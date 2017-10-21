«Знала, что Касаткину ожидает блестящее будущее»

Чемпионка «ВТБ Кубок Кремля»-2015 в парном разряде Дарья Касаткина добралась до финала в одиночном разряде нынешнего розыгрыша. До титула ей осталось сделать один шаг. В пятницу россиянка победила Ирину Бегу из Румынии и теперь сыграет с немкой Юлией Гёргес, которая как раз выбила саму Дашу в четвертьфинале розыгрыша-2016, а в этом году на пути к финалу выбила из сетки ещё одну представительницу России – Наталью Вихлянцеву.

— Дарья, уже 6-й раз вы играли с Бегу. Чем-то сегодняшний матч отличался от предыдущих? Удивила ли она вас чем-то сегодня? За счёт чего вы победили?

— Вообще она меня никак не удивила сегодня. Было видно, что она, конечно, подустала, потому что она сюда прилетела из Тяньцзиня. И было видно, что она немножко, скажем так, не в лучшей физической форме, и я смогла этим воспользоваться.



— Второй сет начался с длинной серии брейков. Что у вас не получалось в этот момент, и как удалось выбраться из этой ситуации?

— На самом деле, просто не складывалась игра на подаче. Потому что подавала я, в принципе, правильно, варьировала подачу – то резаную, то кручёную, в тело, меняла направление. Просто сама игра на подаче не очень шла.



— У вас с каждой победой становится всё больше поклонников. Это воодушевляет вас или сковывает?

— Вообще не сковывает. Рада, что людям нравится, как я играю, какой я человек. Наоборот это придаёт уверенности в себе.

— В случае победы завтра в финале вы попадёте в топ-20. Насколько для вас это принципиально?

— Пока вы об этом не сказали, я об этом даже не знала (смеётся). Это вообще не принципиально. Для меня неважно, будет у меня карьерный прорыв или нет. Я рада, что смогу сыграть на домашнем турнире в финале. Для меня сейчас главное – что у меня будет возможность победить.



— Если бы вам предложили вести блог с турнира, то какую тему вы бы выбрали?

— С турнира тяжело, потому что единственное, что мы делаем, это едим. Больше нечего показывать – в раздевалку же с камерой не зайдёшь. Некрасиво будет. Поэтому кроме как снимать чьи-то тренировки, фитнес или еду, больше нечего.



— Следите ли вы за соперницами из топ-10 и будете ли смотреть итоговый турнир в Сингапуре?

— Я знаю, что сегодня уже распределились группы. Но вообще я не слежу за турниром, если я из него уже выбыла или не участвую. Результаты могу только посмотреть для интереса, а матчи не смотрю особо. Я больше по мужскому теннису фанатею. Вот Итоговый мужской буду смотреть.

— В отличие от других теннисистов, вы не боитесь подавать вторую подачу тем же мячом, что и первую, если первая не прошла. Это отсутствие суеверия?

— Не думала об этом никогда. У меня другое суеверие – если я первую не попала, то этот мяч предназначен для второй подачи.



— С кем хотите играть в финале? (на момент пресс-конференции матч Гёргес – Вихлянцева ещё шёл. – Прим. «Чемпионата»)

— Не знаю, с кем хочу играть. Буду просто анализировать матч. Мне, если честно, не важно.



— Сложно играть против соперников, которые слабее по тем или иным причинам? Например, с травмой.

— У всех разное отношение. Например, Рафа, если он видит, что у соперника какая-то травма, то он начинает «душить», «убивать» и не оставляет шансов. Он видит слабое место, он чувствует это и начинает давить. А кого-то, наоборот, зажимает, потому что чувствует, что вот она, возможность, соперник слаб, и он вдруг начинает делать неведомые вещи. Всё зависит от человека, от его психологии.

— У вас уже будет не первый финал в карьере. Чем отличается подготовка к решающему матчу на турнире, который в любом случае будет последним?

— Такой вопрос… Это всего второй финал(смеётся). Я даже не знаю, что ответить. Я наоборот стараюсь сделать подготовку не особенной, чтобы не было ощущения, что сегодня что-то должно быть по-другому. Просто постараюсь следовать тем же самым ритуалам, делать всё то же самое, что и в предыдущие дни.



— Как относитесь к тому, что теннис объединяет людей из разных стран? За вас болеют болельщики по всему миру, вы более за спортсменов из других стран, континетов.

— Это очень здорово. Я за мир во всём мире. Спорт объединяет людей. Это правда. Очень тяжело смотреть за ситуацией, которая происходит сейчас, когда случаются теракты, военные конфликты. Это страшно. Я за то, чтобы все мы были едины и относились дружелюбно друг к другу.



— Как думаете, наступит ли в России когда-нибудь такое время, когда игрокам не надо будет искать академию во Франции, Словакии и так далее?

— Ну, я надеюсь, что такое время наступит. Было бы хорошо, потому что очень многие молодые игроки уезжают, и если у них нет тренера, они чувствуют себя потерянными и не знают, куда им дальше идти. Поэтому было бы здорово, если бы появилась такая база в Москве или Питере – национальный теннисный центр, куда мог бы приехать любой сборник, и ему оказали бы помощь, предоставили бы тренера, корты, фитнес, питание.



— Елена Веснина говорила об идеи открытия теннисной академии в Сочи. Вы бы приехали тренироваться туда? Не только в Москву и Питер.

— Зависит от Елены – как она всё организует. Если там будут предоставлены все условия, то почему бы и нет.

— Юлия, тяжело ли играть матч, когда соперница делает медицинскую паузу, а через какое-то время прибавляет?

— Да, всегда трудно играть против игрока, который получил травму. Но я так понимаю, что это была несерьёзная травма, потому что после этого она начала хорошо подавать. И фактически начался новый матч. Мне было главное сохранить свой настрой. Когда я поняла, как она играет, я стала играть лучше сама.



— Учитывали ли вы при подготовке к матчу, что соперница накануне провела марафонский вечерний поединок?

— Могу сказать, что я учитывала это, конечно. Но всё равно фактически ты начинаешь матч с нуля. С другой стороны, мы все – профессионалы, мы знаем, как восстанавливаться, поэтому моя задача была – не давать ей никаких бесплатных очков, то есть не совершать невынужденных ошибок или каких-то лёгких ошибок, играть как можно жёстче. И мне это удавалось, потому что, конечно, когда она делала не берущиеся удары или хорошо подавала, то было сложно. Но я всё равно старалась делать розыгрыши как можно более тяжёлыми для моей соперницы, и в этом как раз заключалась тактика, которую вы спрашиваете.



— Будет ли сказываться фактор, что вы проиграли 6 финалов подряд?

— На самом деле, я не буду менять что-то, не думаю, что я сейчас должна думать о трофее, я просто буду относиться к этому финалу, как к очередному матчу. Есть вещи, которые я могу изменить, есть вещи, на которые не могу повлиять. То же самое касается Дарьи, поэтому, в принципе, возможно, это мой последний матч в сезоне. Я буду к нему готовиться так же. Я пока ещё не знаю, как сложится мой рейтинг. Может быть, есть возможность поехать в Чжухай, но официально это мой последний матч.



— В этом сезоне у вас результаты гораздо лучше, чем в двух предыдущих. Как так получилось?

— Два года назад я полностью поменяла команду, я распрощалась с предыдущими людьми, которые работали со мной, я набрала новых людей и вот эта упорная работа, которую мы проводили за это время, сейчас приносит свои плоды. Она не приносит свои плоды за 2 месяца, но я сейчас как раз отдачу я ощущаю, поэтому у меня был хороший сезон. Надеюсь, это продолжится в следующем сезоне.



— Что думаете по поводу вашей следующей соперницы – Дарьи Касаткиной? У вас статистика матчей – 2-2. Что можете о ней сказать?

— Впервые я сыграла с Дашей два года назад на грунте в Бухаресте, и тогда я выиграла. При рукопожатии я сказала, что её ожидает блестящее будущее, и с тех пор я слежу за её игрой, за её выступлениями. И я рада, что была права, потому что она сейчас достигла хороших результатов, вошла в топ-30. В общем, я её так же очень уважаю, как игрока. Она отличается от других девушек, она умеет показывать уважение к остальным игрокам, поэтому она мне очень нравится на самом деле. Я надеюсь, что мы проведём отличный финал завтра и будем наслаждаться этим моментом.



— Сейчас вы играли с Вихлянцевой, завтра будете с Касаткиной. В чём ваш секрет игры на стадионе, где публика болеет за вашу соперницу?

— Могу сказать, что я не должна себя как-то особо настраивать. Зачем? Это финал. Это сама по себе достаточная ситуация. Совершенно нормально, что местная публика поддерживает своего игрока. Я уважаю это. С другой стороны, я заметила, что и ко мне публика относилась с уважением и была объективна.