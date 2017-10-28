Полуфиналы Сингапура. Битвы Каролин. LIVE

На итоговом чемпионате WTA в Сингапуре полуфиналы. Играют Плишкова – Возняцки, Уильямс – Гарсия, а также российский дуэт Макарова/Веснина.

Итоговый чемпионат WTA. Сетка

Итоговый чемпионат WTA. Пары. Сетка

12:10. И показала всем обложку.

12:05. Похвасталась Петра и фотосъёмкой для чешского издания глянцевого журнала.

12:00. Чешка Петра Квитова встретилась с известным в советское время певцом Карелом Готтом.

11:55. Выгуливает свою новую сумку в Каннах россиянка Анастасия Павлюченкова. Ей на следующей неделе играть в Чжухае.

11:52. Недалеко от неё в Вашингтоне совершает пробежки немка Сабина Лисицки.

11:50. Американка Кристина Макхэйл счастлива оказаться на стадионе бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз».

11:47. Каждую пятницу россиянка Дарья Касаткина рассказывает своим поклонникам что-то о себе. На этот раз она поделилась списком любимых мест.

11:45. А вот немка Карина Виттёфт решила восполнить силы в родном Гамбурге.

11:40. В Майами отдыхает Лорен Дэвис. Она впечатлена местным стрит-артом.

11:35. Но там бельгийка не просто любуется красотами Атлантического океана, но и занимается физподготовкой.

11:30. В Португалии находится Элизе Мертенс.

11:25. Но отпуск у Коко был коротким. Пора вместе со своей командой, в которую входит знаменитый Пэт Кэш, лететь в Чжухай на итоговый турнир для второй десятки.

11:22. На британских островах побывала и американка Коко Вандевей. Это она в Лондоне.

11:20. Умеет же Бушар подбирать себе фон для фотографий.

11:15. Канадке нравится местный колорит.

11:10. Между тем большая часть тура уже отдыхает после тяжёлого сезона. В своих соцсетях теннисистки делятся впечатлениями об отпуске. Эжени Бушар отправилась в Ирландию.

11:00. Битву двух Каролин мы будем вести в режиме текстовой трансляции. Следите.

10:55. Но вначале в полуфинале чешке нужно справиться с Каролиной Возняцки.

10:50. Обогнать Халеп и стать первой ракеткой мира по итогам сезона может только Каролина Плишкова. Для этого ей нужно выиграть Сингапур.

10:48. Поражение, ставшее для румынки последним в сезоне, ей нанесла украинка Элина Свитолина, которая как раз завершила сезон на победной ноте.

10:46. Выбыла из турнира и действующая первая ракетка мира Симона Халеп. На групповом этапе она выиграла всего один матч из трёх.

10:44. Кстати о бывших первых ракетках. Испанка Гарбинье Мугуруса не смогла преодолеть в Сингапуре групповой этап и покинула турнир.

10:42. Корт Сингапура оказался последним в карьере Мартины Хингис.

10:40. А вот как соотечественники Мартины Хингис шутят по поводу её успешной и продолжительной карьеры на фоне других швейцарских игроков — Роджера Федерера, Стэна Вавринки и Белинды Бенчич.

10:35. Очень комфортно чувствовала себя Хингис в бассейне.

10:30. Это Мартина и её напарница на жеребьёвке.

10:27. Выиграли Бабош / Главачкова у Хингис / Юнжань — 6:4, 7:6 (7:5). Таким образом, Мартина Хингис сыграла последний матч в карьере.

10:25. Мартина наслаждается последними днями в туре. Дело в том, что она уже объявила, что этот турнир для неё последний.

10:20. Сейчас ещё играется первый парный полуфинал. Мартина Хингис вместе со своей напарницей Чань Юнжань перевели матч против Бабош/Главачковой на тай-брейк второго сета — 4:6, 6:6.

10:15. А так накануне радовались россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. Успешно они приступили к защите прошлогоднего титула. Преодолели стадию четвертьфинала. Сегодня полуфинал.

10:10. Вот такое сегодня расписание.

Возняцки: всё ещё жду извинений от агента Шараповой Каролина Возняцки – в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре. Вольно или невольно её на это сподвиг Макс Айзенбад – агент Шараповой.

10:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! На итоговом чемпионате в Сингапуре настала пора полуфиналов. Каролина Плишкова сразится с Каролиной Возняцки, а Винус Уильямс – с Каролин Гарсией. Кроме того, в полуфинале парного разряда сыграет Мартина Хингис, проводящая свой заключительный в карьере турнир, а россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поспорят за выход в финал с дуэтом Бертенс/Ларссон. За всеми событиями следите в нашей онлайн-трансляции.