Два российских дерби на Кубке Кремля. LIVE

Кубок Кремля (ж). Сетка
Кубок Кремля (м). Сетка
Шарапова проиграла в Москве. «Олимпийский» в шоке. Как это было
Мария Шарапова впервые за последние 10 лет сыграла на Кубке Кремля, но сошла с дистанции уже на старте.
13:30. Добрый день всем поклонникам тенниса! На турнире «ВТБ Кубок Кремля» сегодня будет доигран первый круг у мужчин и начнётся второй в обоих разрядах. Дарья Касаткина померится силами с Катержиной Синяковой, ещё две россиянки сразятся между собой – Елена Веснина и Наталья Вихлянцева. У мужчин тоже пройдёт российское дерби – Андрей Кузнецов – Даниил Медведев. За всеми этими матчами и другими событиями игрового дня следите здесь.
«Вся страна за меня болела эти два года. Очень хотела хорошо выступить»
Мария Шарапова к разочарованию переполненного «Олимпийского» покинула турнир «ВТБ Кубок Кремля», но обещала, что ещё вернётся.