Четыре раза в одну реку. Надаль снова закончит год первой ракеткой мира

Симона Первая. Но соперницы рядом Новый лидер в женском теннисе Халеп, юбилейные рекорды Надаля, стремительное возвращение Шараповой и Звонарёвой – в «Табели о рангах».

Прошлый выпуск рубрики «Табель о рангах» мы посвятили смене первой ракетки у женщин. Тогда первый раз на вершину взошла Симона Халеп, сменившая на этом посту Гарбинье Мугурусу. Теперь же стали известны оба теннисиста, и у женщин, и у мужчин, которые завершат этот год и вступят в 2018-й на первом месте – та же самая румынка, а также Рафаэль Надаль.

Сумбурный Сингапур

Групповая стадия Итогового чемпионата WTA в Сингапуре получилась на редкость упорной и равной. Каждая из 8 теннисисток одержала хотя бы по одной победе в группе, при этом никто и не обошёлся без поражений за эти три своих матча на предварительном этапе. При этом 7 из 8 участниц «итоговика» при определённых раскладах могли завершить турнир, а с ним и весь сезон, на первом месте рейтинг-листа. С каждым игровым днём ситуация облегчалась. В итоге лидировавшая на момент начала плей-офф Симона Халеп в него не попала, а обогнать её теоретически могла только Каролина Плишкова, если бы завоевала титул. Но она проиграла уже в полуфинале своей тёзке Возняцки, которая в итоге и стала чемпионкой. А Халеп осталась первой ракеткой мира как минимум до января 2018-го.

Завоевавшая титул в Сингапуре Возняцки взлетела на третью строчку рейтинга. Теперь датчанка, румынка и испанка Гарбинье Мугуруса умещаются на мизерном интервале 160 очков. Так что чехарда в верхах продолжится прямо с начала января. И кстати, далеко не факт, что эта троица сохранится в таком составе долгое время. Более, и вся десятка практически наверняка будем постоянно видоизменяться, как картинки внутри калейдоскопа. Посмотрите для сравнения, что произошло сейчас, через год, с теннисистками топ-10 по итогам сезона-2016.

Возможно, такая нестабильность и хороша для тенниса. Во всяком случае, у тех, кто находится внизу, появляется больше надежд на то, что и они могут дерзнуть. Вот только болельщикам придётся всё чаще и чаще выбирать себе новых любимиц. Как бы то ни было, но из топ-10 на лучших для себя позициях в карьере завершили сезон-2017 Халеп (1), Остапенко (7) и Гарсия (8).

Второй эшелон на прошлой неделе отдыхал, но перед этим (23 октября) своих личных рекордов в рейтинг-листе WTA добились Кристина Младенович – 10-е место, Коко Вандевей – 12, Анастасия Севастова – 15, Эшли Барти – 20, Магдалена Рыбарикова – 22. На этой неделе все они играют на турнире Elite Trophy в Чжухае и имеют возможность подняться ещё выше. И кстати никто не мешает теннисисткам, раз взлетевшим наверх, постараться там задержаться на как можно более долгий срок. Во всяком случае, Симона Халеп стала всего лишь 13-й за всю историю теннисисткой, завершившей сезон лидером и примеры, которые у неё находятся перед глазами, должны её вдохновлять на новые свершения.

Рафаэль Маклауд

Если к Халеп скептики предъявляют претензии, что она ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема», да и вообще за этот год, который стал для неё в итоге триумфальным, завоевала всего один титул – в Мадриде, то у Надаля с этим вопросом всё в порядке. Он выиграл в 2017-м два «шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, доведя общее количество покорённых мэйджоров до 16. Всего же на счету 31-летнего испанца 75 трофеев за карьеру, из которых 6 приходится на нынешний год. Да, несколько ведущих теннисистов завершили сезон досрочно, но давление со стороны Роджера Федерера, который выиграл два других «шлема»-2017, испанец испытывал почти до самого конца. Лишь когда швейцарец после успеха на домашнем «пятисотнике» в Базеле решил сняться с «Мастерса» в Париже, стало ясно, что Надалю не хватает всего одной победы во французской столице, чтобы досрочно завершить год первым. И сегодня Рафаэль это сделал, победив в двух сетах корейца Чхун Хёна – 7:5, 6:3.

Федерер выиграл Базель и снялся с Парижа, открыв дорогу Надалю На Elite Trophy в Чжухае сыграют Павлюченкова и Веснина, а Федерер после победы в Базеле снялся с Парижа. Надаль почти завершил год первым.

Надаль уже в четвёртый раз завершил год первой ракеткой мира. Он стал седьмым теннисистом в истории, которому покорился это результат после Пита Сампраса (6 раз), Джимми Коннорса и Федерера (по 5), Джона Макинроя, Ивана Лендла и Новака Джоковича. Кстати, это уже 14-й сезон подряд, когда лидерство достаётся кому-то из «большой четвёрки» — Федерер (2004-2007, 2009), Надаль (2008, 2010, 2013, 2017), Джокович (2011-2012, 2014-2015) и Энди Маррей (2016).

Добавим, что лишь ещё троим теннисистам удавалось после покидания вершины спустя какое-то время снова на неё возвращаться. Это Лендл, Федерер и Джокович. Причём каждый из них смог вернуться лишь по разу и лишь спустя один сезона. Надаль же, образно говоря, вошёл в одну и ту же реку аж четвёртый раз. Причём паузы между возвращениями у него были и год, и два, и даже три. Если продолжить эту прогрессию, то в пятый раз испанец вернётся в 2022-м. Но это, конечно же, шутка. Во всяком случае Рафаэль наверняка никуда уходить не собирается.

И ещё одно достижение покорилось Надалю. До нынешнего года максимальный возраст, в котором теннисисты завершали сезон первой ракеткой мира, был 29 лет – Иван Лендл, Андре Агасси и Энди Маррей. А Рафаэлю удалось этот показатель заметно подвинуть – ему уже 31.