Федерер выиграл Базель и снялся с Парижа, открыв дорогу Надалю

На Elite Trophy в Чжухае сыграют Павлюченкова и Веснина, а Федерер после победы в Базеле снялся с Парижа. Надаль почти завершил год первым.

Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лучшие среди оставшихся На последней неделе октября восьмёрка сильнейших теннисисток собралась в Сингапуре, российские лидеры – в Вене, а Федерер – снова в Базеле.

Турнир WTA/Finals. Чжухай (Китай). Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд: $ 2 280 935.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 31 октября – 5 ноября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Кристина Младенович (11), Коко Вандевей (12), Слоан Стивенс (13), Анастасия Павлюченкова (14), Анастасия Севастова (15), Елена Веснина (17), Юлия Гёргес (18), Анжелика Кербер (19), Эшли Барти (20), Магдалена Рыбарикова (22), Барбора Стрыцова (23), Пэн Шуай (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Йоханна Конта (9), Светлана Кузнецова (10), Мэдисон Кис (16), Серена Уильямс (21).

Действующий победитель: Петра Квитова.

Прообраз турнира Elite Trophy появился в 2009-м после реформы календаря WTA как соревнование среди лучших теннисисток, выигравших в сезоне хотя бы один турнир уровня International – чтобы повысить интерес к этой самой низкой на тот момент категории турниров. Назывался он Турнир чемпионок и три года проводился на Бали, затем ещё три года в Софии. Два титула на счету Аны Иванович (2010, 2011), по разу отличились Араван Резаи (2009), Надежда Петрова (2012), Симона Халеп (2013) и Андреа Петкович (2014). В финале была россиянка Алиса Клейбанова (2010).

Искусственность группы теннисисток, приглашаемых на турнир, сразу вызвала непонимание. Во-первых, от него освобождалась восьмёрка сильнейших, попадавших на Итоговый чемпионат WTA, а среди них частенько бывали и победительницы турниров категории International, причём многократные. Во-вторых, на Турнир чемпионок иногда не попадали чемпионки сезона турниров более престижной категории Premier. В итоге с 2015-го турнир переехал в китайский Чжухай, повысил призовой фонд в три раза (с $750 тыс. до $ 2,1 млн), а также изменил правила отбора – теперь туда попадают 11 следующих за восьмёркой лучших теннисисток сезона, то есть по сути все оставшиеся спортсменки из топ-20 и ещё одна обладательница «уайлд-кард».

Сняться с турнира без штрафа теперь можно только по медицинским показаниям. Но при этом всё равно за это соревнование снявшейся теннисистке гарантированно записывается ноль очков в сумму рейтинга, то есть весь следующий год учитываются только 15, а не 16 лучших результатов, как у других. В этом году под это правило попали Йоханна Конта, Светлана Кузнецова и Мэдисон Кис. Формально в список участниц должна была попасть и Серена Уильямс, но она после рождения ребёнка по ходу сезона была исключена из чемпионской гонки. Так что «правило нуля», получается, тоже не жёсткое и может иметь исключения.

В этом году наибольшее представительство на турнире имеют три страны – по две теннисистки. Это США (Слоан Стивенс и Коко Вандевей), Германия (Анжелика Кербер и Юлия Гёргес) и Россия (Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова).

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Париж (Франция). Rolex Paris Masters

Призовой фонд: € 4 273 775.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 30 октября – 5 ноября.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (4), Марин Чилич (5), Доминик Тим (7), Григор Димитров (9), Пабло Карреньо-Буста (10), Давид Гоффен (12), Роберто Баутиста-Агут (13), Карен Хачанов (32), Андрей Рублёв (37), Евгений Донской (LL).

Полный список участников.

Отказались от участия: Энди Маррей (3), Новак Джокович (6), Стэн Вавринка (8), Милош Раонич (11), Кей Нисикори (14), Томаш Бердых (19), Ник Кирьос (20), Жиль Мюллер (23), Фабио Фоньини (29), Филипп Кольшрайбер (34).

Снялись с турнира: Роджер Федерер (2), Гаэль Монфис (36).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Турнир в парижском спорткомплексе Берси разыгрывается с 1968 года и традиционно венчает серию турниров «Мастерс», а также всех регулярных соревнований сезона. По три титула здесь завоевали немец Борис Беккер (1986, 1989, 1992) и россиянин Марат Сафин (2000, 2002, 2004). Лишь в 2015-м их обошёл серб Новак Джокович – четыре титула. Побеждал тут и ещё один представитель России – Николай Давыденко (2006), а до финала доходили тот же Сафин (1999) и Евгений Кафельников (1996, 2001).

Некоторое время против этого турнира «голосовали ногами» лидеры тура из-за близости итогового соревнований ATP с участием восьмёрки сильнейших. Для них не имело смысла надрываться в Париже, когда на следующей же неделе начинались битвы по гамбургскому счёту на «итоговике». Но в 2014 году ситуация выправилась – Итоговый турнир в Лондоне сдвинули на неделю позже. Однако в этом сезоне пришла новая напасть – массовый травматизм лидеров. Да, и раньше к концу года в туре накапливалась группа травмированных. Но в этом году эпидемия травм приняла массовый характер. Среди прочих снялись и чемпионы прошлых лет – Томаш Бердых (2005), Новак Джокович (2009, 2013-2015), Энди Маррей (2016), а также после опубликования сетки отказался от участия и триумфатор только что завершившегося Базеля Роджер Федерер (2011). Его отказ позволил попасть в сетку в качестве лаки-лузера россиянину Евгению Донскому. Также сыграют Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Снятие Федерера может досрочно гарантировать Рафаэлю Надалю первое место в рейтинге по итогам сезона. Испанцу, лидеру посева Парижа-2017, для этого достаточно выиграть всего один матч. Он начинает турнир со второго круга, где встретится с победителем пары Миша Зверев — Чхун Хён.