке остались ещё 5 российских игроков Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Евгений Донской и Константин Кравчук (WC).

Турнир ATP World Tour 250. Антверпен (Бельгия). European Open

Призовой фонд: €589,185.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 16-22 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Давид Гоффен (14), Жо-Вильфрид Цонга (WC), Ник Кирьос (WC), Давид Феррер (25), Пабло Куэвас (31), Диего Шварцман (33), Иво Карлович (38), Бенуа Пэр (41), Жоау Соуза (50), Джаред Доналдсон (51).

Полный список участников.

Отказались от участия: Гаэль Монфис (22), Ришар Гаске (30), Кайл Эдмунд (42), Аляж Бедене (48), Дональд Янг (57).

Действующий победитель: Ришар Гаске.

Соревнование в Антверпене проводилось с 1982 по 1991 год и благодаря своему главному призу было известно под неофициальным названием «Бриллиантовая ракетка». С 1992 года турнир вошёл в календарь АТР-тура, а после 1998-го завершил существование. В 2016-м турнир возобновился и первым чемпионом стал Ришар Гаске, который в этом году тоже был заявлен, но решил сняться. Сетку возглавили Давил Гоффен и Жо-Вильфрид Цонга.

Турнир ATP World Tour 250. Стокгольм (Швеция). Intrum Stockholm Open

Призовой фонд: € 589 185.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 16-22 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Григор Димитров (9), Джек Сок (16), Фабио Фоньини (26), Хуан-Мартин дель Потро (28), Миша Зверев (WC), Кевин Андерсон (32), Робин Хасе (36), Фернандо Вердаско (43), Юити Сугита (44).

Полный список участников.

Отказались от участия: Джон Миллман (SR).

Действующий победитель: Хуан-Мартин дель Потро.

Турнир в Стокгольме разыгрывается с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут являются Джон Макинрой и Борис Беккер – по четыре. Действующим чемпионом является Хуан-Мартин дель Потро, который приехал защищать титул, а возглавили сетку в этом году Григор Димитров и Кевин Андерсон.