Серена меняет ракетку на коляску, а Шарапова вспомнила вкус детства в Сочи

Пока Мугуруса, Возняцки, Зверев и Рублёв борются за последние очки и призовые в сезоне, Шарапова и Джокович уже отдыхают.

Семь золушек на одну корону Сразу семь из восьми участниц итогового турнира в Сингапуре претендуют на звание первой ракетки мира по итогам года.

Всё ближе конец сезона. Кто-то из теннисистов ещё на корте, а кто-то уже отдыхает. У мужчин регулярный сезон ещё пока в разгаре. На этой неделе проходят два пятисотника. На одном из них, в Вене, будущие мировые звёзды – Карен Хачанов и Александр Зверев поздравили своего товарища Андрея Рублёва с днём рождения.

А потом вместе с Домиником Тимом сыграли в теннис у знаменитого собора святого Стефана.

Сильнейшие теннисистки собрались в Сингапуре на Итоговый чемпионат WTA. По дороге на турнир его дебютантка Елена Остапенко попробовала себя в роли пилота трансокеанского авиалайнера.

Украинка Элина Свитолина тоже впервые играет на итоговой восьмёрке. Перед соревнованиями она сходила в местный зоопарк. Там она покормила сахарным тростником семью орангутангов.

День назад успела подзарядиться энергией на концерте группы Backstreet Boys датчанка Каролина Возняцки и сегодня разгромила Свитолину – 6:2, 6:0.

Начала турнир с победы Гарбинье Мугуруса. Перед следующим матчем она вспомнила свой триумфальный Уимблдон. Кстати, испанку WTA признала теннисисткой года, хотя первое место по итогам сезона ей отнюдь не гарантировано.

Старт дуэта Андреа Главачкова / Тимя Бабош в парном турнире ещё нескоро – есть немного времени погоняться на веломашинках.

В этом году на итоговом турнире нет Марии Шараповой, поскольку сезон у неё получился усечённым. Тем не менее, россиянка завоевала первый после завершения дисквалификации титул в китайском Тяньцзине, вернулась в топ-60, заехала в Москву на Кубок Кремля, где в драматичном поединке уступила Магдалене Рыбариковой, и отправилась в город своего детства – Сочи, чтобы вспомнить на пляже давно позабытый вкус пломбира в вафельном стаканчике.

Вообще россиянка призналась, что на родине её всё время пытаются откормить, но она по большому счёту не хочет это менять и надеется, что в следующий раз ей тоже будут подкладывать побольше сметаны. При этом в Сочи Шарапова нашла время не только для материальной пищи, но и духовной. «На этом фото среди пальм и хвойных деревьев — великолепные церкви, украшающие Сочи. Если бы они были не так далеко…»

Пока Шарапова вспоминает детство, её извечная оппонентка Серена Уильямс прогуливается с коляской, где спит её дочь Алексис-Олимпия.

Сыну Виктории Азаренко, похоже, уготована карьера автогонщика. Во всяком случае, в 10 месяцев он крепко держится за руль.

А сын ещё одной экс-первой ракетки мира Амели Моресмо – Аарон уже совсем большой. Он побывал в старом замке, где имел возможность прикоснуться к истории и культуре.

Новак Джокович пока восстанавливается после травмы, а тем временем его старшему ребёнку, Стефану, вчера уже исполнилось 3 года. Вместе с приятелями он мечтает стать мушкетёром.

Вне игры пока и ещё один сербский теннисист – Янко Типсаревич. Зато есть время провести с женой и дочкой на Майорке.

Большинство теннисисток завершило сезон и отправилось в отпуск. Для американки Коко Вандевей сезон завершился в Москве на Кубке Кремля. Теперь есть время сфотографироваться не только на Красной площади, но и на фоне Лондонского моста.

Ещё одна американка, Лорен Дэвис, решила подержать в руках крокодила, пока он ещё маленький.