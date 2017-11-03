В женском теннисном царстве наступил период безвластия. Этот вывод подкрепляют результаты всего сезона, и Итоговый чемпионат «Большой восьмёрки» не стал исключением.

«Корт стал вязким как болото»

Неожиданным образом Каролина Возняцки, теннисистка, которая постепенно отошла на второй план (всё из-за довольно серых результатов на «Больших шлемах»), вдруг вновь вернулась под яркие софиты тура. Вы удивитесь, но после победы Каролины мне вспомнился Ллейтон Хьюитт! Да-да, именно под него австралийцы в своё время специально стелили покрытие на Australian Open в надежде на то, что Ллейтон вновь блеснёт перед местной публикой. Чуда не случилось, но логика понятна. А вот в случае с Сингапуром совершенно не ясно, чем руководствовались организаторы турнира и почему корт помимо медленного отскока стал вязким, как болото. В последнее время большинство игроков, предпочитающих стиль игры от обороны и на контратаках, к категории которых как раз относится Каро, стали жаловаться на то, что теннисное покрытие стало более быстрым. Ну не успевают они с учётом молниеносного отскока мяча затянуть атакующих теннисистов в свои сети, изнурительно затягивая розыгрыши на задней линии.

Возняцки: всё ещё жду извинений от агента Шараповой Каролина Возняцки – в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре. Вольно или невольно её на это сподвиг Макс Айзенбад – агент Шараповой.

Непонятно, каким богам молилась Каролина и её команда, но условиями, созданными будто бы специально для неё, нужно было ещё воспользоваться. В конечном итоге проблем с этим не возникло, она справилась и выиграла долгожданный крупный турнир. Смачно поцеловав трофей, Возняцки покинула рукоплещущий зал с чувством собственного достоинства и облегчения. Сезон завершён!

«Рис и пекинская утка создали прекрасное настроение»

Отдельно хотелось бы отметить прорыв Каролин Гарсии, которая буквально за четыре азиатских турнира ворвалась в первую десятку сильнейших и даже могла дойти до финала на Итоговом чемпионате, если бы её не покинули силы. Уж не знаю, почему Каролин так прониклась серией азиатских турниров, во время которых обычно все плюются и хотят домой больше обычного, но, видимо, рис и пекинская утка создали француженке прекрасное настроение, она собрала все недостающие детали и перелетела через голову Кристины Младенович, которая с 11-матчевой серией поражений стала 10-й в списке. Если вдруг вы не следите за рейтингом, сообщаю, что Каролин поднялась на 8-ю строчку по итогам года! И на этом она вряд ли остановится. Мне думается, что плотные атаки Гарсии и точное направление мяча помогут ей попасть в топ-5, предположительно к середине следующего сезона.

Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лучшие среди оставшихся На последней неделе октября восьмёрка сильнейших теннисисток собралась в Сингапуре, российские лидеры – в Вене, а Федерер – снова в Базеле.

Сколько же у нас теперь Каролин на самом виду? Целых три! Третья Каролина – Плишкова – начала турнир в Сингапуре очень даже многообещающе, и именно она казалась главной фавориткой на победу, но, как обычно, ей не хватило стабильности. С чешкой по силе ударов могут соперничать разве что Серена Уильямс и Гарбинье Мугуруса, однако хладнокровность Плишковой порой играет с ней злую шутку. Если матч не задаётся с самого начала, вытащить встречу на характере для неё становится непосильной задачей.

«Первая ракетка со всего лишь одним титулом за год»

Элина Свитолина оказалась не в лучшей форме, а всё из-за турнирного графика, который точно не помог подойти к последнему соревнованию года в оптимальных кондициях, а скорее даже помешал. Для Алёны Остапенко это тоже был первый подобный опыт участия в турнире сильнейших. В её случае важно не погаснуть как спичке в следующем сезоне, ведь вспыхнула она на «Ролан Гаррос» так ярко, что обожгла даже Симону Халеп.

Симона Первая. Но соперницы рядом Новый лидер в женском теннисе Халеп, юбилейные рекорды Надаля, стремительное возвращение Шараповой и Звонарёвой – в «Табели о рангах».

Румынка же, преодолев огонь, воду и медные трубы, останется одной из немногих первых ракеток мира со всего лишь одним титулом за год. Кстати, такие вообще были? Что происходит с рейтинговой системой – отдельная история, но Симона явно шатается на троне. Сможет ли румынка удержаться в дальнейшем на первой строчке – покажет лишь время. Кто знает, может быть, Халеп и её команда подготовятся к предсезонке лучше, чем обычно, и она сможет удивить нас новыми комбинациями или более активной игрой на австралийском континенте? Если нет, в следующем году высока вероятность её крупных поражений от теннисисток, даже не входящих в первую двадцатку.

«Этой девушке подвластно практически всё!»

Ну и, конечно же, нельзя не сказать о Винус Уильямс, которая в 37 лет показала, что есть ещё порох в пороховницах и то, что она готова сражаться за главные трофеи всех крупных турниров, однако смертельно устаёт в финалах. Кажется, что этой девушке подвластно практически всё! Остаётся лишь один вопрос – когда она перестанет получать удовольствие от тенниса и звезда Венеры погаснет? Я думаю, если Ви продолжит выступать на вторых неделях «Больших шлемов» и стоять высоко в рейтинге, нам посчастливится лицезреть «Мисс грациозность» ещё как минимум несколько лет. Быть может, мы увидим её блестящую игру и после 40… И хотя верить в то, что ей покорится возрастной рекорд прославленной 47-летней японки Кимико Датэ-Крумм, пока не представляется возможным, вернёмся к обсуждению этого вопроса лет через дцать.

Винус Уильямс и Возняцки — в финале Сингапура. Как это было На итоговом чемпионате WTA в Сингапуре определились финалистки — Возняцки и В. Уильямс. Российский дуэт Макарова/Веснина сошёл с дистанции.

Итак для всех теннисисток топ-10 наконец настал трепетный момент, долгожданный отпуск, который в свою очередь продлится не больше двух недель. Ну а пока девушки отдыхают, я надеюсь, что вы, любители тенниса, не расслабляетесь и так же, как и я, с нетерпением ждёте мужского Итогового чемпионата в Лондоне. Хотя там всё более предсказуемо. Не так ли?