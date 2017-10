Штрафы в теннисе: как карали Медведева, Фоньини, Томича и Кирьоса

Количество штрафов в современном теннисе неуклонно растёт. Игроки страдают и из-за небольших прегрешений, и из-за действительно серьёзных проступков. Есть в этом деле настоящие мастера, которые притягивают внимание карательных органов, как магниты. Один из них — итальянец Фабио Фоньини, который даже в концовке сезона никак не может угомониться. Вспоминаем самые запоминающиеся штрафные санкции, которым подверглись теннисисты во второй части сезона.

Фабио не смог остепениться даже после женитьбы на Флавии Пеннетте. На прошедшем US Open в матче 1-го круга против соотечественника Стефано Травальи Фоньини, у которого в тот день «не ловился крокодил», а мячи не попадали в корт, срывал зло на всех подряд. Особо досталось судье на вышке. В итоге организаторы US Open наложили на него три штрафа на общую сумму $ 24,5 тыс. Но и это ещё не всё. Тот матч Фоньини Травалье проиграл, но Фабио был дисквалифицирован в остальных разрядах, несмотря на то, что продолжал участвовать в парном турнире.



И уже в середине октября новые санкции настигли итальянца. Директорат турниров «Большого шлема» принял решение оштрафовать Фоньини ещё на $ 96 тыс., а также условно дисквалифицировать Фабио на два мэйджора, одним из которых точно должен быть US Open. Но он всё ещё может избежать этого наказания, если в ближайшие два года не позволит себе выходок, подобной той, что совершил на US Open. Тогда и штраф сократится вдвое. Дело в том, что три года назад на Уимблдоне Фабио уже был оштрафован за женоненавистнические выпады в адрес судьи. В этот раз в Нью-Йорке Фоньини обозвал рефери Луизу Энгзель девушкой лёгкого поведения. Учтите, что мы в несколько раз смягчили слова горячего парня из Сан-Ремо.

При этом Фабио не имеет права подавать апелляцию на это наказание. Но, на самом деле, учитывая «послужной список», Фабио ещё легко отделался. В своё время он уже оскорблял судей, руководителя тура, приглашал шведского судью Мохамеда Лайани «выйти» после матча. Так что Фоньини мог быть прямо сейчас дисквалифицирован на несколько мэйджоров и получить штраф в размере $ 250 тыс.



Фоньини в очередной раз извинился. Но что-то мне подсказывает, что свой бан он всё-таки получит. Фабио уже не изменить.

Бернард Томич

С $15 тысячами распрощался австралиец по итогам минувшего Уимблдона. Наказан он был за то, что сказал на пресс-конференции. Произнёс он примерно следующее: «Я не знаю почему, но мне стало скучно во время матча». Наказание Бернард, усердно закапывающий свой талант, получил за неспортивное поведение.



Томич со штрафом не согласился. Впрочем, в любом случае у него просто отняли треть призовых за поражение в стартовом матче.

Ник Кирьос

Ещё один взбалмошный австралиец Ник Кирьос также большой любитель расставаться с заработанными деньгами. $ 31 тыс. Кирьос заплатил за то, что после проигранного стартового сета Стиву Джонсону в матче 1-го круга «Мастерса» в Шанхае он собрал вещи и ушёл. Треть штрафа была наложена за неподобающее поведение, а $ 21 тыс. он заплатил за то, что не явился на медицинский осмотр. Теннисисты обязаны посещать врача, если снимаются с матчей. Спустя несколько часов Кирьос выложил твит, в котором извинился, заявив, что у него болит плечо и живот.

Впрочем, ещё по ходу первого сета той встречи с Джонсоном австралиец получил предупреждение за то, что в порыве гнева запустил два мяча куда подальше. Затем с него было снято очко: Ник позволил себе ненормативную лексику.

Гильерме Клезар

Бразилец Гильерме Клезар получил штраф в $ 1,5 тыс. за расистский жест в адрес линейного судьи во время матча Кубка Дэвиса против Юити Сугиты. После удара Клезара мяч попал точно в линию, но линейный зафиксировал аут. Был взят повтор, который показал, что мяч был верным. После этого Клезар приложил пальцы к уголкам глаз и немного потянул в стороны. Намёк более чем очевидный.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TvM Sports.

Пришлось извиняться и платить…

Одним из «спонсоров» Уимблдона выступил в этом сезоне и Даниил Медведев. После феерической победы над Стэном Вавринкой в первом круге россиянин попал на бельгийца Рубена Бемельманса. На этот раз игра у Медведева не заладилась. В какой-то момент ему показалось, что судья из Португалии Мариана Алвес начала ошибаться в пользу его соперника. Медведев просил супервайзера сменить рефери, но получил отказ. Алвес, по мнению Медведева, допустила 5 ошибок.

Россиянин в итоге проиграл. Перед тем как покинуть корт, он достал кошелёк и бросил несколько монет в сторону судейской вышки. За все выкрутасы Медведева оштрафовали на $ 14,5 тыс.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале WeLoveTennis.