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Текст: Даниил Сальников
Фото: twitter.com/WTAFinalsSG

Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лучшие среди оставшихся

На последней неделе октября восьмёрка сильнейших теннисисток собралась в Сингапуре, российские лидеры – в Вене, а Федерер – снова в Базеле.
22 октября 2017, воскресенье. 00:00 Теннис
Симона Первая. Но соперницы рядом
Новый лидер в женском теннисе Халеп, юбилейные рекорды Надаля, стремительное возвращение Шараповой и Звонарёвой – в «Табели о рангах».

Турнир WTA/Finals. Сингапур (Сингапур). BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд: $ 7 000 00.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 22-29 октября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (4), Винус Уильямс (5), Каролина Возняцки (6), Елена Остапенко (7), Каролин Гарсия (8).

Полный список участников.

Действующий победитель: Доминика Цибулкова.

В Сингапуре в 48-й раз будет разыгран итоговый чемпионат WTA, проводится он с участием восьмёрки сильнейших теннисисток мира по итогам сезона. Впервые турнир был проведёт в 1971 году, но в 1986-м состоялось аж два розыгрыша. Соревнования постоянно меняли место дислокации – Хьюстон, Бока-Рэйтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Окленд, Мюнхен, Мадрид, Доха и Стамбул. С 2014-го соревнование восьми сильнейших теннисисток мира разыгрывается в Сингапуре, и лицензия принадлежит ему по 2018 год включительно. На турнир с 2019-го среди прочих конкурентов претендует и Санкт-Петербург.

Рекордсменкой по количеству титулов на итоговом турнире WTA является Мартина Навратилова – восемь. По пять побед у Штеффи Граф и Серены Уильямс, четыре – у Крис Эверт, по три – у Моники Селеш и Ким Клейстерс. Из россиянок турнир покорился однажды Марии Шараповой (2004), также ещё два раза она была финалисткой (2007, 2012), как и Вера Звонарёва (2008). После победы в 2014-м Серена дважды отбиралась в восьмёрку, но оба раза отказывалась от участия. В нынешнем розыгрыше в отсутствие Шараповой, Серены и Азаренко большая ротация участниц. В турнире есть сразу три дебютантки – Свитолина, Остапенко и Гарсия. Каролина Плишкова, Мугуруса и Халеп провели от одного до трёх последних розыгрышей. Вернулась после двух пропущенных розыгрышей Каролина Возняцки. А чемпионка-2008 и финалистка-2009 Винус Уильямс и вовсе не играла уже 7 последних итоговых турниров. Отметим ещё, что 7 из 8 участниц турнира в Сингапуре по его итогам может стать первой ракеткой мира. Но это тема для отдельного разговора.

По регламенту соревнований, участницы на предварительном этапе по итогам жеребьёвки разбились на две группы – по четыре теннисистки. Красная группа – Халеп, Свитолина, Возняцки, Гарсия; Белая группа – Мугуруса, Плишкова, В. Уильямс, Остапенко. По итогам группового раунда по две лучшие спортсменки выходят в плей-офф, где уже, начиная с полуфиналов, определится в итоге победильница.

Участницы итогового чемпионата WTA-2017:
В.Уильямс – 4 турнира, 11 побед / 5 поражений, лучший результат – титул (2008);
Возняцки – 4, 9/7, финал (2010);
Халеп – 3, 5/6, финал (2014);
Мугуруса – 2, 4/3, полуфинал (2015);
Кар.Плишкова – 1, 1/2, группа;
Свитолина – дебют;
Остапенко – дебют;
Гарсия – дебют.

Турнир ATP World Tour 500. Вена (Австрия). Erste Bank Open 500

Призовой фонд: € 2 621 850.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 23-29 октября.
Разница во времени с Москвой: -1 час (29 октября: -2 часа).
Участники: Александр Зверев (4), Доминик Тим (7), Пабло Карреньо-Буста (10), Кевин Андерсон (15), Сэм Куэрри (16), Джон Иснер (17), Жо-Вильфрид Цонга (18), Люка Пуи (22), Карен Хачанов (32), Андрей Рублёв (37), Григор Димитров (WC), Эрнест Гулбис (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Милош Раонич (11), Томаш Бердых (19), Гаэль Монфис (36), Иво Карлович (49).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Турнир в Вене разыгрывается с 1974 года на арене «Виннер Штадтхалле». Это домашний стадион сборной Австрии по хоккею, кроме того, тут проводился конкурс Евровидение-2015. С 2009 года после реформы календаря турнир в столице Австрии относился к категории ATP-250. Однако в 2015-м он обменялся лицензиями с более высоким по статусу турниром в Валенсии – АТР-500. А со следующего года испанский турнир и вовсе прекратил существование. В соревнованиях в Вене побеждали многие известные теннисисты – Горан Иванишевич, Андре Агасси, Борис Беккер, Роджер Федерер, Новак Джокович, Хуан-Мартин дель Потро, Энди Маррей. Британец не приехал защищать титул, поскольку никак не может оправиться от травмы. Под двумя первыми номерами посеяна Александр Зверев и Доминик Тим. Сыграют в соревнованиях и два россиянина – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Турнир ATP World Tour 500. Базель (Швейцария). Swiss Indoors Basel

Призовой фонд: € 2 291 860.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 23-29 октября.
Разница во времени с Москвой: -1 час (29 октября: -2 часа).
Участники: Роджер Федерер (2), Марин Чилич (5), Давид Гоффен (12), Роберто Баутиста-Агут (13), Джек Сок (21), Хуан-Мартин дель Потро (24), Миша Зверев (27), Адриан Маннарино (31).

Полный список участников.

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Ник Кирьос (20), Жиль Мюллер (23).

Действующий победитель: Марин Чилич.

Чемпионат Швейцарии на крытых кортах проводится в Мюнхенштайне, пригороде Базеля, в комплексе St. Jakobshalle. Непревзойдённым рекордсменом здесь является местный любимец Роджер Федерер – 7 титулов. В этом году он посеян под первым номером, поскольку после поездки в Азию решил сняться с соревнований Рафаэль Надаль.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Допинг Шарапова Елена Остапенко Карен Хачанов Каролин Гарсия Каролина Возняцки Каролина Плишкова Кристина Младенович Марин Чилич Рафаэль Надаль Роджер Федерер Светлана Кузнецова Симона Халеп Хуан-Мартин дель Потро Элина Свитолина
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