Третий пошёл! В июле-2018 в Москве состоится новый турнир WTA

Ещё два года назад в России проходил только один турнир WTA за сезон – Кубок Кремля, что для такой огромной теннисной державы, давшей миру целую плеяду известных на весь мир спортсменок, было, конечно же, очень мало. Но, как говорил незабвенный Остап Бендер, лёд тронулся, господа присяжные заседатели. В 2016-м появился февральский St. Petersburg Ladies Trophy, а сегодня было объявлено о том, что в 2018 году в календаре появится ещё и третий российский турнир – Moscow Open. Призовой фонд составит $ 750 тыс. и состоится он 23-29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана-Антонио Самаранча. Корреспондент «Чемпионата» пообщался с директором нового турнира Александром Островским, чтобы получить всю информацию из первых рук.

В 2018 году в календаре WTA появится новый московский турнир

— Александр, поздравляю вас с новым турниром! Или лучше посочувствовать, что теперь у вас не будет свободного времени до самого июля?

— (Смеётся.) Спасибо! На самом деле, лучше, конечно, поздравить. Хотя мы действительно понимаем, что объём работы впереди колоссальный. Но для нас это уже большое достижение – получить такой турнир, потому что мы давно этого хотели и наконец-то нашей команде была предоставлена возможность выкупить лицензию. И этой возможностью мы воспользовались. Теперь впереди у нас огромный объём работы.

— Сразу уточняющий вопрос – лицензию у шведского Бостада вы именно выкупили или взяли в аренду?

— Да. Мы её выкупили полностью.

— Как давно появилась у вас эта идея?

— Идея появилась достаточно давно. Наша команда проводила и проводит турниры разного уровня начиная с юниорских. В прошлом и этом году мы уже организовали профессиональные соревнования уровня ITF (Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup: $10 000 – в 2016-м и $25 000 – в 2017-м. – Прим. «Чемпионата»). Единственный турнир, который мы ещё не проводили на нашей базе и нашей командой – это уровня WTA. Мы этого всегда хотели и считаем, что это очень важно для развития тенниса в нашей стране, для воспитания наших будущих чемпионов. Поэтому мы приняли вот такое решение.

Переговоры о том, что мы приобретаем турнир, начали уже в июне.

— Какие отклики у представителей ITF были на два ваших профессиональных турнира?

— Отклики в основном были положительные, потому что мы серьёзно подходили ко всем вопросам, и независимо от номинального уровня турнира старались предоставить всем самый высокий уровень организации. В этом смысле все коллеги, которые присутствовали на турнирах, супервайзеры, отмечали этот уровень. Безусловно, были некоторые моменты, отмеченные в рамках отчётов, которые нам нужно исправить в будущем. Но, собственно, без этого тоже никак – думаю, что любой турнир сопряжён с какими-то вопросами, которые требуют дальнейшего улучшения в будущем.

— До турнира осталось около 8 месяцев. Это сроки, вызывающие опасения.

— Да, конечно. Сроки достаточно сжатые. Но я могу сказать, что подготовку к этому турниру мы начали не сегодня и не вчера. Безусловно, официальная информация вышла сегодня, но переговоры о том, что мы приобретаем турнир, начали уже в июне. И ту подготовку, которую уже можно осуществлять, мы также начали летом. Тем не менее я согласен с вами, что сроки очень сжатые, и нам надо постараться, чтобы всё успеть. Тем более там достаточно большой объём работы, связанный с подготовкой самой базы. Нам надо подготовить ряд временных сооружений в Национальном теннисном центре для того, чтобы соответствовать уровню WTA.

Александр Островский Фото: пресс-служба Moscow Open

— Кстати, почему вы решили проводить турнир в НТЦ имени Хуана-Антонио Самаранча, а не в привычных вам Химках?

— Если бы в Химках можно было провести турнир такого уровня, мы бы, безусловно, не думали о других вариантах и спокойно провели бы его у нас, на нашей базе (Академия Александра Островского находится на территории химкинского ПКиО им. Л.Н.Толстого. – Прим «Чемпионата»). Но, к сожалению, наш проект, наша теннисная академия не располагает необходимым количеством кортов, необходимыми помещениями. Мы проанализировали все базы, которые есть на сегодняшний день в Москве, и посчитали, что Национальный теннисный центр в следующем году – это если не единственно возможное место для проведения такого уровня турнира, то в любом случае – одно из немногих. И приложив необходимые умения, знания и доведя его до определённого уровня, думаю, что мы можем качество турнира обеспечить.

— Как шли переговоры с руководством НТЦ?

— Могу сказать, что руководство НТЦ заинтересовано в том, чтобы такого рода турнир прошёл на их базе, потому что за этим последует развитие самого Национального теннисного центра. То есть мы многое доделаем, многое достроим. Даже если это будут частично временным сооружения, в любом случае пользы для НТЦ будет достаточно. Развитие эта площадка точно получит.

— Что вы собираетесь там достраивать?

— В первую очередь это центральный стадион. Мы должны построить трибуны на 5-6 тысяч человек. Это всё возможно и, в принципе, будет выглядеть почти как капитальное сооружение. Обывателю, может быть, даже и не будет заметна разница. Также безусловно нужно будет вокруг достроить определённые административные помещения, которые необходимы по регламенту WTA для проведения таких соревнований, рекреационные зоны и много-много других нюансов.

— Июль – не самое удачное время в календаре WTA для грунтового покрытия. Почему выбрано именно оно?

— Это связано именно с тем, что на НТЦ грунтовые корты. На данный момент хардовых кортов в Москве в таком количестве в одном месте мы не сможем найти. В будущем, возможно, мы подумаем о том, чтобы сменить тип покрытия на хард, потому что, безусловно, после Уимблдона, после травяного сезона многие игроки переходят сразу на хард. Для них удобнее играть на этом типе покрытия. Но мы считаем, что, на самом деле, и грунтовое покрытие работает в данном вопросе в связи с тем, что мы пообщались с некоторыми топ-игроками WTA. Я провёл ряд переговоров на тему самой возможности проведения такого турнира и их заинтересованности. И 100% тех, с кем я переговорил, проявили заинтересованность играть в Москве. Поэтому я надеюсь, что мы сможем собрать очень хороший состав. Даже несмотря на то что это будет открытый грунт.

— Ваш турнир – категории International, которая предполагает призовой фонд $226 750. Вы сразу объявили в три раза больше — $ 750 тыс. Не слишком ли большой замах для начала?

— Нами и на эту тему проведён достаточно серьёзный анализ. И мы посчитали, что для того, чтобы сделать турнир коммерчески привлекательным, необходимо, чтобы в нём был достаточно серьёзный состав участников – топ-игроки. Именно поэтому был определён вот такой призовой фонд – как раз для того, чтобы привлечь как можно больше сильных игроков на наш турнир. Да, безусловно, мы понимаем, что призовой фонд для уровня International нетипичный и необычный, но на наш взгляд это позволит нам действительно привлечь сильных игроков и тем самым сделать турнир маркетингово и коммерчески привлекательным для спонсоров. Что, собственно говоря, и должно привести к успеху турнир именно в коммерческом плане.

Мы сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы Мария приняла участие в нашем турнире.

— Болельщики мне не простят, если я вас не спрошу, есть ли шанс увидеть на этом турнире Марию Шарапову.

— (Смеётся.) Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Маша нашла возможность сыграть на турнире. Но это обусловлено многими факторами. На самом деле, сейчас ещё рано говорить об этом. Я могу вам только пообещать, что я проведу переговоры с её агентом, и мы сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы Мария приняла участие в нашем турнире.