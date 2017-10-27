Возняцки: всё ещё жду извинений от агента Шараповой

Каролина Возняцки вышла в полуфинал итогового турнира WTA, причём досрочно, и полна решимости получить трофей, денежный приз и рейтинговые очки, которые могут помочь ей приблизиться к заветной единичке. По большому счёту, шансы стать первой ракеткой мира сразу по итогам Сингапура у неё были чисто теоретические (снятие Симоны Халеп по ходу группового этапа – всё-таки вариант фантастический) – уж слишком плохо начала этот сезон датчанка. Зато запаса очков Возняцки может хватить в начале следующего года, если она блестяще выступит на Australian Open-2018. Но амбиции датчанки подстегиваются не только желанием вновь, как и в 2010-2011 и 2011-2012 годах, занять первую строчку рейтинга. Похоже, Каролина очень хочет заставить агента Марии Шараповой Макса Айзенбада пожалеть о своих словах, сказанных в её адрес.

«Я хотела, чтобы он извинился, но он этого не сделал. Я не переживаю по этому поводу. Если бы он подошёл и сказал, что совершил ошибку, я бы ответила: «Нет проблем». Но с тех пор прошло уже немало времени, и я всё ещё жду извинений», — цитирует Возняцки The Times.

Весной, когда истекал срок дисквалификации Шараповой за применение мельдония, директорат турнира в Штутгарте принял решение предоставить россиянке «уайлд-кард». Не все игроки восприняли эту новость спокойно. Возняцки была в числе тех, кто высказался крайне негативно по поводу этого. «Я считаю, что это решение – разрешать игроку выступать на турнире на неделе, в начале которой он ещё был дисквалифицирован – сомнительное. Со стороны турнира это неуважение к другим игрокам и к WTA. Правила выкручиваются в разные стороны в зависимости от того, кто и что хочет сделать», — заявила тогда Каролина.

Бессменный агент Марии Шараповой Макс Айзенбад не смог оставить без ответа наскоки Каролины и других теннисисток на свою подопечную и назвал Агнешку Радваньску и Возняцки посредственностями, никогда не выигрывавшими «Шлемов» и которые мечтают воспользоваться отсутствием Марии, чтобы выиграть «мэйджер».

Только после выговора, сделанного главой WTA Стивом Саймоном агент Марии Шараповой прислал Возняцки извинение по почте. Однако датчанку этот e-mail не удовлетворил. Она рассчитывала, что Азейнбад подойдёт со словами раскаяния к ней лично. «Он боится встретиться со мной. Когда я вхожу в зону отдыха для игроков, он сразу же идёт в другую сторону. Думаю, такое поведение одного из руководителей IMG является постыдным. Думаю, его комментарий просто смешон и больше говорит о нём, чем обо мне. К тому же он упомянул Радваньскую, которая работает с IMG. Это ещё постыднее».

По словам Возняцки, она ничего не имеет против какого-либо игрока, но хочет верить в чистый спорт, прежде всего, ради будущих поколений. «Очень важно показать юниорам, что в нашем спорте высокие стандарты, и употребление запрещённых препаратов, повлечёт за собой серьёзные последствия. Мне нравится, что теннисе называют чистым видом спорта, и я бы хотела, чтобы все эти традиции продолжались долгие годы, даже когда я закончу играть. В этот момент я бы сидела дома перед телевизором и знала, что на корте – великий спортсмен, играющий честно».

Однако прежде чем настанет то время, когда Возняцки будет смотреть теннис исключительно по телевизору или из гостевой ложи стадиона, пройдёт немало лет. Ведь датчанке сейчас всего только 27, и она полна решимости завоевать ещё не один трофей, включая турнир «Большого шлема», чтобы наконец избавиться от обидного прозвища «безшлемницы».

Завоюет Возняцки «шлем» или нет – не знает никто, но вот в чём точно нельзя обвинить датчанку, так это в отсутствии страсти к игре. Она играет на каждом турнире, который требует её строгий график, и практически никогда не снимается с матчей. Фактически, таких случаев было 14 за последние десять лет. Это менее двух процентов от её общего количества матчей, которых просто невероятно много – больше чем у любой другой теннисистки – 747.

Теннисистка в сезонах 2008-2017 Сыгранные матчи 1. Каролина Возняцки 747 2. Агнешка Радваньска 722 3. Анжелика Кербер 660 4. Светлана Кузнецова 513 5. Виктория Азаренко 502 6. Серена Уильямс 497 7. Мария Шарапова 438 8. Винус Уильямс 429

При это датчанка и много выигрывает. В 2017-м у неё на данный момент соотношение побед и поражений – 58-21 (73,4% побед – из топ-10 лучше показатель только у Винус – 74%). И за те же самые 10 последних лет Возняцки уже в 7-й раз выиграла более чем 50 матчей в сезоне. Из упомянутых игроков в таблицы только у Серены и Радваньской за всю карьеру был близкий показатель – 6 сезонов по 50 и более побед. У Шараповой – 5, Винус – 4, Кербер и Кузнецова – по 3, Азаренко – 2.



У Возняцки в карьере было 26 титулов и 49 финалов, что является четвёртым показателем среди действующих игроков – вслед за сёстрами Уильямс и Марией Шараповой. Также у Каролины четвёртый показатель процента выигрыша у теннисисток топ-10. Впереди, как нетрудно догадаться, всё так же троица – сёстры Уильямс + Шарапова.

Получается, вся проблема только в «шлемах». На них Возняцки дважды играла в финалах, 4 раза – в полуфиналах и ещё три – в четвертьфиналах; выиграла 100 матчей из 142 проведённых и не играла только на двух «мэйджорах» за 11 сезонов в туре. С момента введения компьютерного рейтинга у женщин в 1975 году титулы на «Большом шлеме» выиграли 44 теннисистки. При этом первой ракеткой мира становились только 25 теннисисток. Число теннисисток, занимавших первое место более 52 недель (то есть суммарно год и больше) – девять. Число теннисисток, занимавших первое место более 45 недель подряд – 8. И во всех трёх списках присутствует имя датчанки.

Возняцки осталось провести в сезоне максимум два матча. Ещё немного, и можно собирать чемодан и догонять менее удачливых соперниц, которые уже успели разъехаться по отпускам. Любопытно, что сразу после Сингапура датчанка намерена отправиться в гости к своей подруге и ещё одной экс-первой ракетке мира – Серене Уильямс, которая в сентябре родила дочь Алексис-Олимпию.

«Серена посылает мне много видео и фото. Она очаровательная! Я отправлюсь к ним, как только закончу выступления. Я действительно взволнована в связи с этим», — признается Возняцки. Так что соперничество на корте не всегда приводит к разборкам и скандалам между теннисистками. Зато обиды порой становятся неплохим мотиватором, заставляющим отчаянно двигаться вперёд.