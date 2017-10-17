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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Вся страна за меня болела эти два года. Очень хотела хорошо выступить»

Мария Шарапова к разочарованию переполненного «Олимпийского» покинула турнир «ВТБ Кубок Кремля», но обещала, что ещё вернётся.
17 октября 2017, вторник. 21:18 Теннис
Кубок Кремля (ж) 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 15:00 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Мария
Шарапова
7:6 6:4

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух сетах проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой (8) со счётом 6:7 (3:7), 4:6. Два часа на глазах переполненного зала сражалась экс-первая ракетка мира, но так и не смогла добиться победы. После матча Шарапова пообщалась с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

– Мария, вы прилетели в пять утра накануне и вот уже проиграли. Нет сожаления, что приехали сюда зря?
– Совершенно нет. Я очень стремилась закончить свой сезон в Москве. Как вы знаете, я уже 10 лет здесь не выступала. Из-за того, что я каждый год стремлюсь попасть на итоговый чемпионат WTA — тура. Это очень важный, большой турнир. Из-за этого я на родине очень редко играю. В этом году мне представилась такая возможность, несмотря на то, что это мой третий турнир подряд. Если бы он проходил не в Москве, я бы на нём не играла, после того, как сыграла эти пять матчей в Тяньцзине. Всё-таки я боролась и старалась сегодня выиграть, но соперница здорово сыграла.

– Насколько велико разочарование по поводу поражения. Что сегодня не получилось?
– Мне показалось, что она сегодня играла умно, грамотно, много мячей доставала. Может быть я не была к этому так готова как должна была. Но прошло только 45 минут после завершения матча. Я еще не анализировала всё подробно. Но она здорово играла.

– Мы обратили внимание, что каждый второй человек сидит в зале с вашей книгой. Не думали ли вы о том, что уже пора написать вторую?
– Нет, у меня ещё много лет впереди, чтобы написать какую-то другую книгу.

– Чтобы вам хотелось, чтобы с вами произошло в ближайшие 5-10 лет, чтобы достойно попасть в следующий том?
– Если честно, я не знаю и не хочу знать. Потому что жизнь сама по себе интересная штука. Несмотря на то, что я уже достигла, думаю, меня ещё многое ждёт впереди: «Большие шлемы», теннис, и другая жизнь. Но я не хочу ничего загадывать. Думаю, в этом прелесть жизни.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как сегодня на вас сказалось ваше физическое состояние? Вы провели сегодня всего одну тренировку, акклиматизация — повлияло ли это на всё на вас?
– Я думаю и мне тяжело, и ей тяжело, это всем понятно. Но, как я сказала, если бы турнир проходил не в Москве, я бы на нём не сыграла. Я хотела хорошо выступить. Физически, если честно, я себя чувствовала нормально. Особенно после того как сыграла пять матчей на протяжении пяти дней. Это было для меня большим сюрпризом. Я знала, что этот матч будет физически тяжёлым. Мы уже играли пару раз. Последний матч у нас был тяжёлый в Акапулько-2015, три сета. Я знала, что она может здорово сыграть сегодня.

– Как вам обстановка на сегодняшнем матче, поддержка зала? Как вы себя ощущали?
– Поддержка была замечательная. Был полный стадион. Я конечно не знала, чего ожидать, но очень стремилась сыграть на родине. Вся страна за меня болела в этот период, в последние два года. Я очень хотела хорошо выступить. Не получилось, но думаю у меня ещё будет возможность в следующий раз.

– Вы однажды сказали, что будете завершать карьеру в 2016-м году после Олимпиады в Рио. Как сейчас вы смотрите на свою карьеру, как долго вы ещё будете играть?
– Я не знаю, сколько ещё лет. Но если бог даст сил и здоровья, то надеюсь, что ещё много. Как вы видите я очень люблю этот спорт. Стремлюсь становиться всё лучше и лучше, как игрок на тренировках. Из-за этого я играю в теннис. Несмотря на хороший или плохой день, я всегда стремлюсь сыграть матч. Сегодняшний день – тяжёлый. Проигрывать всегда сложно, но я знаю, что у меня ещё много лет впереди. Не знаю сколько, но надеюсь, что много.

– Есть такая поговорка «возвращаться плохая примета». Тяжело ли вам было вернуться в топ? Не могли бы оценить ваши материальные и моральные потери за время дисквалификации?
– Конечно же это был очень тяжёлый период, особенно ментально. Но самое главное, что я поддерживала хорошую физическую форму. Потому что я знаю, что входить в этот режим, играть все турниры тяжело, если пропускаешь очень много времени. Во время того, когда ты ничего не делаешь, все тренируются и играют. Да, у меня есть опыт, я знаю, как это делать. Но когда такое время пропускаешь, то сложно войти в рутину матчей и тренировок, быть в новом городе, где уже давно не бывала, хочется побыстрее домой. Это всё надо опять чувствовать. У меня были травмы, было тяжело. Я пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Мне очень хотелось выступить на самых больших турнирах. Ментально тяжело. Но за это время я много чего достигла. Выиграла тяжёлые матчи – на US Open обыграла Халеп. Для меня это был очень эмоциональный и тяжёлый физически матч. Я выиграла свой первый титул в этом году. Так что, думаю, шаг за шагом всё будет лучше.

– Хочется ли вам снова сыграть с Сереной Уильямс и как скоро это произойдёт?
– Зачем загадывать? Я думаю у нас ещё много лет впереди в туре, мы встретимся ещё много раз.

– Вы используете этот приезд в Москву для каких-то других целей, кроме как выступить на корте? Встретиться с родными?
– Нет, у меня была цель сыграть этот турнир, уже конец сезона. Если честно, я бы ещё несколько турниров сыграла, может быть только пару дней отдохнула, и была бы готова играть. Но, к сожалению, это конец сезона и нужно чуть-чуть отдохнуть, и готовиться к новому.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова
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