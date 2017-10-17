Шарапова начинает битву за Москву. LIVE

Сегодня Шарапова впервые за последние 10 лет сыграет на Кубке Кремля. Вступят в борьбу и другие россияне – Рублёв, Донской, Касаткина.

Кубок Кремля (ж). Сетка

Кубок Кремля (м). Сетка

14:40. К сожалению, проиграл Евгений Донской в двух сетах бразильцу — 3:6, 5:7. Матч Шараповой начнётся минут через 15.

14:36. Даже немец Филипп Кольшрайбер нарасхват.

14:32. Растут будущие чемпионы «Кубка Кремля».

14:28. Есть тут и неожиданная гостья. Испанка Карла Суарес-Наварро. Она была в предварительной заявке на турнир, но снялась с соревнований. Однако приехала на турнир. Странный факт. Будем прояснять.

14:25. Конечно турнир не ограничивается одной Марией. Тут например сегодня играет Анастасия Павлюченкова, которая только что выиграла турнир в Гонконге.

14:23. Тот же вид только сбоку.

14:22. Вот такие толпы ждали Марию после тренировки.

14:19. А это фото юной Марии. Кто знал тогда, что она станет звездой мирового тенниса.

14:17. Или есть ещё одно совместное фото.

14:15. Россиянку пытаются скрывать на стадионе от посторонних глаз, но в «Олимпийском» это сделать сложно. И самые терпеливые из фанатов могут даже сделать совместное селфи с тренером россиянки Свеном Грёнефельдом или её спарринг-партнёром Алексом Кузнецовым.

14:10. На данный момент на центральном корте идёт матч Донской — Дутра Силва. Россиянин уже проиграл первый сет, но сражается во втором. За ходом борьбы в этом матче следите на нашем онлайн-табло. Следом после этого поединка и состоятся матч дня — Шарапова — Рыбарикова.

14:05. Вот такое сегодня расписание дня в «Олимпийском».

Шарапова уже в Москве и начинает во вторник Теннисный караван перебрался в Европу, в зал. Турнир недели – «ВТБ Кубок Кремля». Также разыгрываются Стокгольм, Антверпен и Люксембург.

14:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! На турнире «ВТБ Кубок Кремля» сегодня должен быть доигран первый круг у женщин. В борьбу вступят финалистки состязаний последней недели – Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова, которые играли в Гонконге, а также пересекутся друг с другом финалистка Линца Магдалена Рыбарикова и чемпионка Тяньцзиня Мария Шарапова. Этот матч начнётся третьим запуском на центральном корте. Его мы будем вести в режиме текстовой трансляции. За ним и за всеми событиями игрового дня следите здесь.