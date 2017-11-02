Дети Серены и Азаренко встречают праздник тыкв, а Шарапова отдыхает на море

Сезон в теннисе подходит к концу. На этой неделе кто-то празднует традиционный Хэллоуин, а кто-то, как Шарапова, уже отдыхает на пляже.

Серена меняет ракетку на коляску, а Шарапова вспомнила вкус детства в Сочи Пока Мугуруса, Возняцки, Зверев и Рублёв борются за последние очки и призовые в сезоне, Шарапова и Джокович уже отдыхают.

Праздник Хэллоуин, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии, очень удачно прижился в теннисном мире, где главным языком общения является как раз английский. Многие уже сезон завершили или завершают, так почему бы немного и не подурачиться. Именно Хэллоуин стал одним из главных лейтмотивов недели в теннисе.

«Мы все сумасшедшие, когда играем в теннис на корте» Екатерина Бычкова в своей колонке – о том, как жизнь всё переворачивает с ног на голову и вчерашний злейший враг может тебе очень помочь.

Француженка Ализе Корне предстала вот в таком ужасном образе. Эта фотография как нельзя лучше подходит в качестве обложки на свежую колонку нашего автора Екатерины Бычковой.

Ярко выраженная блондинка Донна Векич предстала жгучей брюнеткой в костюме тыквы. Узнать её непросто.

Американка Катрин Беллис появилась с подругами в образе вампира.

Её соотечественница Шелби Роджерс, напротив, решила себя попробовать в роли доброй феи.

А вот британку Хитер Уотсон в линзах и белом парике вообще узнать невозможно.

С грудного возраста Серена Уильямс приобщает свою дочь Алексис-Олимпию к современному обществу с его непонятными традициями и праздниками. Будущая чемпионка недоумевает, зачем её нарядили в костюм Бэтмена.

Пока Алексис-Олимпия совсем кроха и умещается вот в таком небольшом автомобильном кресле.

У белоруски Виктории Азаренко проблемы с выездом с территории США. Из-за этого она не заявлена на финал Кубка Федерации в Минске Беларусь – США. Зато у теннисистки есть больше времени гулять с сыном Лео, который привыкает к тыквенному празднику.

На этой неделе полку мамочек в туре прибыло. 31-летняя Мэнди Минелла из Люксембурга родила 30 октября дочь, которую назвали Эмма-Лина. Мэнди взяла декретный отпуск после Уимблдона-2017, где выступала уже на пятом месяце беременности.

Не у всех теннисистов уже начались каникулы. Россияне Андрей Рублёв иКарен Хачанов проиграли в первом круге «Мастерса» в Париже, но зато там, перед отправкой в Милан на итоговый чемпионат U21, они сфотографировались с защитником футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании, чемпионом мира и Европы Херардом Пике.

А экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович, восстанавливающийся после травмы, встретился на баскетбольной площадке со звездой клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стивеном Карри.

Ещё один травмированный лидер, Стэн Вавринка, просто любуется закатом, попивая кофе.

Гастрономическую тему продолжила и Мария Шарапова. Она позволила себе на отдыхе сходить в обычный фастфуд, чтобы подкрепиться колой и картошкой фри. «Отличная диета!» — поддержали её фанаты.

Ну а перекусив, россиянка отправилась в аэропорт.

Прилетев на Гавайи, она отправилась на пляж. Там сейчас спокойно и безлюдно. Лишь одинокая морская черепаха встретилась на пляже экс-первой ракетке мира.