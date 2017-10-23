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Деяна Живкович
Текст: Никита Кузин

Красота дня. Девушка Дамира Джумхура — Деяна Живкович

Кто вдохновил боснийского теннисиста на «российский дубль»?
23 октября 2017, понедельник. 12:46 Теннис

Боснийский теннисист Дамир Джумхур первым в истории тенниса сделал «российский дубль». В сентябре он выиграл турнир в Санкт-Петербурге, а вчера «ВТБ Кубок Кремля». Они стали его первыми победными соревнованиями ATP в карьере. Обе победы Джумхур посвятил своей девушке – Деяне Живкович. Кто же вдохновляет молодого теннисиста?

Дамир и Деяна познакомились в этом году в начале лета, и у них сразу закрутился бурный роман.

Прошло всего несколько месяцев после первой встречи, а Дамир выиграл свой первый титул в карьере – турнир в Санкт-Петербурге.

Свою победу на турнире Дамир посвятил Деяне, отметив, что за каждым великим мужчиной стоит женщина.

Свою победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля» Дамир тоже посвятил Деяне. Видимо, сербская модель действительно приносит ему удачу и вдохновляет на победы.

Наша героиня обрела популярность в 2011 году, когда снялась в реалити-шоу «Первая сербская топ-модель». Победу в нём она, к сожалению, не одержала.

Джумхур не первый спортсмен, с которым встречается наша героиня. В 2013 году она несколько лет была в отношениях с сербским футболистом Владимиром Стойковичем.

Сейчас Деяна говорит, что без ума от Джумхура и не представляет себя без него. Как мы видим по результатам, этот союз точно идёт теннисисту на пользу.

Деяна — успешная модель и постоянно работает на разных съёмках. Но после встречи с Дамиром её жизнь изменилась. Сейчас пара всё свободное время проводит вместе.

Возможно, коллеги по теннису возьмут пример с Джумхура и начнут искать себе в спутницы сербских моделей?

Деяна доказала всему миру, что иногда хорошему спортсмену просто не хватает правильной женщины в его жизни.

Теперь Деяна ни на шаг не отходит от Дамира, а он в свою очередь добивается для неё побед.

Пожелаем Джумхуру и дальше побеждать на различных турнирах. Во всяком случае, если он начнёт играть из рук вон плохо, мы точно будем знать, в чём причина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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