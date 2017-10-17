Веснина: не знаю – смогу ли делиться самым сокровенным, как Шарапова

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В понедельник на «ВТБ Кубок Кремля» в рамках традиционного для WTA All Access Hour с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата», пообщалась первая четвёрка посева, освобождённая от игр первого круга.

Кристина Младенович, 1-я ракетка турнира

Младенович: я ожидаю от себя хорошего выступления на «ВТБ Кубке Кремля»

— Кристина, не кажется ли вам, что у вас было слишком перегруженное расписание в этом году и поэтому последние турниры получились неудачные?

— Думаю, до US Open было всё нормально, но после US Open, видимо, было что-то неправильно сделано, но назад уже ничего не вернуть. Это хороший урок для меня на будущее. Я из этого сделаю выводы.

— В начале сезона у вас были замечательные результаты – титул в Питере, хорошая серия на грунтовых турнирах. Что потом случилось?

— Не люблю жаловаться, но после Уимблдона меня стало беспокоить колено, и я даже сделала небольшой перерыв. Всё это произошло во время второго круга, когда я упала. После этого перерыва я вернулась к теннису, и всё вроде бы было хорошо, но я всё равно чувствовала боль. У меня была мысль, что раз я могу терпеть боль, то надо продолжать играть. Не самое лучшее время останавливаться. Но это было тоже неправильным решением. Однако это спорт, такое случается.

— Следили ли вы за успехами своей соотечественницы Каролины Гарсии?

— Я обычно слежу за всеми, кто впереди меня по рейтингу стоит. И то, что ей в конце сезона удалось показать такие замечательные результаты – очень здорово.

— На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вы играли в паре с Кузнецовой, а на US Open с Павлюченковой. Как вам играется с россиянками?

— Да, мне нравятся эти девчонки, мы с ними хорошие друзья. Конечно, у меня в приоритете всегда одиночный разряд, но парный разряд – это возможность дополнительных тренировок. Перед Индиан-Уэллс мы связались со Светланой Кузнецовой и договорились сыграть пару. Но перед US Open она сказала, что ей физически тяжело будет, потому что погодные условия нереальные, и она решила пропустить пару. Поэтому пришлось договориться с Анастасией Павлюченковой, и мы с ней сыграли. На самом деле с Настей мы пару лет назад вместе уже выступали и вообще отлично общаемся.

— Не думаете в следующем году сконцентрироваться на одиночке?

— Ну, я всегда, прежде всего, была одиночным игроком. Пара мне в помощь. Она помогает мне оставаться в игровой форме, сохранять соревновательный дух, отрабатывать удары. Но всё-таки одиночка важнее. Не думаю, что я что-то изменю в следующем году. Не оставлю пару без внимания.

— Из-за травмы вам не удалось побороться за итоговый турнир в Сингапуре, но зато вы попадёте на турнир в Чжухай. У вас не было мысли пропустить Кубок Кремля, чтобы лучше подготовиться к этому турниру?

— Честно говоря, если бы я не играла в Чжухае, то, возможно, закончила бы сезон после Пекина. Поэтому, когда я вернулась домой, мы провели работу с моей медицинской командой по восстановлению – какие упражнения специально делать для моего колена. Это восстановление должно занять по плану 2-3 недели. Вот сейчас уже чуть больше двух недель прошло, и я подумала, что на самом деле снова мне нужно испытать себя на корте перед этим турниром, чтобы лучше подготовиться. И Кубок Кремля – подходящее для этого событие.

— Успели ли вы что-то посмотреть в Москве, научили чему-то новому, каким-то новым словам ваши российские напарницы?

— Дарья Гаврилова и Настя Павлюченкова ещё в пути после турнира в Гонконге, а Свету видела вчера на вечеринке игроков. Хорошо пообщались, было очень здорово. Дарья Касаткина уже здесь, говорит, что хочет сходить со мной в какой-то ресторан на этой неделе. Что касается русских слов, то я уже многое понимаю. Понимаю ваши вопросы, которые вы мне задаёте на русском языке, но пока мне трудно отвечать на русском.

— Известно, что вы – полиглот. Внутренний диалог с собой на каком языке вы ведёте?

— Это скорее смесь сербского и французского. Я так и с братом своим общаюсь: начинаю по-сербски, потом перехожу на французский.

Коко Вандевей, 2-я ракетка турнира

Вандевей: я никогда не играла турниры в помещении, да ещё и в Европе

— Скоро финал Кубка Федерации против Белоруссии. Как думаете, кто будет играть от сборной США?

— Не могу выступить своеобразным спойлером и раскрыть состав команды. Отдам эту привилегию капитану. Дождёмся официальной заявки.

— А что вы скажете про команду Белоруссии, может кого-то знаете лучше?

— Не все из них даже в сотне находятся, поэтому они нас знают явно лучше, чем мы их.

— Вы же не в первый раз в Москве. Приезжали на матч Кубка Федерации. Что вы успели увидеть, что поменялось сейчас?

— Действительно, впервые я приехала, когда мне было 16 лет. Я была в составе команды. Это был первый раз, когда я покинула пределы Северной Америки. Всё было новым и необычным. И, конечно, было особенно здорово, когда Посольство США показало нам некоторые достопримечательности города. Для меня играть в команде своей страны и быть её лидером – было мечтой, теперь я её достигла.

— Как вы себя ощущали в квартете американок в полуфинале US Open? Считали ли вы себя «вершителем судеб», когда обыграли Каролину Плишкову, которая после этого поражение потеряла звание 1-й ракетки мира?

— Попадание четырёх американок в полуфинал было чем-то невероятным. Удивительно, что такое случается по сетке. Но мне во многом повезло. Я вообще счастливчик – в этом году был полуфинал Австралии, четвертьфинал Уимблдона… Но когда ты выступаешь в своей стране – это нечто важное и особенное. Всегда приятно играть перед родными трибунами. Но каждый может обыграть каждого. В итоге я не держала трофея в своих руках, но всё честно – победил сильнейший.

— Что случилось в полуфинале? Вы перегорели психологически или Мэдисон Кис слишком хорошо играла?

— Психологически сложно было именно по ходу поединка. С самого начала Мэдисон очень хорошо стартовала и сохраняла на протяжении игры ровный темп. Когда я увидела, что у меня нет преимущества, я подумала: «OK. Может она начнёт ошибаться. И тогда я переломлю ход игры, но два сета она сыграла блестяще». На протяжении двух недель сложно сохранять один уровень тенниса и выступать одинаково хорошо.

— Вы активный Инстаграм-пользователь. На вашей странице множество фотографий с достопримечательностями. Может быть, у вас есть какие-то любимые места в Европе?

— У меня уже и из Москвы накопились фотографии, так что я буду продолжать выставлять фото в течение недели. Я люблю путешествовать и хочу увидеть весь мир. Возможно, самое запоминающееся место, которое я посетила – это Парижские катакомбы с их скелетами, немного страшно, но захватывающе.

— Ваш тренер Пэт Кэш был известен как выдающийся теннисист, который добился больших результатов. Какой он в роли тренера, много ли он привнёс в вашу команду?

— Он привнёс своеобразную австралийскую манеру вести тренировки с высоким темпом, тогда как американцы имеют более спокойный, расслабленный, свободный темп. Думаю, что модель моего тренера подходит мне больше. У нас есть план, цель и мы идём к ней. Моя мама растила меня с подобным подходом.

— Ваша соперница по первому матчу в Москве ещё не определена – это будет либо Кристина Макхэйл, либо Леся Цуренко. С кем бы вы предпочли сыграть?

— Я уже много раз играла с Кристиной, поэтому сыграть с новым противником было бы предпочтительней.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Елена Веснина, 3-я ракетка турнира

— Как вы оцениваете новое покрытие?

— Покрытие отличается от того, что было в прошлом году – отскок значительно ниже, чуть быстрее, но мне это нравится. Мне удалось несколько раз потренироваться на центральном корте, и у меня остались приятные впечатления. Цвет покрытия очень яркий и похож на такое же покрытие как в Сингапуре.

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— Ещё один вопрос про Гонконг: показалось, что там были жуткие условия, высокая влажность, как вы себя ощущали в этом климате?

— Я поздно приехала из Пекина, были совершенно разные условия: в Пекине – сухо и холодно, а в Гонконге – 35 градусов и сумасшедшая влажность, я не смогла перестроиться, было очень тяжело. Другие девочки приехали раньше и уже успели адаптироваться. Организм, тело постепенно привыкает к жаре, но у меня не было времени, чтобы адаптироваться. Я не знала девочку, с которой играла, она показала очень хороший теннис, а я даже не понимала, где нахожусь.

— Правда ли, что у Вас в Индиан-Уэллсе в матче с Бабош случился солнечный удар?

— Да, мне сказали, что был солнечный удар. А после него я выиграла титул (смеётся).

— Собираетесь в Чжухае играть?

— Я, скорее всего, попадаю в Чжухай, сразу же после Сингапура полечу туда.

— Связан ли не очень удачный сезон с потерей мотивации?

— Нет, потери мотивации нет. Сезон сложный, длинный, не всегда получалось выходить в идеальной форме в физическом плане. Так как мы играем очень много турниров – и одиночку, и пару вместе с Катей [Макаровой], то накладывается какая-то усталость, получаются микротравмы, и ты теряешь уверенность. В женском теннисе очень быстро теряешь уверенность, кажется, что только что выиграл «Мастерс» или турнир «Большого шлема», потом прилетаешь на турниры, и все настраиваются на тебя совсем по-другому. Все рвут и мечут. В этот момент идёт какой-то спад в психологическом плане. Есть усталость, есть напряжение, но тебе кажется, что всё должно происходить всё так же легко, как на том турнире, где ты победила, но всё не так-то просто. Каждая неделя – новая, все хотят проявить себя наилучшим образом.

— Какие ощущения от того, что вы пропускаете первый круг в качестве сеяной второй год подряд?

— Это приятно и ты понимаешь, что не зря весь год играла и побеждала и в итоге получила этот высокий посев, но это накладывает ответственность – хочется сыграть ещё лучше и показать свой самый лучший теннис и особенно хочется его показать дома перед своими родными и близкими.

— Мы помним, как много слов вы сказали в защиту Марии Шараповой, когда была развернута кампания против неё. Удалось ли вам полистать книгу Шараповой, которая вышла недавно, и планируете ли Вы сами издать свою биографию?

— У меня есть экземпляр её книги. Мне болельщик подарил. Я обязательно прочту, потому что биографии великих спортсменов очень интересно читать. Я читала и биографию Андре Агасси, и Пита Сампраса, и Новака Джоковича. По поводу своей книги ещё не задумывалась, но это было бы очень интересно. Необходимо продумать всё и понять, чем поделиться с болельщиками: чтобы им было интересно. Машина книга, как я наслышана, получилась очень откровенной, и чтобы книга имела успех, нужно делиться самым сокровенным. Я вот не знаю – смогу ли это сделать.

— Чем отличаются тренерские паузы, когда к вам выходит папа и Андрей Чесноков? Внешне это выглядит по-разному?

— Папа выходит уже с готовым планом, так как он очень хорошо меня знает и хорошо знает соперниц. Он их изучает очень хорошо. И папа, как правило, не показывает свои эмоции. А Андрею в этом плане тяжело. Он выбегает и эмоции у него на лице – я понимаю, что всё плохо, всё пропало. И я Андрея пытаюсь учить, как надо делать on court coaching. Сколько лет мы работаем, я ему всегда говорю: «Андрей, у вас не должно быть на лице написано то, что вы сейчас в истерике бьётесь. У вас на лице должно быть всё спокойно, выдержанно. Вы выходите и говорите чётко, как надо играть». Папа выходит чаще, практически на всех турнирах. Андрей меньше и из-за этого ему чуть сложнее. Так как он игрок, ему часто трудно объяснить, как это всё исполнить. Он сам играл и не задумывался над тем, как у него это получалось. Есть теннисисты-аналитики, которые понимают, за счёт чего он попадает в корт, а есть игроки, которые играют на инстинктах, и они абсолютно не задумываются. Вот, например, Вера Звонарёва. Она невероятный аналитик. Она может объяснить, разложить всё по полочкам. То есть она задумывается, за счёт чего она побеждает. Вот Андрей больше, наверное, относится к другому типу игрока. Они входят в какую-то зону, как в туннель, и пошёл и больше ничего не видят.

— Тогда для чего вам такие паузы с Андреем?

— Это взгляд со стороны и это всё равно какое-то мнение. Мнение профессионала. Всё равно Андрей понимает очень многие нюансы, где-то в техническом плане он тоже может меня поправить, где-то успокоить, где-то даже разрядить обстановку. Бывает, что иногда во время матча сильно нервничаешь, и когда выходит тренер, он может тебя успокоить.

— Вы упомянули Веру Звонарёву, все надеялись, что она здесь выступит. Вы знаете, что у неё случилось?

— Я видела её несколько раз на кортах ЦСКА, она готовилась к турнирам. Насколько я знаю, она приболела.

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— Светлана Кузнецова числилась «петербурженкой», недавно обзавелась московской базой, и сейчас считается больше москвичкой. А вы по-прежнему верны Сочи, или у вас появилась какая-то база в Москве?

— Для меня по-прежнему лучший город на Земле – это город Сочи, но я обзавелась базой в Москве и много времени здесь провожу, потому что перемещаться из Москвы на турниры гораздо проще и удобнее. Тем более что здесь тренируется много наших девочек, поэтому вопрос с кем потренироваться здесь очень легко решается.

Анастасия Севастова, 4-я ракетка турнира

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— Вы дважды играли с Шараповой в этом сезоне – в Америке и в Пекине. Чего не хватило в Пекине?

— В Пекине мне не хватило одного очка. Если серьёзно, думаю, что матч на US Open был важнее, чем в Пекине. Мне понравились оба матча, но я проиграла в Пекине этот поединок. Я проигрывала 2:5 в третьем сете: вернуться и проиграть после этого 6:7 – это вполне достойно. В этой ситуации не будет так, что ты проигрываешь, уходишь с турнира и говоришь – я ничего не сделал. Ты сделал всё возможное и так можно проигрывать. Два раза проиграть 6:7 за последние три матча – это достойно. Такое бывает. Когда-нибудь всё изменится в другую сторону. Один-два розыгрыша – это так близко.

— Для вас игры с Шараповой были особенными – настраиваетесь, готовитесь по-другому?

— Нет, такого не было. Конечно, на US Open я не знала, как она играет. Когда выходишь на корт, ты видишь, как всё происходит – насколько быстро или насколько медленно. Мне кажется, мы подходим друг другу по своей игре. Она играет в атакующий теннис, и я стараюсь её заставлять двигаться туда-сюда, и у нас получаются хорошие матчи. Я была бы рада и здесь с ней встретиться. Мне понравилось.

— Если вернуться к US Open, то у вас там следующий матч был со Стивенс, которая потом стала чемпионкой. Когда вы ей проиграли, вы чувствовали, что она может выиграть главный трофей?

— Я не думала, что она выиграет, но конечно у неё были шансы. Она хорошо провела турнир.

— Неоднократно замечено, что игроки в теннисе «выстреливают» парно, например, Федерер и Вавринка. Чем Вы объясните тот факт, что в Латвии почти одновременно появилась пара успешных теннисистов – Елена Остапенко и вы? Конкуренция между вами есть?

— Я не знаю, почему так получилось в Латвии. Но мы только вдвоём. Больше никого нет. Конкуренция у всех есть, но я играю в свой теннис, а она – в свой. У неё отличный сезон. Я рада тому, как складывается мой сезон, и я смотрю только на себя. Я рада, что в Латвии два игрока в топ-20 у женщин.

— В связи с этим, нет ли у вас амбиций продвинуть команду в Кубке Федерации как можно дальше?

— Амбиции всегда у всех есть. И в Латвии уже об этом говорят, потому что теннис становится более популярным. Но мне не очень нравится расписание Fed Cup, особенно, когда мы играем в европейской зоне I. Может, я не знаю, буду ли я играть в следующем году или нет, потому что там сразу следом идут Доха и Дубай, а матч Кубка Федерации в зале в Таллине.

— Насколько вы с Остапенко дружны, как тесно общаетесь?

— Мы говорим «привет» и «до свидания». Нет такого, что мы очень близкие подруги.

— А в туре с кем дружите?

— С русскими, с немецкими теннисистками, потому что по-немецки ещё разговариваю. Например, с Юлией Гёргес, австрийками, с Мэнди Минеллой.