Красота дня. Мартина Хингис – великая и прекрасная!

Знаменитая швейцарка в третий раз покидает теннис. На этот раз навсегда.

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис приняла решение завершить карьеру. Сколько раз мы такое уже слышали от неё? Это третий, не считайте, и теперь – окончательный и бесповоротный. Мартине уже 37 лет и нет такой вещи, которой бы она не добилась или не попробовала в теннисе. Давайте вспомним основные этапы её карьеры и в очередной раз посмотрим на эту весёлую и обворожительную спортсменку, которая очень нравилась поклонникам тенниса из России.

Мартина начала профессиональную карьеру в возрасте 14 лет аж в 1994 году, а до этого выиграла в одном взрослом турнире под эгидой ITF. По итогу года она вошла в первую сотню лучших теннисисток года.

Уже в следующем году Мартина вошла в первую двадцатку лучших теннисисток мира. Девушка стала открытием года по версии WTA и приковала к себе пристальное внимание всех поклонников тенниса.

Уже в 1997 году Хингис заняла первую строчку рейтинга WTA и стала самой молодой победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На момент победы ей было 16 лет три месяца и 26 дней.

Мартина за свою карьеру три раза заканчивала год на первом месте в рейтинге. Кроме 1997-го были ещё 1999-й и 2000-й. В общей сложностей Мартина 209 недель возглавляла рейтинг.

Хингис – пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В парном разряде и миксте она собрала «Карьерные шлемы». Суммарно на её счету 25 побед на мэйджорах. На данный момент Мартина – последняя обладательница «Большого шлема» в любом из разрядов. Она выиграла все 4 «шлема» в 1998 году в парном разряде. После этого ни одному из теннисистов, как мужчин, так и женщин, не удавалось выиграть в одном сезоне все четыре турнира «Большого шлема».

Российским поклонникам тенниса Мартина запомнилась своим неподражаемым дуэтом с Анной Курниковой. Пожалуй, именно время их совместного выступления можно назвать «золотой эрой парного тенниса».

В 2002 году наша героиня решила покинуть теннис и стала телекомментатором. Через три года она вернулась. Чтобы в 2007 году снова уйти, после того, как в её крови нашли следы кокаина. Думаете это её сломало?

Нет, она вернулась в теннис снова через шесть лет. В 2013 году Мартину внесли в зал славы и в тот же момент она решила вернуться в большой теннис. Ей было 33 года, и она вернулась не просто так – она вернулась побеждать и регулярно выигрывала титулы в парном разряде и миксте.

Мартина Хингис – яркий пример выражения «теннисный рок-н-ролл». Она с ранних лет ворвалась в мир тенниса и до сих пор находится на его вершине.

Наша героиня давно стала звездой светских хроник. Она встречалась с молодыми и красивыми знаменитостями. Тайно выходила замуж и разводилась из-за измен. Своих. Но никогда Мартина не воспринималась публикой, как негативный герой.

Мир тенниса ничего не потеряет после ухода Мартины. Всё просто – она уже дала теннису всё, что ему было нужно. Мартина из года в год поражала своих поклонников своей игрой, поступками и ярким поведением. Вот такая она Мартина Хингис – великая и прекрасная!