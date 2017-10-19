Касаткина: в толпе зрителей иногда бывает страшновато

Россиянка Дарья Касаткина уверенно вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Во втором раунде она прошла другую молодую теннисистку – Катержину Синякову. После встречи россиянка ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Дарья, можно сказать, что этот матч сложился легче, чем игра первого круга?

— Матч был нелёгкий, особенно в конце. Я не реализовала большое количество брейк-пойнтов, соперница смогла вернуться обратно в игру. В конечном счёте я рада, что смогла закрыть матч.



— Было много спорных моментов. Насколько выбивало из колеи отсутствие системы «Hawk-Eye»?

— Часто выбивало. Мне два эйса зажали сегодня (смеётся), причём на очень важных очках. Было бы здорово, если бы на всех турнирах, хотя бы на двух кортах были бы повторы. Всё-таки здесь свет достаточно яркий, и каждый судья может допустить ошибку.



— Чем первый корт отличается от центрального?

— Трибуны только с двух сторон. Центральный корт намного больше.



— А покрытие?

— Было бы плохо, если бы покрытия на кортах сильно отличались (смеётся). Здесь вроде не отличается сильно.

— Ваш матч будет первым запуском в четверг. Насколько вам это удобно?

— Для меня самое главное, что на центральном корте.



— Что можете сказать о вашей следующей сопернице Александре Саснович?

— Я очень хорошо знаю Сашу. Последний раз играли в Цинциннати. Но на улице это другая история, потому что Саша очень любит играть в зале. Нужно будет хорошо подготовиться к матчу.



— В чём разница в устройстве игроков в Москве и Петербурге?

— Мне нравится, что в Москве отель очень близко к арене. Можно просто пешком дойти. Такое вообще редко встречается. Правда в Санкт-Петербурге такой хороший отель, что я там согласна ездить на машине. Везде есть и плюсы, и минусы.



— На турнирах совершенно разная организация перемещения игроков. В Москве у игроков совместная зона с зрителями, а в Петербурге игроки отдельно. Что вы предпочитаете?

— Это огромный плюс Санкт-Петербургу. Бывает иногда немного страшновато, потому что такие люди подходят (смех от журналиста). Это с одной стороны смешно, с другой стороны не очень. Мы пересекаемся с людьми, которые с улицы и не понятно, что у них на уме. Реально надо ходить с охраной, потому что они к нам подбегают, они нас трогают, они от нас постоянно что-то хотят. А мы с ними не очень хотим пересекаться. На всех турнирах есть определённая зона для игроков, где ты ни с кем не пересекаешься. Но не нужно идти 15 минут из раздевалки в ресторан, потому что тебя окружает толпа людей и они не дают тебе просто пройти. Они кричат и что-то постоянно хотят. А у Маши Шараповой ещё хуже было вчера, даже не представляю, как она выжила.

Касаткина: Бывает иногда немного страшновато, потому что такие люди подходят. Это с одной стороны смешно, с другой стороны не очень. Мы пересекаемся с людьми, которые с улицы и не понятно, что у них на уме.

— Вы уже читали биографию Марии Шараповой?

— Я купила тут на русском языке. Уже прочла 80 страниц. Дошла до того места, где она уже оказалась в академии.

После окончания пресс-конференции Дарья ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».



— Дарья, год назад у вас остались неприятные воспоминания от первого корта, где вы уступили Юлии Гёргес. Тогда вы сказали, что на вас давила атмосфера домашнего турнира. Спустя год опыт помогает справляться с этим?

— Да. С каждым моим приездом на этот турнир, мне здесь нравится всё больше и больше. Уже не обращаешь такого внимания на происходящее. Конечно, встречаются какие-то неприятные крики с трибуны, но это уже так не отвлекает. Просто фокусируешься на игре и принимаешь только позитивную энергию от болельщиков.



— С точки зрения качества вашей игры ваш лучший матч в 2017 году?

— Наверное в Ухане против Халеп. Я вышла и у меня не было чувства куража, было ощущение, что я просто играла хорошо. Это очень важно. Часто бывает, что ты играешь очень круто, потому что из кожи вон лезешь, а тут было всё иначе. Я просто вышла и сыграла абсолютно спокойно. Просто поняла, что мой уровень намного выше. И я получила от этого матча много удовольствия.



— Над какими компонентами хочется поработать в ближайшее межсезонье?

— Подача. На «Кубке Кремля» начала подавать агрессивнее, но процент попадания пока хромает. Да и всегда есть над чем работать. Сейчас у меня свежий взгляд в моей команде – новый тренер. Думаю, что он найдёт вещи, над которыми нужно работать.

— В связи со сменой тренера не поменяется ли место предсезонной подготовки?

— Нет. Начну в Словакии, потом поеду в горы, оттуда во Флориду, а затем уже в начале сезона в Австралию.



— Надеетесь, что ваш твиннер в Канаде станет лучшим ударом года?

— Не так, чтобы я молюсь на это, но было бы неплохо. Пока что на мой взгляд лучше удара не было. Я бы честно оценила другие удары, но нет лучше.



— Вы не так давно играли с королевой номинации «лучший удар» — Агнешкой Радваньской. Какие впечатления остались от этой игры?

— Я думаю, что со стороны смотреть было очень интересно, потому что каждый розыгрыш по 25 ударов. Постоянно резанные, выходы к сетке, свечки, с лёта непонятные удары… Матч был реально интересный. Мне самой было любопытно сыграть против неё, это была наша первая встреча. Так что просто было интересно посмотреть, что же у нас будет на корте и я не разочаровалась.

— Вы дважды в этом году обыграли Алёну Остапенко. Чувствовали уверенность перед вторым матчем?

— Старалась не думать о победном финале против неё, потому что разные покрытия. Я знаю, что при том что Алёна выиграла «Ролан Гаррос», она больше любит хард. Но я, конечно, настроилась. Принципиальный матч был.



— Вы запустили еженедельную рубрику на «Инстаграме». Как это продвигается?

— Неплохо. Комментарии есть, лайков много, значит хорошо идёт. Сейчас думаю над следующей рубрикой.



— То есть у вас нет планов заранее, просто в последний момент решаете?

— Самый первый пост мы заранее придумали – про музыку. Потом буквально за день решили, что второй будет про еду.



— А кто вам помогает?

— Одна из ассистенток моего агента. С ней прикольно делать такие темы. Не успела я выставить одно, как уже следующая пятница – написала про фильмы. А сегодня уже среда? Ох, надо уже думать про следующую рубрику.

Соперница Касаткиной по четвертьфиналу – Александра Саснович – во втором круге выбила из турнира первую сеяную – Кристину Младенович. Француженка потерпела десятое поражение кряду, но в понедельник всё равно впервые войдёт в топ-10. После победы над первой ракетой турнира белоруска пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».



— Александра, матч получился неровным. Как сами оцениваете игру?

— Я не очень довольна качеством своей игры, несмотря на то что я выиграла. Первые два сета не очень были качественные с моей стороны. В третьем сете было лучше, но всё равно я показала не тот теннис, что могу.



— Ваша соперница сделала 16 двойных ошибок. В такой момент уже не начинаете рассчитывать на них?

— Нет, я об этом не думала. Наоборот даже, когда она подаёт эйс, а потом двойную, то получается, что я не в матче. Не было даже длинных розыгрышей, чтобы в матч войти, поэтому может такая игра и получилась. Потому что в принципе я была в неплохой форме. Я проведу ещё одну тренировку и надеюсь, что завтра будет лучше.



— Вы наверняка знали, что у Младенович серия поражений. Чувствовали, что сейчас отличный момент, чтобы её обыграть?

— Конечно, знала. Мы ведь следим друг за другом, но старалась об этом не думать. Довольна своей победой сегодня.



— В четвертьфинале вам играть против Дарьи Касаткиной. Какие ожидания?

— Два раза я ей проигрывала, но это будет новый день. Думаю, что получится интересный матч.



— У вас прекрасные в результате в зале. Почему вам больше нравится играть именно в закрытом помещении?

— Да, мне очень нравится играть в зале. Я ведь из Минска, где мы девять месяцев в году тренируемся в зале. Для нас это привычнее, поэтому очень хорошо себя чувствую.



— А если сравнить эти корты с теми, на которых играете Кубок Федерации?

— В Беларуси чисто по свету комфортнее. И вообще мне больше в Минске нравится, ведь играю дома.

— А по скорости покрытия?

— У нас побыстрее. Здесь довольно медленно мячи отскакивают.



— Много думаете о предстоящем финале Кубка Федерации?

— Ещё когда сыграли последний матч полуфинала, то все сразу думали о финале. Теперь все с нетерпением ждут этой встречи. На матче ожидается 15 тысяч зрителей. Со всей Беларуси должны приехать болельщики. Это очень здорово играть за свою страну для зрителей, болельщиков, родителей, которые будут присутствовать на матче.



— У вас идеальный результат в этом году в Кубке Федерации. Это соревнование вас вдохновляет?

— Да, это абсолютно другой турнир, ведь ты играешь в команде. Другая атмосфера, другое отношение, команда и капитан всё время рядом. Мне очень нравится. Я всегда с огромным удовольствием жду матчей Кубка Федерации.

— Насколько вы близки с вашими подругами по сборной?

— Мы достаточно неплохо общаемся, когда играем на одних и тех же турнирах. Общаемся как коллеги. Дружба? Она в теннисе всё-таки маловероятна, но мы в хороших приятельских отношениях.

— Почувствовали, как популярность тенниса в стране изменилась после успехов в Кубке Федерации?

— Да. Родители уже стали чаще приводить своих детишек в теннис. Всё развивается. Это здорово, я считаю.



— Какие виды спорта любите смотреть помимо тенниса?

— Хоккей и биатлон. Биатлон даже больше тенниса нравится. Болею, конечно, за Дарью Домрачеву?



— А себя в биатлоне можете представить?

— Нет. Если бы я чем-то другим занималась, то лёгкой атлетикой – прыжки в длину или бег на 200 метров.



— Как справляетесь с негативными комментариями в соцсетях?

— Сначала мои родственники и знакомые читали комментарии и просто ужасались, как люди могут писать такие омерзительные вещи. Как его после такого вообще за человека считать? Мне самой всё равно. Пишите, сколько хотите, меня это не волнует. Я знаю, что если люди такое пишут, то значит у них не всё хорошо, но это меня не касается. Я всё равно считаю, что добра в мире больше, чем зла.

Саснович: Мне самой всё равно. Пишите, сколько хотите, меня это не волнует. Я знаю, что если люди такое пишут, то значит у них не всё хорошо, но это меня не касается. Я всё равно считаю, что добра в мире больше, чем зла.

— Какие предварительные итоги сезона?

— Начало было неплохим, а вот концовка не получилась. Я приболела в Токио, который является одним из моих любимых турниров. Не повезло с болезнью. Обидно, что провалила азиатскую серию. Надеюсь, что хорошо сыграю в Москве.

— Чем будете заниматься в межсезонье?

— Там ещё непонятно. Будем решать или на море, или куда-нибудь поблизости – в Германию или Чехию. Но отдыхать я точно буду хотя бы дней десять, потому что нужна перезагрузка. Предсезонная подготовка у меня будет дома, где есть все условия.