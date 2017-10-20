Тройной удар. Касаткина, Медведев и Вихлянцева всё ещё в игре

В четверг россияне показали стопроцентный результат на «ВТБ Кубок Кремля». Дарья Касаткина выбила из сетки Александру Саснович, Даниил Медведев впервые обыграл первого номера посева, а Наталья Вихлянцева выдержала трёхчасовой марафон против Ализе Корне. Послушаем, что говорили победители на пресс-конференциях.

— Дарья, был ли этот матч для вас самым пока тяжёлым на этом турнире?

— Вы думаете, с Настей [Павлюченковой] было не тяжелее – 7:6 в первом сете? Я считаю, что начала матч очень хорошо и на протяжении первого сета показывала довольно высокий уровень игры. Затем в какой-то момент, при счёте 5:1, когда я проиграла свою подачу, немножко почувствовала, что меня подзажало. И вот уже дело дошло до 5:4 и подаёт моя соперница. Слава богу, она подала двойную на первом очке и меня немножко подразжало. В целом матч действительно был напряжённый, всё-таки это уже четвертьфинал, и каждый хочет победить.



— За счёт чего обыграли Саснович? За полтора года вы уже победили её на Кубке Федерации и в Цинциннати.

— Не знаю. Просто так выходит. Настраиваюсь, показываю свой уровень игры. И получается так, что я оказываюсь лучше. Но у нас каждый матч был довольно-таки напряжённый, даже в Цинциннати. Хотя там по счёту он был и попроще, но по игре такого не скажешь. Саша действительно очень любит играть в зале, поэтому я не ждала, что будет какой-то лёгкий матч.



— Как вы вообще оцениваете Саснович как соперницу, сложно ли было с ней бороться?

— Саша – очень хороший игрок, я это помню Кубку Федераций, когда она отдавала всю себя, и с ней было тяжело играть всем. Я знаю, что Саша очень любит выступать в зале, где у неё всегда хорошие результаты. Поэтому этот уровень для неё не предел, она может идти дальше.



— Каждый матч на турнире вам назначают всё раньше и раньше. Хватает ли времени на восстановление?

— Вполне хватает. Я не играю тут пару, и у меня не было трёхсетовых матчей. Я не играла дольше полутора часов. Так что отношусь к этому спокойно.



— Вы вызывали тренера на корт, и он помог вам. Что он вам сказал?

— Когда ментально тяжело, хочется, чтобы близкий человек вышел и что-то подсказал или просто подбодрил. Он действительно помог сегодня и успокоил меня.

— Вы сейчас на подъёме – можно ли сказать, что набрали форму к концу сезона?

— Да, я думала об этом: осталось всего несколько турниров в году, а я только набираю форму. Будто нельзя было пораньше это сделать! Но лучше так, чем вообще не набирать форму и весь сезон играть плохо.



— Насколько вы оправились после майской травмы?

— Тьфу-тьфу-тьфу. Я полностью оправилась, играю без тейпа и вообще об этом не думаю. Тяжело сказать, возможно, я бы показала лучший результат, если бы не получила эту травму, но в итоге она сделала меня сильнее и привела к решениям, которые повлияют на мою карьеру – надеюсь, в лучшую сторону. То, что я получила травму, я расстроилась, но не жалею об этом. То, что нам преподносит судьба, надо принимать.



— В чём, на ваш взгляд, особенность российских игроков, которых очень много в туре?

— Мы психологически очень выносливы, потому что растём в суровых условиях и должны всего добиваться своими силами.



— Где вы получали теннисное образование?

— Я начала тренироваться в своём родном городе Тольятти, и там были тренировки не очень интенсивные. Когда я поехала тренироваться в теннисную академию в Словакии, то там поняла, что такое настоящие тренировки с нереальным графиком.



— А почему не выбрать другой город России, например, Москву?

— Москва – слишком большой для меня город, тут ужасный трафик, надо очень всё серьёзно планировать – заказывать корты, фитнес и можно потратить полдня только на переезды в машине. В Словакии всё гораздо удобнее, страна компактная, всё очень близко и плюс перелёты по Европе удобнее осуществлять оттуда.



— Какие ожидания от полуфинала?

— Никаких. Я даже не знаю, с кем играю. И перед турниром у меня не было никаких ожиданий, и вообще от концовки сезона. Была готова к тому, что буду проигрывать в первом круге. Я наслаждаюсь тем, что могу выигрывать матчи, что я уже в полуфинале на одном из своих любимых турниров дома. Буду выходить и стараться показывать всё, что я умею.

— Даниил, что означает первая в карьере победа над первым номером турнира? Хотя у вас были и победы над более высокорейтинговыми игроками.

— Честно говоря, на это никогда не обращал внимания, потому что как вы и сказали, всегда приятно просто побеждать более именитых соперников, с более высоким рейтингом. Я даже и не знал, что никогда не побеждал первого сеяного. Приятно, что вы это заметили.



— Ваш соперник сейчас 9-й в гонке за попадание в Лондон. В чём сложность его игры и за счёт чего вы его обыграли?

— Сегодня у меня в принципе получалось всё, несмотря на то, что я был очень уставший и до матча у меня очень сильно болела спина. И я вообще не представлял, как я буду играть, честно говоря. Но во время матча разбегался, всё получалось. А у него немножко не шла игра, но потом он собрался, вернулся и тут уже было очень тяжело. Но я смог его дожать, и очень доволен своим теннисом сегодня.



— Было заметно, что ваш соперник играет первый матч из-за того, что у него был пропуск первого круга?

— Да, это было немного заметно. Он не очень хорошо начал, я сам был очень уставший в начале и мне надо было хорошо разбегаться. В начале мы оба не очень хорошо играли, но я постепенно поймал ритм, а он совершал очень много невынужденных ошибок, плюс я его поддавливал. Потом во втором сете он собрался, и я считаю что провёл хорошую концовку поединка – смог его дожать при том, что он показывал уже хороший теннис.



— Хватит ли времени, чтобы успеть восстановиться к пятничному четвертьфиналу?

— Я надеюсь, обещать не буду, но, думаю, всё должно быть хорошо.



— За счёт чего вам всё-таки удалось прервать серию из 8 поражений, тянувшуюся с августа?

— Я поменял ракетку. Мне прислали другие ракетки, они легче и с более короткой ручкой. Конечно, сказываются конец сезона и усталость, но с другими ракетками я начал играть, как раньше. Понятное дело, я могу и проиграть, но я рад, что вернул свой теннис, нашёл причину поражений и теперь могу хорошо играть.



— Проблемы со спиной не мешали в парном матче?

— В принципе, одиночный матч был не очень долгим, но, честно говоря, я очень нервничал, особенно в конце, отдал много эмоциональных сил. Тяжело было в начале парного матча. Нам немного не повезло, у нас было два брейк-пойнта на их подаче, потом Мишу чуть «поджало» на его подаче – 5:4. Второй сет они играли лучше нас, потому что они хорошие парные игроки.



— У вас с Михаилом Елгиным есть договорённость дальше играть в паре?

— Договорённости нет, не знаю, какой у меня будет рейтинг, но я думаю, что мы ещё сыграем, может быть, в Австралии. Мне нравится с ним играть.

— Тот факт, что вы своего следующего соперника легко обыграли в прошлом году в квалификации, влияет на настрой?

— Это ничего не значит, потому что я помню – в прошлом году он закончил свой первый матч чуть ли не после двенадцати. Это был сумасшедший поединок, я следил за лайв-счётом и думал: «Хорошо побегает». На следующий день он вышел «никакой», уставший, и я его обыграл. Сейчас совершенно другая ситуация – он обыграл хороших игроков. Я не смотрел его матчи, но видел, что он хорошо подаёт. Уверен, что в четвертьфинале лёгкой прогулки ожидать не стоит.



— Чувствовалась ли поддержка трибун сегодня на центральном корте и на дальнем, где вы играли пару?

— Было много людей на центральном корте во время одиночной игры, они очень хорошо поддерживали. Это прибавляет сил, даёт кураж в важные моменты. На паре тоже было достаточного зрителей, просто поддерживать им было особо нечего – скучный матч получился (смеётся).



— Эта победа помогла вам выйти на седьмое место в гонке Next Gen ATP. Насколько следите за этим?

— Пристально не следил, но когда стал проигрывать несколько турниров подряд, начал переживать: другие же играли хорошо. Перед «ВТБ Кубком Кремля» очень расстроился, потому что понял, что вылетаю. Плюс был не уверен, что выиграю у Андрея [Кузнецова], а потом – у Карреньо-Бусты. Когда вчера зажало спину, думал: «Наконец-то я играю хорошо, но вот теперь другая проблема». Но я рад, что пока что на седьмом месте. Надо выигрывать следующие матчи.



— Как вы для себя рассматриваете турнир в Милане: как бонус или как серьёзное испытание?

— Я рассматриваю его как бонус. Все очень устали, ещё будет турнир в Париже, думаю, его никто не пропустит. Сыграть такой турнир со своими сверстниками, с которыми играл по юниорам, с немного шуточными правилами… Я думаю, все расслабятся и поедут спокойно отдыхать.



— Как относитесь к решению Зверева о том, что он собирается играть оба турнира – Милан и Лондон?

— ну как я могу к этому относиться. Когда он это сказал, я был восьмой – я расстроился в этот момент (смеётся). Ну, он сказал, что до конца не уверен.



— Подача шла сегодня хорошо. Вы в хорошей физической форме были или просто были сосредоточенны?

— Это не из-за физического состояния. Всегда приятно подавать хорошо, чтобы играть меньше розыгрышей и может даже было больше сил на приёме. Я очень рад, что хорошо шла подача. Единственное – гейм, который я проиграл. Я там тактически неправильно сыграл – подал ему слишком много под право. Сам виноват сам проиграл. Что касается игры на приёме. Вообще он обычно лучше подает, чем сегодня.



— Чувствуется ли другая атмосфера в конце года по сравнению с той, что была в начале?

— Видно, что многие пропускают турниры, снимаются: только по себе могу сказать, что очень устал. Но надо играть до конца, таков наш спорт.

— Наталья, у вас получился очень долгий матч. Можете сформулировать, где были ключевые моменты и за счёт чего вы одержали победу?

— Ключевой момент, я думаю, был во втором сете при счёте 4:5. Была моя подача, было больше, ровно, потом опять больше. До матчболов дело не доходило, но мне удалось всё-таки этот гейм взять, он мне дал много сил и следующий гейм, когда я её подачу взяла, уже настроилась, что нужно просто сейчас этот каждый мяч выигрывать, а потом уже и думать о том, что где-то там недоработала, или устала. Нужно было просто переломить ход событий. Потом в третьем сете был счёт 1:3. Конечно, тоже было немного нервно. Но, знаете, в некоторых ситуациях даже лучше, когда ты проигрываешь. Ты уже просто отпускаешь, играешь уже на спокойствии, получается всё выигрывать. Конечно, мне и публика помогла. Просто было несколько переломных моментов, когда мне удалось поверить в себя и уже дожать соперницу.



— Тренер велел Корне постоянно вам играть под право. Вы действительно часто ошибались с форхенда.

— Вообще у меня слева удар намного лучше. Все это знают. Но когда у меня идёт удар слева и подача, то справа удар подтягивается. Но сегодня были более нервные моменты. Как я уже говорила – в академии я очень часто играла с Ализе. Все сеты я ей проигрывала. У нас было 4:4, она выигрывает следующие два гейма. Через два-три дня играем – 5:5, но она снова два гейма дожимает. Потом опять 4:4 – снова дожимает. Поэтому, когда в первом сете я упустила возможность, то я постаралась сразу забыть об этом и настроиться на следующий сет. Знаю, что с Ализе нужно до последнего момента бороться, до последнего дожимать и выигрывать. Конечно, все прекрасно знают, что справа у меня хуже, но я буду стараться и тренировать этот удар.



— Получается, что эти проигранные сеты на тренировке стали для вас дополнительной мотивацией.

— Да. Я вспомнила, то, что я делала не так. Конечно, в основном мы играли на грунте. По-моему, один сет – на харде. Но сейчас, это другое покрытие, ещё и в зале играли. Конечно, мне это помогло.



— Нет ли у вас желания поблагодарить Даниила Медведева, что он перед вами сыграл два сета, а не три? А то вы могли бы ещё позже закончить.

— Смеётся. Я как раз видела сейчас маму Даниила, и она меня поздравила. Хорошо, что получилось сегодня без задержек. Знаете, бывает такое, что зайдёт кто-то на корт и играет три сета, и все остальные за ним играют три сета. Или сыграет кто-то тай-брейк, и все остальные за ним тоже тай-брейк. Ну, не знаю – обобьют корт, или что-то.



— Сил на полуфинал хватит?

— Конечно, а как их может не хватить? Я уже много раз говорила, что это последний турнир года. Куда ещё силы копить? Пускай уж на этом турнире я продемонстрирую свой лучший теннис. Буду стараться перед зрителями, своей семьёй и всеми, кто смотрит матч.… Да, вообще это закрытый хард. Так получается, что он ещё и дома проводится. Ну и для меня это большой толчок, здесь очень много людей приходят на мои матчи и много моих знакомых, перед которыми мне хочется показать всё лучшее, что я могу, и мне это нравится, я получаю удовольствие от этого.



— Удалось ли вам заметить, как менялось настроение вашей соперницы?

— Да, ну я учила в школе французский, некоторые реплики я понимала и, конечно, по настроению Ализе я знаю уже, когда она начинает нервничать, нужно немного поддавить, или может немного, наоборот, отпустить. Психологически мне очень помогло это сегодня, то есть я уже понимала, когда нужно брать игру в свои руки.