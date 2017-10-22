Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лучшие среди оставшихся

На последней неделе октября восьмёрка сильнейших теннисисток собралась в Сингапуре, российские лидеры – в Вене, а Федерер – снова в Базеле.

Симона Первая. Но соперницы рядом Новый лидер в женском теннисе Халеп, юбилейные рекорды Надаля, стремительное возвращение Шараповой и Звонарёвой – в «Табели о рангах».

Турнир WTA/Finals. Сингапур (Сингапур). BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд: $ 7 000 00.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 22-29 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (4), Винус Уильямс (5), Каролина Возняцки (6), Елена Остапенко (7), Каролин Гарсия (8).

Полный список участников.

Действующий победитель: Доминика Цибулкова.



В Сингапуре в 48-й раз будет разыгран итоговый чемпионат WTA, проводится он с участием восьмёрки сильнейших теннисисток мира по итогам сезона. Впервые турнир был проведёт в 1971 году, но в 1986-м состоялось аж два розыгрыша. Соревнования постоянно меняли место дислокации – Хьюстон, Бока-Рэйтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Окленд, Мюнхен, Мадрид, Доха и Стамбул. С 2014-го соревнование восьми сильнейших теннисисток мира разыгрывается в Сингапуре, и лицензия принадлежит ему по 2018 год включительно. На турнир с 2019-го среди прочих конкурентов претендует и Санкт-Петербург.

Рекордсменкой по количеству титулов на итоговом турнире WTA является Мартина Навратилова – восемь. По пять побед у Штеффи Граф и Серены Уильямс, четыре – у Крис Эверт, по три – у Моники Селеш и Ким Клейстерс. Из россиянок турнир покорился однажды Марии Шараповой (2004), также ещё два раза она была финалисткой (2007, 2012), как и Вера Звонарёва (2008). После победы в 2014-м Серена дважды отбиралась в восьмёрку, но оба раза отказывалась от участия. В нынешнем розыгрыше в отсутствие Шараповой, Серены и Азаренко большая ротация участниц. В турнире есть сразу три дебютантки – Свитолина, Остапенко и Гарсия. Каролина Плишкова, Мугуруса и Халеп провели от одного до трёх последних розыгрышей. Вернулась после двух пропущенных розыгрышей Каролина Возняцки. А чемпионка-2008 и финалистка-2009 Винус Уильямс и вовсе не играла уже 7 последних итоговых турниров. Отметим ещё, что 7 из 8 участниц турнира в Сингапуре по его итогам может стать первой ракеткой мира. Но это тема для отдельного разговора.

По регламенту соревнований, участницы на предварительном этапе по итогам жеребьёвки разбились на две группы – по четыре теннисистки. Красная группа – Халеп, Свитолина, Возняцки, Гарсия; Белая группа – Мугуруса, Плишкова, В. Уильямс, Остапенко. По итогам группового раунда по две лучшие спортсменки выходят в плей-офф, где уже, начиная с полуфиналов, определится в итоге победильница.

Участницы итогового чемпионата WTA-2017:

В.Уильямс – 4 турнира, 11 побед / 5 поражений, лучший результат – титул (2008);

Возняцки – 4, 9/7, финал (2010);

Халеп – 3, 5/6, финал (2014);

Мугуруса – 2, 4/3, полуфинал (2015);

Кар.Плишкова – 1, 1/2, группа;

Свитолина – дебют;

Остапенко – дебют;

Гарсия – дебют.

Турнир ATP World Tour 500. Вена (Австрия). Erste Bank Open 500



Призовой фонд: € 2 621 850.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 23-29 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час (29 октября: -2 часа).

Участники: Александр Зверев (4), Доминик Тим (7), Пабло Карреньо-Буста (10), Кевин Андерсон (15), Сэм Куэрри (16), Джон Иснер (17), Жо-Вильфрид Цонга (18), Люка Пуи (22), Карен Хачанов (32), Андрей Рублёв (37), Григор Димитров (WC), Эрнест Гулбис (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Милош Раонич (11), Томаш Бердых (19), Гаэль Монфис (36), Иво Карлович (49).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Турнир в Вене разыгрывается с 1974 года на арене «Виннер Штадтхалле». Это домашний стадион сборной Австрии по хоккею, кроме того, тут проводился конкурс Евровидение-2015. С 2009 года после реформы календаря турнир в столице Австрии относился к категории ATP-250. Однако в 2015-м он обменялся лицензиями с более высоким по статусу турниром в Валенсии – АТР-500. А со следующего года испанский турнир и вовсе прекратил существование. В соревнованиях в Вене побеждали многие известные теннисисты – Горан Иванишевич, Андре Агасси, Борис Беккер, Роджер Федерер, Новак Джокович, Хуан-Мартин дель Потро, Энди Маррей. Британец не приехал защищать титул, поскольку никак не может оправиться от травмы. Под двумя первыми номерами посеяна Александр Зверев и Доминик Тим. Сыграют в соревнованиях и два россиянина – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Турнир ATP World Tour 500. Базель (Швейцария). Swiss Indoors Basel

Призовой фонд: € 2 291 860.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 23-29 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час (29 октября: -2 часа).

Участники: Роджер Федерер (2), Марин Чилич (5), Давид Гоффен (12), Роберто Баутиста-Агут (13), Джек Сок (21), Хуан-Мартин дель Потро (24), Миша Зверев (27), Адриан Маннарино (31).

Полный список участников.

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Ник Кирьос (20), Жиль Мюллер (23).

Действующий победитель: Марин Чилич.

Чемпионат Швейцарии на крытых кортах проводится в Мюнхенштайне, пригороде Базеля, в комплексе St. Jakobshalle. Непревзойдённым рекордсменом здесь является местный любимец Роджер Федерер – 7 титулов. В этом году он посеян под первым номером, поскольку после поездки в Азию решил сняться с соревнований Рафаэль Надаль.