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Мария Шарапова и Моника Пуиг
Текст: Даниил Сальников
Фото: twitter.com/MariaSharapova

Мария Шарапова спешит на помощь

Ураган «Мария» потряс Пуэрто-Рико. На помощь соотечественникам пришла олимпийская чемпионка Пуиг, которую поддержала россиянка Шарапова.
24 октября 2017, вторник. 19:30 Теннис
Пуиг поблагодарила Шарапову за проведение выставочного матча в Сан-Хуане

Почти год назад, в декабре 2016-го, Мария Шарапова и олимпийская чемпионка Игр в Рио пуэрториканка Моника Пуиг провели показательный матч в Сан-Хуане на арене Coliseo de Puerto Rico, вмещающей 16 тыс. зрителей. Тогда россиянка ещё отбывала дисквалификацию за употребление мельдония, поэтому все её следующие активности, связанные с теннисом, WTA жёстко пресекла. В частности, не позволила ей даже находиться на стадионе во время февральского турнира в Санкт-Петербурге.

С тех пор срок дисквалификации подошёл к концу, Шарапова уже в туре и не только с радостью вспоминает ту декабрьскую поездку, но и поддерживает пуэрториканцев, оказавшихся в беде. В сентябре по этому островному государству нанесли удары два урагана — «Ирма» и «Мария». Они принесли колоссальные разрушения, вызвали многочисленные пожары и привели к человеческим жертвам.

Моника Пуиг организовала фонд помощи острову, а Мария Шарапова объявила, что будет перечислять в него все доходы от продажи своих конфет по всему миру до конца года. Также россиянка пообещала вернуться на Пуэрто-Рико вместе с Пуиг. И это обещание она сдержала.

«Пишу это, пока мы с Моникой Пуиг снижаемся над Пуэрто-Рико. Последние несколько недель получились очень длинными со множеством переездов, и я не могу представить лучшего способа подвести им итог», — написала россиянка в самолёте.

«Мы будем раздавать разные продукты, которые доставили сюда вчера и были закуплены на собранные фондом Моники деньги. Маленькие усилия способны дать большой результат, и ее великодушие достойно всяческого восхищения», — продолжила теннисистка.

Шарапова и Пуиг посетили детскую больницу в городе Сан-Хорхе и привезли туда не только лекарства,…

…но и немного счастья.

Затем в городе Лойса девушки приняли участие в раздаче гуманитарной помощи. Вместе с теннисистками были ещё два пуэрториканских спортсмена – яхтсмен Энрике Фигероа и волейболистка Ширли Феррер.

«Тысячи различных предметов снабжения были розданы в городе Лойса: 1250 кухонных плит, 3 тысячи пропановых баллонов для печей, 1000 ламп, работающих на солнечных батареях», — отчиталась Мария.

«Мы знаем, какие замечательные люди здесь живут, и хотели провести время с ними. Мы профессиональные теннисистки, но, в конце концов, мы тоже просто люди и чувствуем боль этих людей. Мы хотели разделить эти моменты с ними», — заявила россиянка.

В восторге от теннисисток оказался губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, который тепло их поблагодарил.

«Спасибо, Моника, что всегда вместе с нашей землёй. И спасибо, Мария, за помощь!»

«Мария, я не могу отблагодарить тебя соразмерно той помощи, которую ты оказала моему Пуэрто-Рико. Спасибо тебе за любовь, дружбу и поддержку в это время, у тебя красивое сердце и душа. Вместе мы помогли тысячам, и это только начало. Спасибо, что вместе со мной подарила людям надежду и улыбку", — написала Пуиг в Twitter, поблагодарив россиянку.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до 95 млрд долларов. Инфраструктуре страны, переживающей тяжелый экономический кризис, нанесён значительный ущерб. Естественно, две теннисистки не способны восстановить всё, но они подарили людям надежду.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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