«Московская публика болеет за своих, но уважает всех игроков»

Женский финал «ВТБ Кубка Кремля» получился не очень продолжительным. За 1 час 8 минут немка Юлия Гёргес обыграла Дарью Касаткину – 6:1, 6:2 и выиграла свой первый титул за последние 6 лет. После церемонии награждения спортсменки пообщались с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата». Первой к журналистам пришла россиянка.

— Дарья, что не получилось у вас в сегодняшнем матче?

— Соперница играла намного лучше меня. Об этом можно сразу сказать, даже не смотря на матч со стороны. Она играла очень агрессивно. Я мало что могла сделать, правда. Даже когда я наносила хорошие, качественные удары, она всё равно мне отвечала мне ещё более лучшими ударами. Видимо, она была настроена лучше меня. Даже при том, что я очень хотела выиграть титул, видимо, она хотела этого больше.

— Был довольно продолжительный гейм в начале второй партии. Что вы пытались предпринять?

— Да, у меня был шанс во втором сете. Я вела 1:0, было несколько брейк-пойнтов. На одном из них у неё была вторая подача. Я понимаю сейчас, что приняла неправильное решение – решила забежать под право и поставить свои силы если не на один, то на два удара. У меня была очень хорошая позиция, просто она была к этому готова. И в итоге розыгрыш закончился не в мою пользу. Но это опыт, и в следующий раз я буду лучше знать, что делать.

— Юлия накануне о вас очень хорошо сказала. Вы её тепло поздравили, у вас действительно хорошие отношения?

— Да, я очень хорошо знаю Юлию. В первый раз мы сыграли в Бухаресте-2015. Это было одно из первых моих участий в основной сетке турнира WTA – мне было 18 лет, я прошла квалификацию и попала на неё в первом круге. Я проиграла 6:7, 4:6, был неплохой матч, но я очень сильно тогда расстроилась. Она ко мне подошла после матча, сказала пару очень тёплых слов – мне, моему брату. С тех пор мы неплохо ладим.

— Она сказала, что общается с тремя российскими девочками – Лена, Катя и Даш. Именно так – Даш. Почему она вас так называет?

— Честно говоря, не знаю почему. Но мне это нравится.

— Во время матча тренер дважды выходил на корт. Что именно он подсказывал

— Он подсказывал мне, что лучше делать на приёме, потому что на приёме у меня игра вообще не ладилась. На подаче я проигрывала геймы, но не подчистую. Я понимала, что мне надо делать, в голове была чёткая картинка. Просто в важные моменты не получалось. А тренер пришёл, сказал, как действовать на приёме, дал пару ментальных советов, хотя психологически я чувствовала себя нормально — и перед матчем, и во время матча. Просто по игре что-то не сложилось.

— Как вам публика, поддержка зала в финале?

— Супер. Был полный зал, считаю, что так должно быть, если не с первого дня, то хотя бы с четвертьфиналов, потому что это здорово, когда ты выходишь на корт, чувствуешь эту атмосферу, чувствуешь, что людям интересно болеть, смотреть. И это здорово.

— На результат как-то повлиял психологический фон?

— Психологический фон имеет всегда значение. Может быть, я волновалась больше, чем перед остальными матчами, но не было такого, чтобы меня прям трясло. Просто сегодня по игре она действительно была лучше.

— 2015 год – полуфинал Кубка Кремля, 2017 год – финал Кубка Кремля. Наверное, не стоит ждать 2019-го и брать прямо в 2018-м. Вы как считаете?

— Я считаю так же, да. У меня уже есть опыт игры на всех стадиях на Кубке Кремля, и я считаю, что скоро придёт и моё время здесь.

— Во время награждения Тарпищев сказал вам что-то прямо на ушко.

— Секретики.

— Что положительного вы вынесли из этого матча?

— Не только из матча, но ещё и из всего турнира. Я дошла до финала. За сезон – это мой второй финал. Это здорово. Это только одна из ступенек к тем вершинам, к которым я иду. Даже в самой горькой и плохой ситуации можно извлечь что-то позитивное.

— Вы говорили, что перед этим сезоном у вас была очень хорошая физическая подготовка. Будете ли вы менять что-то в этот раз или также оставите тренировки в горах, на корте?

— Так же оставлю. Тоже сначала в Словакию две недели, потом поедем в горы и из гор поедем в Майами.

Немка Юлия Гёргес пришла в зал для пресс-конференций вместе с кубком за победу в турнире «ВТБ Кубок Кремля»-2017.

— Юлия, со стороны показалось, что финальный матч вам дался легко. Так ли это на самом деле?

— Нет. Конечно он не был лёгким. Может быть счёт вводит в заблуждение. Я много усилий приложила к тому, чтобы выдать такую игру, какую выдала сегодня. Даша – очень трудная соперница, она не дарит тебе очков, за каждый розыгрыш с ней надо бороться.

— Вы сказали накануне, что ожидаете, что матч будет хороший. Оправдались ли эти ожидания?

— Для меня это был великолепный матч с точки зрения результата. Наверняка Даша говорила, что для неё матч таковым не является. Но лично я сыграла в качественный теннис, показала теннис высокого уровня. Если у меня проходят качественные удары, то сопернику трудно на них отвечать. Здесь вопрос в стабильности. В способности выдавать эти качественные удары стабильно. Сегодня мне это удавалось. Но матч мог повернуться и в другую сторону. Например, в начале второго сета, когда у неё были брейк-пойнты.

— Вы не только выиграли титул, но и завоевали путёвку в Чжухай. Вам это важно?

— На самом деле я уже заказала все билеты и отели, чтобы в этот понедельник отправиться в отпуск в Дубай. Но теперь мне придётся поменять эти планы.

— Вы поблагодарили публику по-русски. Вы уже учите русский язык?

— Я выучила просто несколько слов: «Привет», «Пока», «Спасибо», «До свидания». Ну, конечно, этого недостаточно, чтобы поддерживать разговор или беседу. Но этим я хочу показать, что я уважаю и ценю Россию. И русский язык мне очень нравится. Мне кажется, что немцы могут добиться хорошего произношения в русском языке.

— Ваш предыдущий титул был в Штутгарте-2011. Какой путь вы прошли за это время и насколько ценен для вас этот титул?

— Могу сказать, что этот титул для меня означает, что открылась новая глава в моей жизни. В течение двух последних лет мы работаем над этим, и вот уже я была в четырёх финалах. И вот наконец с моей новой командой мы выиграли наш первый совместный титул, поэтому я могу только быть им благодарной. Упорная работа, которую мы проводили, была вознаграждена. Это очень многое для нас значит, они всегда защищают меня, всегда со мной, всегда меня поддерживают, а со мной не всегда просто работать. Но они всё время были рядом. Я им только за этом могу сказать спасибо. Этот титул – как раз награда за ту упорную работу, что мы проводили.

— Это правильная информация, что у вас здесь есть собственный стрингер, который помог вам настроить ракетку для победы на турнире?

— Нет. Это стрингер турнира. Я с ним знакома ещё с прошлого года. Он и в прошлом году помогал мне, натягивал все ракетки и в этом году тоже. Он провёл феноменальную работу, и я знаю, что он наблюдал за некоторыми моими матчами как зритель.

— У вас был финал в Бухаресте, где вы в своей речи даже сделали замечание румынской публике. Как вам сегодняшние болельщики?

— Неважно, кто сильнее хлопал, кто меньше хлопал. Весь вопрос в уважении. И этого уважения я как раз и не чувствовала в Бухаресте. И по этому поводу я и сделала небольшое замечание. Потому что уважение заключается в том, что публика хлопает на хорошие удары не только своего игрока, но и на удары его соперника. И вот как раз этого не было в Бухаресте. А здесь, в Москве, я как раз почувствовала это уважение к себе со стороны публики. И вчера ко мне так отнеслись с уважением [в матче против Натальи Вихлянцевой], и сегодня. Нормально, когда публика болеет за своих, но я вижу, что публика здесь с уважением относится не только к российским игрокам, но и к их соперникам.

— Кто из вашей команды присутствовал на турнире, кто вас поддерживал здесь, помогал вам?

— Мой тренер – его зовут Майкл – к сожалению, не имеет возможности путешествовать со мной весь год. Мы договариваемся заранее, что я иногда путешествую со своим физиотерапевтом, его зовут Андреас. Это правильно для меня. В этой ситуации я сама принимаю решения, сама за себя отвечаю, веду свои дела и претворяю в жизнь все советы моего тренера. И в этой ситуации мне приходится обходиться без советов тренера на корте.

— Что помогло вам выиграть титул, когда вы поняли, что это должно произойти?

— Можно вспомнить момент, когда сделала второй брейк, и счёт стал 5:2, и я себе сказала: «Ну, всё, ОК. В принципе матч не должен уплыть, если буду хорошо подавать». Но с другой стороны никогда нельзя быть абсолютно уверенным и чувствовать себя в полной безопасности, потому что в любой момент матч может повернуться в другую сторону. Что касается того, как я готовилась и что мне помогло, то после азиатской серии я взяла неделю отдыха, так как считала, что это мой последний турнир сезона и должна отдать все силы, которые у меня остались. Задача была – играть агрессивно, вариативно, выходить к сетке, использовать укороченные. Я пыталась это делать, и мне это удавалось.

— Кто вас уже успел поздравить?

— Для меня, прежде всего, значат поздравления от моей семьи, от моих друзей. Именно они поддерживают меня в трудные минуты. Потому что легко обнаружить вокруг себя людей, когда ты хорошо играешь. А вот когда у тебя что-то не складывается, когда тебе плохо, ты не всех этих людей видишь рядом с собой. Но сейчас есть игроки, которые меня уже успели поздравить. Во-первых, это Елена Веснина.

— Что вы сегодня сказали Дарье?

— Я ей опять сказала, что у неё блестящее будущее, и она выиграет ещё много крупных турниров. Самое главное в Даше – то, что она хороший человек. Это важнее любых титулов. Мне нравится её команда. Это те люди, с которыми приятно общаться, с которыми приятно быть вместе.