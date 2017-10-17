Шарапова начинает битву за Москву. LIVE

Кубок Кремля (ж). Сетка
Кубок Кремля (м). Сетка
14:40. К сожалению, проиграл Евгений Донской в двух сетах бразильцу — 3:6, 5:7. Матч Шараповой начнётся минут через 15.
14:36. Даже немец Филипп Кольшрайбер нарасхват.
14:32. Растут будущие чемпионы «Кубка Кремля».
14:28. Есть тут и неожиданная гостья. Испанка Карла Суарес-Наварро. Она была в предварительной заявке на турнир, но снялась с соревнований. Однако приехала на турнир. Странный факт. Будем прояснять.
14:25. Конечно турнир не ограничивается одной Марией. Тут например сегодня играет Анастасия Павлюченкова, которая только что выиграла турнир в Гонконге.
14:23. Тот же вид только сбоку.
14:22. Вот такие толпы ждали Марию после тренировки.
14:19. А это фото юной Марии. Кто знал тогда, что она станет звездой мирового тенниса.
14:17. Или есть ещё одно совместное фото.
14:15. Россиянку пытаются скрывать на стадионе от посторонних глаз, но в «Олимпийском» это сделать сложно. И самые терпеливые из фанатов могут даже сделать совместное селфи с тренером россиянки Свеном Грёнефельдом или её спарринг-партнёром Алексом Кузнецовым.
14:10. На данный момент на центральном корте идёт матч Донской — Дутра Силва. Россиянин уже проиграл первый сет, но сражается во втором. За ходом борьбы в этом матче следите на нашем онлайн-табло. Следом после этого поединка и состоятся матч дня — Шарапова — Рыбарикова.
14:05. Вот такое сегодня расписание дня в «Олимпийском».
14:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! На турнире «ВТБ Кубок Кремля» сегодня должен быть доигран первый круг у женщин. В борьбу вступят финалистки состязаний последней недели – Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова, которые играли в Гонконге, а также пересекутся друг с другом финалистка Линца Магдалена Рыбарикова и чемпионка Тяньцзиня Мария Шарапова. Этот матч начнётся третьим запуском на центральном корте. Его мы будем вести в режиме текстовой трансляции. За ним и за всеми событиями игрового дня следите здесь.