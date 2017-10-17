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Мария Шарапова
Текст: Михаил Чесалин
Фото: Reuters

«Мы должны встретить обманщицу с распростёртыми объятиями? Как бы не так!»

А знаете, что ещё говорят? «Молодые игроки, обманывайте! Если вас поймают, вы можете вернуться».
17 октября 2017, вторник. 14:34 Теннис

Главным событием минувшей недели для поклонников российского тенниса, конечно, стал первый титул Марии Шараповой после истории с мельдонием и 15-месячного отстранения от тенниса. Мария в финале турнира WTA в Тяньцзине в драматичном противостоянии обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко и напомнила о себе всему теннисному миру.

Первый титул Шараповой после возвращения. Как это было
Шарапова выиграла первый титул за 2,5 года. Федерер победил Надаля в Шанхае, а Павлюченкова с Гавриловой ждут окончания дождя.

«Это особенная победа!» – именно эти слова Марии Шараповой вынесли в заголовок авторы текста о победе теннисистки на Russia Today. И если ход поединка, о котором рассказывается в материале, всем прекрасно известен, то слова победительницы турнира в Тяньцзине для англоязычной прессы вы могли и пропустить. «С тех пор как я завоевала свой последний трофей, прошло уже больше двух лет. Поэтому сейчас меня переполняют чувства», – сказала Шарапова, не забыв поблагодарить и свою команду, и даже соперницу – за отличный теннис.

«Я с нетерпением жду возможности сыграть у себя на родине в последнем турнире года, – сказала Мария о Кубке Кремля. – Очевидно, что поездка в Москву после завоевания титула уже многое значит. Но я действительно хочу закончить этот год на высокой ноте, тем более что я уже не помню, когда в последний раз выступала на трёх турнирах подряд. Я постараюсь выложиться по полной, поскольку знаю, что в России у меня много потрясающих фанатов».

Британский MailOnline устами своего обозревателя Майка Диксона, как ни странно, сдержанно радуется за Шарапову: «Самой серьёзной её соперницей в Тяньцзине была Пэн Шуай – 25-й номер мирового рейтинга, но при этом серия из пяти побед, увенчавшихся победой в турнире WTA, может вдохновить Марию и вернуть её в круг претендентов на большие свершения».

Шарапова начинает битву за Москву. LIVE
Сегодня Шарапова впервые за последние 10 лет сыграет на Кубке Кремля. Вступят в борьбу и другие россияне – Рублёв, Донской, Касаткина.

«Если Марии удастся добиться успеха на Кубке Кремля в Москве на этой неделе, – продолжает Диксон, – то её концовка сезона станет грозным предупреждением для соперниц в преддверии Australian Open 2018. Учитывая, что турнир будет проходить лишь через четыре месяца после рождения ребёнка у Серены Уильямс, Шарапова может стать там заметной фигурой».

Любопытно, что в комментариях к этому материалу англоязычные читатели разделились на две группы. Меньшинство поддерживает Марию, поздравляет её с первым титулом после возвращения и желает успехов, а все остальные называют обманщицей и призывают запретить ей выступать. «Очень печально. Она не победитель, она – обманщица. Тот факт, что ей позволили вернуться и выступать после использования допинга, – это посыл молодым игрокам: обманывайте! А если вас поймают, вы всегда можете вернуться», – гласит самый популярный комментарий.

Про посыл молодым спортсменам вспомнил и Washington Post, приведя недавнее высказывание теннисистки Эжени Бушар, недовольной тем, что Шарапова сразу же после возвращения получила «уайлд-кард» на несколько турниров, требующих высокого рейтинга. «Мы должны встретить обманщицу с распростёртыми объятиями? Как бы не так!» В дополнение к этому издание в очередной раз напоминает обстоятельства отстранения российской теннисистки от соревнований и рассказывает, какие эффекты якобы давало Марии применение мельдония.

Шарапова уже в Москве и начинает во вторник
Теннисный караван перебрался в Европу, в зал. Турнир недели – «ВТБ Кубок Кремля». Также разыгрываются Стокгольм, Антверпен и Люксембург.

Любопытно, что читатели французского L'Equipe придерживаются противоположного мнения. Под беспристрастным разбором изменений в мировом рейтинге, в котором Шарапова по итогам турнира в Тяньцзине поднялась на 29 позиций и теперь занимает 57-е место в мире, читатели соглашаются с тем, что Марии под силу вернуться в топ-50 лучших теннисисток планеты.

«Мария Шарапова может выиграть в Москве. Конечно, её удар справа сейчас не такой мощный, как прежде, но ей нужно время, чтобы восстановить все свои сильные качества, ведь 15 месяцев – это очень длинный перерыв. Надеюсь, трофей поднимет ей настроение». Другой читатель был более лаконичен, но собрал куда больше лайков: «Она замечательная».

Впрочем, далеко не во всех изданиях тема первого титула Шараповой после возвращения оказалась самой привлекательной. Британский Independent довольно спокойно и скромно отреагировал на победу россиянки, зато уделил большое внимание более серьёзному турниру, завершившемуся в Китае – «Шанхай Мастерс», в финале которого Роджер Федерер в двух сетах победил Рафаэля Надаля и завершил его 16-матчевую победную серию.

«Федерер проделал прекрасную работу и устроил в воскресенье великолепное шоу. В полуфинале он прошёл жёсткую проверку в игре с Хуан-Мартином дель Потро, и финал на этом фоне выглядел уже не столь серьёзным испытанием. Ранний брейк Федерера сразу же задал тон всему поединку и положил начало уверенной победе, а уверенная подача и целый ряд эйсов помогли швейцарцу довольно быстро закончить матч, получив 94-й титул в своей карьере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова WTA Кубок Кремля
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